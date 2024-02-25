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Новини Агресія Росії проти України Війна
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армія рф (16200) боєприпаси (2215) дефіцит (550) Зеленський (22448)

2024 буде переломним і для Росії - в них не вистачає боєприпасів, - Зеленський

снаряд,боєприпаси

Російська Федерація почала зіштовхуватись з проблемою нестачі озброєння, тому для неї 2024 рік також стане переломним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

За словами президента, Росія почала використовувати зброю, яку отримує від Ірану та Північної Кореї. Це свідчить про те, що країна-агресор теж зіштовхнулась з проблемами на фронті.

"Якщо Росія береться за іранські шахеди, за північнокорейську радянську артилерію та їх ракети, то це говорить, що для них цей рік теж переломний. У них також великий дефіцит", - сказав президент.

Зеленський вважає, що для росіян 2024 рік також буде переломним через великий дефіцит на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: ЄС планує до кінця березня відправити в Україну майже 170 тисяч снарядів

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Топ коментарі
+33
Це Зеленський, Захисникам України, під Кліщіївкою розповідає!!!
Сратьєх **********…
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25.02.2024 19:25
+25
Переломные годы
2022 закончились ракеты
2023 закончились зэки
2024 закончились снаряды
20?? закончились ( нужное вставить )
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25.02.2024 19:28
+21
Якого хера нам переживати за рашку?-- нам би своє шось мати
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25.02.2024 19:25
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Якого хера нам переживати за рашку?-- нам би своє шось мати
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25.02.2024 19:25 Відповісти
У сусіда корова здохла - дрібниця, а приємно
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25.02.2024 19:51 Відповісти
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25.02.2024 19:25 Відповісти
Це Зеленський, Захисникам України, під Кліщіївкою розповідає!!!
Сратьєх **********…
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25.02.2024 19:25 Відповісти
По прогнозу арестовича боеприпасы у них должны были закончится ещё два года назад.
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25.02.2024 19:38 Відповісти
арестович с краденым гранатометом что то на фронт не спешит. он давно сбежал от победы так сказать.
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25.02.2024 19:40 Відповісти
Виправимо помилки Наших пращурів.. те що вони породили, а потім не добилися, Ми, помножемо на 0...
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25.02.2024 19:26 Відповісти
Їбать він кончений дебіл .😔А я думав що в нам ?От під Бахмутом кацапи розстріляли знову 9 наших військових це мабуть вони здалися бо в нас дохера снарядів?
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25.02.2024 19:27 Відповісти
зечмо,ти таке скажи нашим воiнам на фронтi
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25.02.2024 19:28 Відповісти
А у нас вистачає?
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25.02.2024 19:28 Відповісти
Переломные годы
2022 закончились ракеты
2023 закончились зэки
2024 закончились снаряды
20?? закончились ( нужное вставить )
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25.02.2024 19:28 Відповісти
самолеты?
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25.02.2024 19:46 Відповісти
Стратех!
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25.02.2024 19:29 Відповісти
Каждый наркоман приняв дозу представляет себя или Наполеоном, или Папой Римским, или самим Господом Богом. Все дело в количестве дозы, или в частоте принятия небольших доз. Результат один: бред наркомана и потом поиск новой дозы. Минимум три дня этого зеленого чма будет не слышно, и тем более не видно. Под капельницами после передоза будет лежать. 73% зебилы будут переживать за здоровье зели.
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25.02.2024 20:12 Відповісти
хотілось щоб, цей рік став переломний для тебе ze-потвора - щоб ти навіки пішов у забуття
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25.02.2024 19:29 Відповісти
Бляха....клоун забувся що він президент, почав анекдоти розповідати.
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25.02.2024 19:29 Відповісти
наслідує )(уйла.
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25.02.2024 19:42 Відповісти
мавпує..
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25.02.2024 20:33 Відповісти
Когда он говорит,такое чувство,что бредит.
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25.02.2024 19:29 Відповісти
Пробую сформулювати лозунг
« не писти і не пистими будете». Ну, щось таке
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25.02.2024 19:30 Відповісти
Тому Верховний Головнокомандувач ЗСУ, клоун Зеленський, дико гальмує операції ЗСУ.

