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боеприпасы (2279) КНДР (1091) разведка (4119) Скибицкий (282)

Северная Корея отправила в Россию 1,5 млн артиллерийских боеприпасов, - ГУР

кндр,чен,росія,путін,кім,ин

Северная Корея отправила в Россию уже полтора миллиона артиллерийских боеприпасов производства 70-80-х годов

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день, если взять имеющиеся статистические данные, россияне из КНДР уже завезли полтора миллиона боеприпасов. Но эти боеприпасы - с 70-х, 80-х годов. Там половина не срабатывает, а остальные - нуждаются, перед тем, как его применять, или в восстановлении, или в проверке. В чем здесь выгода для Северной Кореи? Она отдает старое, просит нарастить производство у себя и просит взамен определенные технологии, в частности - ракетные, технологии для изготовления подлодок, для того, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс", - отметил Скибицкий .

Также в ГУР подтвердили использование россиянами северокорейских ракет в ударах по Украине.

"Очень сложно обнаружить, что именно запускают: КН-23 или это "Искандер", но, тем не менее, характеристики баллистические. Единственное, что мы четко знаем, что по размерам ракеты разные. И во-вторых, корейская ракета поновее в разработке , потому что, вероятнее всего, за основу была взята российская разработка "Искандер", - объяснил Скибицкий.

Смотрите также: СБУ нашла подтверждение, что РФ бьет по Украине баллистическими ракетами из КНДР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По оценке ГУР, россияне пообещали предоставить некоторые дополнительные технологии для того, чтобы КНДР совершенствовала свое вооружение. "Но это еще раз подтверждает, что в РФ недостаточно производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракетного оружия. Если бы это было так, они бы не обращались к Северной Корее", - добавил Скибицкий.
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Топ комментарии
+17
**** - і без ніяких закликів
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23.02.2024 16:32
+13
Передадуть. Сто тисяч занепокоєнь.
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23.02.2024 16:42
+11
Нда .но пока что она спасает только мир диктаторов
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23.02.2024 16:41
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**** - і без ніяких закликів
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23.02.2024 16:32 Ответить
А був би у них аброхамія, такого б, і не трапилося!! Тому Україна і має таких на посадах….
Співпадіння…
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23.02.2024 16:33 Ответить
Хочеш помінятися з корейцями: блазня з усім кодлом на Пупса?
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23.02.2024 18:32 Ответить
ось--Єдність рятує світ
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23.02.2024 16:36 Ответить
Нда .но пока что она спасает только мир диктаторов
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23.02.2024 16:41 Ответить
Ось тоталитарных режимов захватит мир, если западная евроимпотенция продолжит жевать сопли
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23.02.2024 16:47 Ответить
Норм. Може і нам партнери 100 тис передадуть
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23.02.2024 16:40 Ответить
Передадуть. Сто тисяч занепокоєнь.
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23.02.2024 16:42 Ответить
Ми на власній шкурі відчуваємо ті 1,5 мільйона. А Байдени-Штанмаєри-Макрони та інші лише закликають, чи, радше, заклинають...
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23.02.2024 16:43 Ответить
ще радяться та обговорюють
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23.02.2024 16:46 Ответить
Ці підараси кожен день гучні промови про допомогу Україні висерають, тільки Україна від такої "допомоги" кров'ю захлинається. Зажраті лицемірні гниди.
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23.02.2024 18:06 Ответить
Половина з яких брак, ці снаряди для кацапів навіть більше небезпечні ніж для нас.
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23.02.2024 16:43 Ответить
Харе маячню пороти...так, багато з них не взриваються, але краще мати 100 снарядів, з яких 30 не взорвуться, ніж мати один снаряд, який робочий...
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23.02.2024 16:47 Ответить
Звідкіля це інфо про брак?

