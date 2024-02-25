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армия РФ (18050) боеприпасы (2283) дефицит (300) Зеленский (19056)

2024 год будет переломным и для России - у них не хватает боеприпасов, - Зеленский

снаряд,боєприпаси

Российская Федерация начала сталкиваться с проблемой нехватки вооружения, поэтому для нее 2024 также станет переломным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По словам президента, Россия начала использовать оружие, которое получила от Ирана и Северной Кореи. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор тоже столкнулась с проблемами на фронте.

"Если Россия берется за иранские шахеды, за северокорейскую советскую артиллерию и их ракеты, то это говорит, что для них этот год тоже переломный. У них тоже большой дефицит", - сказал президент.

Зеленский считает, что для россиян 2024 год также будет переломным из-за большого дефицита на фронте.

Также читайте: Северная Корея отправила в Россию 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, - ГУР
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Топ комментарии
+33
Це Зеленський, Захисникам України, під Кліщіївкою розповідає!!!
Сратьєх **********…
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25.02.2024 19:25
+25
Переломные годы
2022 закончились ракеты
2023 закончились зэки
2024 закончились снаряды
20?? закончились ( нужное вставить )
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25.02.2024 19:28
+21
Якого хера нам переживати за рашку?-- нам би своє шось мати
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25.02.2024 19:25
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Якого хера нам переживати за рашку?-- нам би своє шось мати
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25.02.2024 19:25 Ответить
У сусіда корова здохла - дрібниця, а приємно
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25.02.2024 19:51 Ответить
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25.02.2024 19:25 Ответить
Це Зеленський, Захисникам України, під Кліщіївкою розповідає!!!
Сратьєх **********…
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25.02.2024 19:25 Ответить
По прогнозу арестовича боеприпасы у них должны были закончится ещё два года назад.
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25.02.2024 19:38 Ответить
арестович с краденым гранатометом что то на фронт не спешит. он давно сбежал от победы так сказать.
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25.02.2024 19:40 Ответить
Виправимо помилки Наших пращурів.. те що вони породили, а потім не добилися, Ми, помножемо на 0...
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25.02.2024 19:26 Ответить
Їбать він кончений дебіл .😔А я думав що в нам ?От під Бахмутом кацапи розстріляли знову 9 наших військових це мабуть вони здалися бо в нас дохера снарядів?
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25.02.2024 19:27 Ответить
зечмо,ти таке скажи нашим воiнам на фронтi
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25.02.2024 19:28 Ответить
А у нас вистачає?
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25.02.2024 19:28 Ответить
Переломные годы
2022 закончились ракеты
2023 закончились зэки
2024 закончились снаряды
20?? закончились ( нужное вставить )
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25.02.2024 19:28 Ответить
самолеты?
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25.02.2024 19:46 Ответить
Стратех!
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25.02.2024 19:29 Ответить
Каждый наркоман приняв дозу представляет себя или Наполеоном, или Папой Римским, или самим Господом Богом. Все дело в количестве дозы, или в частоте принятия небольших доз. Результат один: бред наркомана и потом поиск новой дозы. Минимум три дня этого зеленого чма будет не слышно, и тем более не видно. Под капельницами после передоза будет лежать. 73% зебилы будут переживать за здоровье зели.
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25.02.2024 20:12 Ответить
хотілось щоб, цей рік став переломний для тебе ze-потвора - щоб ти навіки пішов у забуття
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25.02.2024 19:29 Ответить
Бляха....клоун забувся що він президент, почав анекдоти розповідати.
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25.02.2024 19:29 Ответить
наслідує )(уйла.
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25.02.2024 19:42 Ответить
мавпує..
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25.02.2024 20:33 Ответить
Когда он говорит,такое чувство,что бредит.
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25.02.2024 19:29 Ответить
Пробую сформулювати лозунг
« не писти і не пистими будете». Ну, щось таке
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25.02.2024 19:30 Ответить
Тому Верховний Головнокомандувач ЗСУ, клоун Зеленський, дико гальмує операції ЗСУ.

