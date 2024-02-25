2024 буде переломним і для Росії - в них не вистачає боєприпасів, - Зеленський
Російська Федерація почала зіштовхуватись з проблемою нестачі озброєння, тому для неї 2024 рік також стане переломним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.
За словами президента, Росія почала використовувати зброю, яку отримує від Ірану та Північної Кореї. Це свідчить про те, що країна-агресор теж зіштовхнулась з проблемами на фронті.
"Якщо Росія береться за іранські шахеди, за північнокорейську радянську артилерію та їх ракети, то це говорить, що для них цей рік теж переломний. У них також великий дефіцит", - сказав президент.
Зеленський вважає, що для росіян 2024 рік також буде переломним через великий дефіцит на фронті.
Топ коментарі
+33 Олександр ВАЛОВИЙ
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+25 Дан Корвин
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+21 Валентин Коваль 7c749467
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Сратьєх **********…
2022 закончились ракеты
2023 закончились зэки
2024 закончились снаряды
20?? закончились ( нужное вставить )
« не писти і не пистими будете». Ну, щось таке
Надійшла команда з кремля почекати, коли рашисти зберуться із силами...
Якась буданга принесла в опу звістку, що Україна перемагає, тому можна спокійно знімати Залужного і всіх толкових командирів. Щоб не ділитись з ними славою і владою після перемоги.
Ще і почнуть красти з потрійними зусиллями. В рашки то снаряди закінчуються. Вже можна.
тільки реальні
А тобі би бажано проклізмити голову, бо там дурниць забагато.
Там ще й струс мізків!
А в нас вистачає?!
Чи ти баран не розумієш, що нестача в кацапів, це півтора-два мільйона, замість трьох, тоді як у нас і мільйона немає!
Жахає те, що в країні дві третини населення, це дурні, які ведуться на цю маячню…
Чи втрачали ви рідних та близьких...?
Тож думайТЕ...
Марьяна Безмозглая увольняет Залужного... дожили.. быдло тупое зачуханое типа курица строит из себя петуха 🐓🐓🐓
І знову "наї...е"...