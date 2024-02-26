Влада Індії домоглася звільнення частини своїх громадян із армії РФ
26 лютого Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що частину індійських громадян, які перебували в лавах російської армії, були звільнені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС Індії.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про найманців з Індії, які перебувають у лавах російської армії й звертаються за допомогою з демобілізації.
Індійські найманці всупереч рекомендаціям влади підписували контракти з російською армією, нібито перебуваючи там на "допоміжних роботах". За деякими даними, загалом було завербовано приблизно 100 громадян Індії.
Згідно з повідомленням, кожен подібний випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, ретельно обговорювався російською владою. Таким чином частину індійських громадян уже звільнено.
"Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії", - йдеться в заяві МЗС Індії.
Будь ласка, зачекайте...
там всього 100 ідіотів "контракт" з кацапами підписало.
В Індії сотні мільйонів жебраків, ладних аби куди за кусман хлібу.
По словам отца Хемиля, в последний раз он говорил с сыном 20 февраля, но не стал сообщать подробности. Свет на обстоятельства смерти проливает еще один индиец, находившийся в том же подразделении российской армии - Самир Ахмад.
"Всего в нашей группе было четыре индийца. Мы копали траншею, а Хемиль упражнялся в стрельбе, когда мы услышали над нами шум дрона. Мы с другими индийцами и с русскими солдатами спрятались в траншее. Потом ударила ракета, и когда мы вылезли из траншеи, увидели, что он мертв. Я положил его тело в грузовик", - рассказал он.
Как сообщает https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68366861 BBC , в общей сложности в зоне военных действий находится около 100 граждан Индии. Они завербовались в российскую армию "помощниками в сфере безопасности", однако не давали согласия на участие в войне. Официально они в ней и не участвуют - они проходят там "курс подготовки".
Вербовка ведется через агентов, которые обещают подходящим высокие зарплаты и российское гражданство. При этом за свои услуги агенты требуют денег - речь идет о тысячах долларов. Видеоролики, на которых мобилизованные рассказывают, что произошло дальше, стали в индийском сегменте интернета вирусными.
"Мы и понятия не имели, что окажемся в армии. Нас обманули, и подписали контракт, став солдатами и оказавшись на войне. Пожалуйста, заберите нас отсюда", - говорят они."
НУ не краса ж?