Надійшла команда з кремля почекати, коли рашисти зберуться із силами...
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25.02.2024 19:31 Ответить
Не знаю чи закінчаться у рашки снаряди, а ось розум у зеленського явно закінчився, якщо такий у нього був!
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25.02.2024 19:31 Ответить
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25.02.2024 19:33 Ответить
Сцаныча?
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25.02.2024 19:35 Ответить
Ви ж розумієте, воно від щирого серця говорить.
Якась буданга принесла в опу звістку, що Україна перемагає, тому можна спокійно знімати Залужного і всіх толкових командирів. Щоб не ділитись з ними славою і владою після перемоги.
Ще і почнуть красти з потрійними зусиллями. В рашки то снаряди закінчуються. Вже можна.
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25.02.2024 19:32 Ответить
Ксюша, а ти впевнена що саме так і буде???
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25.02.2024 19:34 Ответить
в тебе є інші варіанти ?
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25.02.2024 19:43 Ответить
На тільки в мене.. здається мені що вся планета зовсім інше вважає...
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25.02.2024 19:56 Ответить
назви три причини, чому срасія програє
тільки реальні
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25.02.2024 20:00 Ответить
Ти чого, накурилась?. раССэя точно не програє..правильніше сказати - ніхто Нам не дасть перемогти..
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25.02.2024 20:04 Ответить
То що ти хотів сказати? Конкретніше.
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25.02.2024 20:13 Ответить
Ксюща, може тоді покури..бо щось чорне по білому тобі не дуже заходить..
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25.02.2024 20:22 Ответить
Не блєй під моїми коментами
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25.02.2024 20:31 Ответить
Чуєш, порохососка, на землю опустисЯ.. принцеса однотурова..
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25.02.2024 20:33 Ответить
Не чую. Блєй зебілам у вухо.
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25.02.2024 21:06 Ответить
Дитинко, будь ввічливою.. нах мені зелені, я порохоботів лікую.. зелені взагалі не цікаві..
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25.02.2024 21:09 Ответить
Від чого лікуєш?
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25.02.2024 21:32 Ответить
Від пєтішизму..)) не будь такою злою.. все буде Україна..
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25.02.2024 21:35 Ответить
Це не петешизм, а реалізм.
А тобі би бажано проклізмити голову, бо там дурниць забагато.
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25.02.2024 21:42 Ответить
Не кричи на вчителя..) нам би усім голову промити.. і мабуть багатьом прострелити..
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25.02.2024 21:46 Ответить
Курка, не пхай свого клюва, коли дорослі розмовляють..
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25.02.2024 20:19 Ответить
ты чтобы стать дорослим привяжи себе карандаш...\твой номер 99 - это столько раз тебя Админ того...?)\
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25.02.2024 20:22 Ответить
999 того.. а 99 номер мого автобуса.. ти почула, мавпа дурна??
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25.02.2024 20:24 Ответить
так бери мяч и ******* тролль...
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25.02.2024 20:37 Ответить
Дурило, я ж тебе розгіпнотизую..
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25.02.2024 20:43 Ответить
Там не просто перелом, там "відкритий" перелом - видно навіть не травматологу!
Там ще й струс мізків!
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25.02.2024 19:33 Ответить
Саме страшне не то що він постійно несе нісенітниці, а то що ці нісенітниці, журналізди потім розносять по мізкам некріпких розумом вібарцев Зелєньського.
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25.02.2024 19:33 Ответить
О-оооо новий інформаційний кейс виплив 2023 був роком перемоги в очах даунів, а 2024 буде переломним та ще й для пара#і.На кого розраховане це все лайно? А про дефіцит снарядів ти мудило зелене розкажи наша ВОЇНАМ під Авдіївкою. Заяви для лайномарафону.
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25.02.2024 19:34 Ответить
А Ви вважаєте, що лідор марно старається знесилити Україну. Він готує переломний рік для москалів, аж до Дніпра, а далі, як пощастить.
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25.02.2024 19:58 Ответить
На кацапських сайтах усі у захваті від маячні Зєлі...
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25.02.2024 19:35 Ответить
Він що, винюхав на одну доріжку більше?
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25.02.2024 19:37 Ответить
Зато у них хватает пушечного мяса, а у нас развелось куча здорових адвокатишек призивного возраста которие бегают за ТЦК в то время когда пленних пацанов на фронете кацапи расстреливают.
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25.02.2024 19:37 Ответить
ЗЕ все кажется что он на сцене и его слушают такие же дегенерато его дешевого творчества. ЗЕ, а у ВСУ нехватки боеприпасов нет? Точно нет? Или этот вопрос тебя мало интересует, гораздо важнее сколько сериалов выпустят бизнес-партнеры деьмака?
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25.02.2024 19:38 Ответить