Артеллерист з рашки?
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23.02.2024 17:09 Ответить
Оф. інфа. Всі про це кажуть і наші, і зед-военкори ниють.
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23.02.2024 17:10 Ответить
Навіть якщо тільки половина з них долітає до наших позицій, то нам зовсім не радістно.
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23.02.2024 17:43 Ответить
Соломка сказав?
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23.02.2024 21:02 Ответить
Агову Євроамерико, це ще не ескалація? Все відсидітися плануєте!
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23.02.2024 16:45 Ответить
Поки що у них це гарно виходить. Навіть витрачені "на допомогу Україні" кошти насправді працюють на їх економіку.
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23.02.2024 17:03 Ответить
А у США на складах 5 міліонів 155мм списаних снарядів (і ще декілька десятків мільоні 122 і інших), які Байден має право передавати кому завгодно без погодження з Конгресом...
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23.02.2024 16:46 Ответить
ну молодий конгресмен з штату Делавер вже колись поміг зброєю В'єтнаму ,що на добу по 12 патронів до рушниці видавали ..наслідок знаєш ? там хоть кордони були відкритіправда в океан
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23.02.2024 16:54 Ответить
А північному В'єтнаму допомогали у той же час СРСР і КНР.
Але я тобі можу нагадати наслідок, коли СРСР вдерся до Афгану.
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23.02.2024 17:05 Ответить
Америка та західний світ виглядають такими слабким та імпотентними шо соромно дивитися на них
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23.02.2024 16:54 Ответить
Вони ведуть свою гру, котру ми не розуміємо.
І це не обов'язково робить їх слабкими.
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23.02.2024 17:09 Ответить
так тільки нас це робить мертвими
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23.02.2024 18:41 Ответить
ГУР А що там із іранськими рекатами? Є інфа?
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23.02.2024 16:55 Ответить
Буданов жінку супчиком годує
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23.02.2024 21:03 Ответить
Який безпорадний цивілізований світ перед вісю зла, до якої входят росія ,північна корея іран ,Європа не готувалась до війни ,в США конгресмени республіканці слухають аванюриста Трампа,ну і в нас Кучма віддав росії ракети і стратегічну авіацію і до нього питань немає.
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23.02.2024 16:55 Ответить
А США и весь мир молча наблюдает как террористические страны северная корея и иран получают от рашки новые технологии и вооружения. Потом весь мир будет хвататься за голову и верещать как же ето могло произойти и почему допустили
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23.02.2024 16:55 Ответить
Режими під санкціями можуть виготовляти зброю й передавати один одному..... щось не так на цій планеті.
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23.02.2024 16:59 Ответить
Україна одна воює за рашею з корейским пончіком з бородатим іранцями яких стимулює китай а наші союзники в носі колупаються та вдають що не бачать цього
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23.02.2024 16:59 Ответить
Что бы бешеной и чумной собачатины обожрались.
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23.02.2024 17:01 Ответить
Ось в стрічці новин на ЦН підряд дві новини, которі характеризують готовність до майбутніх боїв :

23.02.24 16:29

https://biz.censor.net/news/3475107/yednist_ryatuye_svit_natsbank_prezentuvav_novu_vertykalnu_banknotuhttps://biz.censor.net/news/3475107/yednist_ryatuye_svit_natsbank_prezentuvav_novu_vertykalnu_banknotuhttps://biz.censor.net/news/3475107/yednist_ryatuye_svit_natsbank_prezentuvav_novu_vertykalnu_banknotu23.02.24 16:26
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23.02.2024 17:01 Ответить
Допоможіть з українською пропагандою на телеграм каналах рашки. . Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Навіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!
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23.02.2024 17:06 Ответить
А Європа все яйця чухає.Європа яка так і не прокинулася .Європа яка зажралася і вкрай втратила ритм реального світу.за Скоро 3 роки війни так називаєме НАТО надало Україні 2 % своєї воєнної машини.Якби було 15% ми цю рашку роздавили.А так Ворог шукає можливості і швидку логістику і в цей час виграє час щоб виробляти снаряди і інше озброєння.А в нас ...навіть коментувати нічого.Так ми хочемо виграти цю війну і закінчити її коли все само по собі і з протянутою рукою?Коли наша промисловість наш ВПК реально буде працювати на армію?Ми просимо одне дайте нам зброю не свої армію не своїх людей.Зюрою на яку ми маємо право коли відмовилися від ядерки !
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23.02.2024 17:18 Ответить
К началу третьего года войны подобные новости звучат уже как издевательство
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23.02.2024 17:25 Ответить
І шо навіть не казала шо буде підтримувати росію скільки буде потрібно? Не залік.
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23.02.2024 17:29 Ответить
Самое время Ю.Кореи подогнать войска к границам С.Кореи чтобы пухлый диктатор в штаны кирпичей наложил.
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23.02.2024 17:32 Ответить
Интересно - С.Корея сказала куда стрелять этими снарядами, а куда не стрелять?
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23.02.2024 17:33 Ответить
Виходить сама потужна країна світу це Північна Корея. Вони безболісно знаходять таку кількість ***********, яку інші, декларативно могутні, країни навіть не можуть собі уявити.
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23.02.2024 17:45 Ответить
Северокорейцы нашли 1,5 млн снарядов, для России. А весь Западный мир не может половину этого найти, для Украины. Может лучше с корейцами дружить, чем с мутными и скользкими европейцами.
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23.02.2024 18:00 Ответить
Навіть голосракий пухляш кращий союзник у війні, ніж США та Захід, які вже пообсиралися на другому році війни. Причому - війни не з ними особисто, а з Україною. На х*й такий світ і такі "цінності".
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23.02.2024 18:01 Ответить
І не гавкала постійно про це публічно!!!
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23.02.2024 18:12 Ответить
Могли б десь і колію підірвати на шляху доставки, а не тільки вагони рахувати
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23.02.2024 18:17 Ответить
Що не має снарядів для ЗСУ.всі винні крім яНЕтряпки!
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23.02.2024 18:28 Ответить
Щойно південні корейці доложили, що тільки мільон. А Кирюша говорить півтора.
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23.02.2024 18:34 Ответить
а почему ЕС и США Украине столько снарядов не отправят?! чего ждут?!поражения Украины?!
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23.02.2024 18:40 Ответить
Инхуин без китайозів цього б не зробив.
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23.02.2024 19:11 Ответить
Это китайские боеприпасы, С.Корея лишь коридор транзита, всё очевидно, но не для байдена...
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23.02.2024 20:39 Ответить
сев. корея перевооружится и ударит по сша. Это будет справедливо.
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23.02.2024 23:56 Ответить
так мы хуже северной кореи получается
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24.02.2024 00:20 Ответить
 
 