Надійшла команда з кремля почекати, коли рашисти зберуться із силами...
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25.02.2024 19:31 Відповісти
Не знаю чи закінчаться у рашки снаряди, а ось розум у зеленського явно закінчився, якщо такий у нього був!
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25.02.2024 19:31 Відповісти
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25.02.2024 19:33 Відповісти
Сцаныча?
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25.02.2024 19:35 Відповісти
Ви ж розумієте, воно від щирого серця говорить.
Якась буданга принесла в опу звістку, що Україна перемагає, тому можна спокійно знімати Залужного і всіх толкових командирів. Щоб не ділитись з ними славою і владою після перемоги.
Ще і почнуть красти з потрійними зусиллями. В рашки то снаряди закінчуються. Вже можна.
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25.02.2024 19:32 Відповісти
Ксюша, а ти впевнена що саме так і буде???
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25.02.2024 19:34 Відповісти
в тебе є інші варіанти ?
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25.02.2024 19:43 Відповісти
На тільки в мене.. здається мені що вся планета зовсім інше вважає...
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25.02.2024 19:56 Відповісти
назви три причини, чому срасія програє
тільки реальні
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25.02.2024 20:00 Відповісти
Ти чого, накурилась?. раССэя точно не програє..правильніше сказати - ніхто Нам не дасть перемогти..
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25.02.2024 20:04 Відповісти
То що ти хотів сказати? Конкретніше.
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25.02.2024 20:13 Відповісти
Ксюща, може тоді покури..бо щось чорне по білому тобі не дуже заходить..
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25.02.2024 20:22 Відповісти
Не блєй під моїми коментами
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25.02.2024 20:31 Відповісти
Чуєш, порохососка, на землю опустисЯ.. принцеса однотурова..
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25.02.2024 20:33 Відповісти
Не чую. Блєй зебілам у вухо.
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25.02.2024 21:06 Відповісти
Дитинко, будь ввічливою.. нах мені зелені, я порохоботів лікую.. зелені взагалі не цікаві..
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25.02.2024 21:09 Відповісти
Від чого лікуєш?
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25.02.2024 21:32 Відповісти
Від пєтішизму..)) не будь такою злою.. все буде Україна..
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25.02.2024 21:35 Відповісти
Це не петешизм, а реалізм.
А тобі би бажано проклізмити голову, бо там дурниць забагато.
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25.02.2024 21:42 Відповісти
Не кричи на вчителя..) нам би усім голову промити.. і мабуть багатьом прострелити..
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25.02.2024 21:46 Відповісти
Курка, не пхай свого клюва, коли дорослі розмовляють..
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25.02.2024 20:19 Відповісти
ты чтобы стать дорослим привяжи себе карандаш...\твой номер 99 - это столько раз тебя Админ того...?)\
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25.02.2024 20:22 Відповісти
999 того.. а 99 номер мого автобуса.. ти почула, мавпа дурна??
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25.02.2024 20:24 Відповісти
так бери мяч и ******* тролль...
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25.02.2024 20:37 Відповісти
Дурило, я ж тебе розгіпнотизую..
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25.02.2024 20:43 Відповісти
Там не просто перелом, там "відкритий" перелом - видно навіть не травматологу!
Там ще й струс мізків!
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25.02.2024 19:33 Відповісти
Саме страшне не то що він постійно несе нісенітниці, а то що ці нісенітниці, журналізди потім розносять по мізкам некріпких розумом вібарцев Зелєньського.
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25.02.2024 19:33 Відповісти
О-оооо новий інформаційний кейс виплив 2023 був роком перемоги в очах даунів, а 2024 буде переломним та ще й для пара#і.На кого розраховане це все лайно? А про дефіцит снарядів ти мудило зелене розкажи наша ВОЇНАМ під Авдіївкою. Заяви для лайномарафону.
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25.02.2024 19:34 Відповісти
А Ви вважаєте, що лідор марно старається знесилити Україну. Він готує переломний рік для москалів, аж до Дніпра, а далі, як пощастить.
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25.02.2024 19:58 Відповісти
На кацапських сайтах усі у захваті від маячні Зєлі...
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25.02.2024 19:35 Відповісти
Він що, винюхав на одну доріжку більше?
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25.02.2024 19:37 Відповісти
Зато у них хватает пушечного мяса, а у нас развелось куча здорових адвокатишек призивного возраста которие бегают за ТЦК в то время когда пленних пацанов на фронете кацапи расстреливают.
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25.02.2024 19:37 Відповісти
ЗЕ все кажется что он на сцене и его слушают такие же дегенерато его дешевого творчества. ЗЕ, а у ВСУ нехватки боеприпасов нет? Точно нет? Или этот вопрос тебя мало интересует, гораздо важнее сколько сериалов выпустят бизнес-партнеры деьмака?
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25.02.2024 19:38 Відповісти