Так і буде, а ще 4000$ вчителям, песії збільшимо у 3 рази, зарплати у 4, комуналку зменшимо у 3 рази, поляки з німцями масово приїдуть до нас, як заробітчани, звісно, долар по 8, мільярд дерев і все це у 2024році...
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25.02.2024 19:39 Ответить
Доки товстий схудне, худий померти може.
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25.02.2024 19:41 Ответить
заким тлустий сохне, то худий здохне
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25.02.2024 20:27 Ответить
нагадує совєцку "п'ятiлєтку": третiй рiк - "рєнающiй", 4-й - "определяющiй"..etc.
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25.02.2024 19:43 Ответить
"рєшающiй"
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25.02.2024 19:44 Ответить
Щось забористе підвезли
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25.02.2024 19:45 Ответить
Володя перестань пускай уже умные люди гаварят.
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25.02.2024 19:46 Ответить
Це зелі сказав арестовіч
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25.02.2024 19:47 Ответить
Ідіот.
А в нас вистачає?!
Чи ти баран не розумієш, що нестача в кацапів, це півтора-два мільйона, замість трьох, тоді як у нас і мільйона немає!
Жахає те, що в країні дві третини населення, це дурні, які ведуться на цю маячню…
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25.02.2024 19:50 Ответить
1.5 мільйонів з кореї - це мало ? Ну, не будуть по 50 тисяч в день. Будуть по 35 тисяч. А ми не більш 10 тисяч при всіх позитивних розкладах. Або я дятел, або Президент - контужений.
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25.02.2024 19:51 Ответить
Давай анонсуй. Ви ски, цілий 23 рік "анонсували" "потужний наступ", щоб кацапня підготувалась, а потім сказали, що хтось здав плани ...
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25.02.2024 19:52 Ответить
Не забирай хліб у буданги. Вангувати не твоє призначення!
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25.02.2024 19:54 Ответить
Какую ПУРГУ несет этот ******** ДАУН????
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25.02.2024 19:57 Ответить
В середині 23 року на 1000 рашистських - десь 300 -400 нашіх, зараз на 1000 - 100 і то не скрізь. А так такі так - у рашистів скінчуються.
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25.02.2024 20:07 Ответить
Вже 5 років саме і все шобло присипляє українців на смерть і зневіру...хоч би гогішвіліперестарався...
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25.02.2024 20:08 Ответить
Воно хоча б розуміє, що у кожного в цій країні є родичі, друзі, знайомі на фронті, яким вони регулярно допомагають та з якими постійно спілкуються, відтак, навіть ті, хто в тилу дуже добре знають, у кого реально не вистачає снарядів? Вся ця прес-конференція є суцільною брехнею та жалюгідним посміховиськом.
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25.02.2024 20:21 Ответить
До чого сьогодні оці коменти-побрехеньки? Сопли размазывать - это достойно? Критики диванные на чью мельницу воду льете? Плсмотрите лучше на себя в зеркало и ответьте, что лично вы сделали для страны? Критика имеет смысл, если конструктивна... а не бла- бла- бла.
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25.02.2024 20:22 Ответить
Я посмотрел на себя в зеркало, и отвечаю, что я сделал для страны. Я приложил максимум усилий, чтобы торчок квартальный, тварь тупорылая, макака Коломойского, не попал в кресло президента. Но вокруг меня оказались втрое больше олигофренов, которые это ничтожество в кресло таки усадили, и я ничего больше для страны сделать не смог, дебилов больше. Что мне еще сделать для страны, чтобы ее спасти?
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25.02.2024 20:34 Ответить
Пані- а від вас була якась допомога ЗСУ...?!
Чи втрачали ви рідних та близьких...?
Тож думайТЕ...
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25.02.2024 22:16 Ответить
Кокс з Аргентини через коня лаврова не закінчується для найвеличнівшового міні наполеончика.
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25.02.2024 20:24 Ответить
да прям.. у них щодня лярди долярів маються. Кацапам навіть виробляти нічого не тра' - вони все можуть купити. І навіть піндоси їм продадуть ракети, навіть скоріше аніж нам
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25.02.2024 20:24 Ответить
Добре що у нас все є ! А в Московії завжди чогось бракує !
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25.02.2024 20:55 Ответить
https://youtu.be/EQpgjFbDkwI?si=6*************** ...

Марьяна Безмозглая увольняет Залужного... дожили.. быдло тупое зачуханое типа курица строит из себя петуха 🐓🐓🐓
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25.02.2024 20:57 Ответить
в украине УЖЕ нет
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25.02.2024 20:58 Ответить
ужас. а не конференция- брехня,боехня, брехня, особенно за 30 000тыс погибших, он не сказал, что это в месяц, ну как верить такому президенту
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25.02.2024 21:00 Ответить
Воно клован недороблений!
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25.02.2024 21:58 Ответить
Блін,знову як 23.02.2022-"все буде добре,готуйтесь до шашликів у травні"...
І знову "наї...е"...
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25.02.2024 22:13 Ответить
Яке ж припі...жене
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26.02.2024 06:53 Ответить
 
 