2024 год будет переломным и для России - у них не хватает боеприпасов, - Зеленский

Российская Федерация начала сталкиваться с проблемой нехватки вооружения, поэтому для нее 2024 также станет переломным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По словам президента, Россия начала использовать оружие, которое получила от Ирана и Северной Кореи. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор тоже столкнулась с проблемами на фронте.

"Если Россия берется за иранские шахеды, за северокорейскую советскую артиллерию и их ракеты, то это говорит, что для них этот год тоже переломный. У них тоже большой дефицит", - сказал президент.

Зеленский считает, что для россиян 2024 год также будет переломным из-за большого дефицита на фронте.

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