Так і буде, а ще 4000$ вчителям, песії збільшимо у 3 рази, зарплати у 4, комуналку зменшимо у 3 рази, поляки з німцями масово приїдуть до нас, як заробітчани, звісно, долар по 8, мільярд дерев і все це у 2024році...
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25.02.2024 19:39 Відповісти
Доки товстий схудне, худий померти може.
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25.02.2024 19:41 Відповісти
заким тлустий сохне, то худий здохне
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25.02.2024 20:27 Відповісти
нагадує совєцку "п'ятiлєтку": третiй рiк - "рєнающiй", 4-й - "определяющiй"..etc.
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25.02.2024 19:43 Відповісти
"рєшающiй"
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25.02.2024 19:44 Відповісти
Щось забористе підвезли
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25.02.2024 19:45 Відповісти
Володя перестань пускай уже умные люди гаварят.
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25.02.2024 19:46 Відповісти
Це зелі сказав арестовіч
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25.02.2024 19:47 Відповісти
Ідіот.
А в нас вистачає?!
Чи ти баран не розумієш, що нестача в кацапів, це півтора-два мільйона, замість трьох, тоді як у нас і мільйона немає!
Жахає те, що в країні дві третини населення, це дурні, які ведуться на цю маячню…
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25.02.2024 19:50 Відповісти
1.5 мільйонів з кореї - це мало ? Ну, не будуть по 50 тисяч в день. Будуть по 35 тисяч. А ми не більш 10 тисяч при всіх позитивних розкладах. Або я дятел, або Президент - контужений.
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25.02.2024 19:51 Відповісти
Давай анонсуй. Ви ски, цілий 23 рік "анонсували" "потужний наступ", щоб кацапня підготувалась, а потім сказали, що хтось здав плани ...
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25.02.2024 19:52 Відповісти
Не забирай хліб у буданги. Вангувати не твоє призначення!
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25.02.2024 19:54 Відповісти
Какую ПУРГУ несет этот ******** ДАУН????
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25.02.2024 19:57 Відповісти
В середині 23 року на 1000 рашистських - десь 300 -400 нашіх, зараз на 1000 - 100 і то не скрізь. А так такі так - у рашистів скінчуються.
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25.02.2024 20:07 Відповісти
Вже 5 років саме і все шобло присипляє українців на смерть і зневіру...хоч би гогішвіліперестарався...
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25.02.2024 20:08 Відповісти
Воно хоча б розуміє, що у кожного в цій країні є родичі, друзі, знайомі на фронті, яким вони регулярно допомагають та з якими постійно спілкуються, відтак, навіть ті, хто в тилу дуже добре знають, у кого реально не вистачає снарядів? Вся ця прес-конференція є суцільною брехнею та жалюгідним посміховиськом.
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25.02.2024 20:21 Відповісти
До чого сьогодні оці коменти-побрехеньки? Сопли размазывать - это достойно? Критики диванные на чью мельницу воду льете? Плсмотрите лучше на себя в зеркало и ответьте, что лично вы сделали для страны? Критика имеет смысл, если конструктивна... а не бла- бла- бла.
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25.02.2024 20:22 Відповісти
Я посмотрел на себя в зеркало, и отвечаю, что я сделал для страны. Я приложил максимум усилий, чтобы торчок квартальный, тварь тупорылая, макака Коломойского, не попал в кресло президента. Но вокруг меня оказались втрое больше олигофренов, которые это ничтожество в кресло таки усадили, и я ничего больше для страны сделать не смог, дебилов больше. Что мне еще сделать для страны, чтобы ее спасти?
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25.02.2024 20:34 Відповісти
Пані- а від вас була якась допомога ЗСУ...?!
Чи втрачали ви рідних та близьких...?
Тож думайТЕ...
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25.02.2024 22:16 Відповісти
Кокс з Аргентини через коня лаврова не закінчується для найвеличнівшового міні наполеончика.
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25.02.2024 20:24 Відповісти
да прям.. у них щодня лярди долярів маються. Кацапам навіть виробляти нічого не тра' - вони все можуть купити. І навіть піндоси їм продадуть ракети, навіть скоріше аніж нам
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25.02.2024 20:24 Відповісти
Добре що у нас все є ! А в Московії завжди чогось бракує !
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25.02.2024 20:55 Відповісти
https://youtu.be/EQpgjFbDkwI?si=6*************** ...

Марьяна Безмозглая увольняет Залужного... дожили.. быдло тупое зачуханое типа курица строит из себя петуха 🐓🐓🐓
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25.02.2024 20:57 Відповісти
в украине УЖЕ нет
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25.02.2024 20:58 Відповісти
ужас. а не конференция- брехня,боехня, брехня, особенно за 30 000тыс погибших, он не сказал, что это в месяц, ну как верить такому президенту
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25.02.2024 21:00 Відповісти
Воно клован недороблений!
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25.02.2024 21:58 Відповісти
Блін,знову як 23.02.2022-"все буде добре,готуйтесь до шашликів у травні"...
І знову "наї...е"...
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25.02.2024 22:13 Відповісти
Яке ж припі...жене
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26.02.2024 06:53 Відповісти
 
 