2024 год будет переломным и для России - у них не хватает боеприпасов, - Зеленский
Российская Федерация начала сталкиваться с проблемой нехватки вооружения, поэтому для нее 2024 также станет переломным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
По словам президента, Россия начала использовать оружие, которое получила от Ирана и Северной Кореи. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор тоже столкнулась с проблемами на фронте.
"Если Россия берется за иранские шахеды, за северокорейскую советскую артиллерию и их ракеты, то это говорит, что для них этот год тоже переломный. У них тоже большой дефицит", - сказал президент.
Зеленский считает, что для россиян 2024 год также будет переломным из-за большого дефицита на фронте.
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Сратьєх **********…
2022 закончились ракеты
2023 закончились зэки
2024 закончились снаряды
20?? закончились ( нужное вставить )
« не писти і не пистими будете». Ну, щось таке
Надійшла команда з кремля почекати, коли рашисти зберуться із силами...
Якась буданга принесла в опу звістку, що Україна перемагає, тому можна спокійно знімати Залужного і всіх толкових командирів. Щоб не ділитись з ними славою і владою після перемоги.
Ще і почнуть красти з потрійними зусиллями. В рашки то снаряди закінчуються. Вже можна.
тільки реальні
А тобі би бажано проклізмити голову, бо там дурниць забагато.
Там ще й струс мізків!
А в нас вистачає?!
Чи ти баран не розумієш, що нестача в кацапів, це півтора-два мільйона, замість трьох, тоді як у нас і мільйона немає!
Жахає те, що в країні дві третини населення, це дурні, які ведуться на цю маячню…
Чи втрачали ви рідних та близьких...?
Тож думайТЕ...
Марьяна Безмозглая увольняет Залужного... дожили.. быдло тупое зачуханое типа курица строит из себя петуха 🐓🐓🐓
І знову "наї...е"...