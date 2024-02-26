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армія рф (16200) Індія (638) росія (63594) найманці рф (2026)

Влада Індії домоглася звільнення частини своїх громадян із армії РФ

індія

26 лютого Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що частину індійських громадян, які перебували в лавах російської армії, були звільнені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС Індії.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про найманців з Індії, які перебувають у лавах російської армії й звертаються за допомогою з демобілізації.

Індійські найманці всупереч рекомендаціям влади підписували контракти з російською армією, нібито перебуваючи там на "допоміжних роботах". За деякими даними, загалом було завербовано приблизно 100 громадян Індії.

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Згідно з повідомленням, кожен подібний випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, ретельно обговорювався російською владою. Таким чином частину індійських громадян уже звільнено.

"Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії", - йдеться в заяві МЗС Індії.

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Топ коментарі
+9
Деяких звільнили, а деякі вже реінкарнувалися в хробаків..
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26.02.2024 11:39
+7
ти спробуй прочитати спочатку
там всього 100 ідіотів "контракт" з кацапами підписало.
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26.02.2024 11:44
+4
Так це ж початок -- правильно цю хрень потрібно давити в зародку
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26.02.2024 11:49
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Деяких звільнили, а деякі вже реінкарнувалися в хробаків..
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26.02.2024 11:39 Відповісти
Ше тільки індіиців нам на голову -- 1.5млд населення
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26.02.2024 11:41 Відповісти
ти спробуй прочитати спочатку
там всього 100 ідіотів "контракт" з кацапами підписало.
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26.02.2024 11:44 Відповісти
Так це ж початок -- правильно цю хрень потрібно давити в зародку
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26.02.2024 11:49 Відповісти
Це тільки тих, кого а) знайшли б) вдалось вичепити.
В Індії сотні мільйонів жебраків, ладних аби куди за кусман хлібу.
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26.02.2024 11:55 Відповісти
дохнути за кацапів вони точно не згодні, там в армію на кордон з Пакистаном можна легко завербуватися за більші гроші, якщо є бажання подохнути. на паРашу їхати не треба для цього.
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26.02.2024 12:01 Відповісти
Ну хіба що це втішає. Бо в Індії для русні теоретично необмежена кількість м'яса.
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26.02.2024 12:05 Відповісти
еее ні.. то ви мабудь з індусами ніколи справ не мали. там зовсім інша ментальність. Вони жебраки не тому, що пробухали все, злі на весь світ і хочуть шоб і у сусіда хата згоріла, а зовсім навпаки. До них ось-ось прийде прана. Нафіга воювати?
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26.02.2024 12:05 Відповісти
Як бачите, деяка кількість відбитих на голову там таки є.
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26.02.2024 12:09 Відповісти
їбонуті всюди є. Але погодьтеся 100 ідіотів на мільярд в Індії проти сто мільонів ідіотів на сто мільонів в рашці - різниця є
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26.02.2024 12:23 Відповісти
Але русня ж хитра. Могуть вербувати на допоміжні роботи, а потім "на вас ідут злобниє хохли, бистро хватай автомат і вперьод, защіщать свою прану, а то расстрєляєм как дєзєртіра".
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26.02.2024 12:26 Відповісти
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26.02.2024 14:42 Відповісти
Жебраки на цапорилiю потрапити не в змозi, тупi лiтаком лiтати, ще й грошей для того не мають, як i не письменнi. Мова йде про "збанкрутiлих" студентiв , у котрих скiнчилися тата-мами грошi.. . Такuх дiйсно на каазлабадi нараховуеться не бiльше декiлькох сотен.
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26.02.2024 13:45 Відповісти
Можливо. Бо якщо кацапня налагодить постачання індусів... все. м'яса можна вважати нескінченно.
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26.02.2024 13:49 Відповісти
Индусы полюбос не выдюжают на кацаппитанияи: без бирьяни, чикен кари, чикен фиш, без порота , без чапати и кучи специй... Они на кацаппитании выздыхають , шо мамонты.
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26.02.2024 13:59 Відповісти
Зы... и еще , в Индии ситуация напряженная. Индия не является этно-монолитом. Индия це конгломерат этносов с диферентными культурами и языками, враждующими между собой. К слову дравидийские народы ненавидят, как мы кацапов, титульную нацию хинди. К примеру кырыловцы игнорируют разговаривать с хинду на языке страны (хинди), бо для них этот язык чужой, язык арийца-захватчика... В Индии все еще едят себе подобных(гурманят свiжиною, засмаженим на плоту жмуром - индус об этом рассказывал, об западной части Индии). Так шо индусы живут между собов на ножах. Я не представляю, как они будут ладить между собой в одном окопе. А тем более , что бог Сканда, для какой-то группы дравидийцев покровительствует ворам, лишь бы сворованное шло во благо семьи... Так шо индусы в одном окопе еще и воровать будут друг у друга. Индия , це просто абырвалг. Не зря же ангичене в безнадеге прекратили их обучать себеподобию, бо це дохлый случай...
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26.02.2024 14:12 Відповісти
англичане
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26.02.2024 14:34 Відповісти
Ой не кажіть. Вони ще ті щури живучі.
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26.02.2024 14:13 Відповісти
Пане , проти хаймарса и нашего дрона не попрешь, будь ты трижды индусом... Единственное в чем отдаю им уважуху - подмывают гузно после посещения туалета , а не размазывают туалетной бумагой по дупi лайно тонким слоем.
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26.02.2024 14:19 Відповісти
Так справа ж у кількості. Якщо пара сотень, то погоди не роблять, але якщо пара десятків тисяч...
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26.02.2024 14:24 Відповісти
Насчет щурi живучi - быстрее всего горе-индусы (кацапские найманцi) и взвыли(смартофонно) перед своими родителям, шо их кишки кацапы в мясных штурмах развешивают по степовому бур`янi. А те в свою очередь запрессовали свое правительство. А индоправительству деваться некуда, бо дружить в этом плане с цапорылией - чревато(ненадежная кацапвоенка , плюс за такую дружбу можна наглухо влететь на санкции, чего будет достаточно, чтобы голодная Индия раскрошилась на клапти , на кшталт пакистанского.
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26.02.2024 14:26 Відповісти
ЗЫ... Индия в территориальной напряженке с Китаем. Потому индусы - на подмене, у своих северных границ. И это нам в плюс.
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26.02.2024 14:37 Відповісти
Великий вчитель <*****Свамі Бхарабхабха сказав, що воно шкодить кармі?
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26.02.2024 11:42 Відповісти
Краще б поцікавилися, якого біса вони в найманці подалися. І покарали за це.
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26.02.2024 11:49 Відповісти
перегниють всі однаково. насіння в кармани най не забувають класти
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26.02.2024 12:04 Відповісти
"Издание https://www.thehindu.com/news/national/gujarati-security-helper-in-russian-army-killed-in-ukrainian-air-strike/article67882488.ece The Hindu пишет, что 21 февраля в Донецкой области в результате украинского удара погиб гражданин Индии Хемиль Ашвинбхай Мангукия, завербовавшийся "помощником в сфере безопасности" в российскую армию.

По словам отца Хемиля, в последний раз он говорил с сыном 20 февраля, но не стал сообщать подробности. Свет на обстоятельства смерти проливает еще один индиец, находившийся в том же подразделении российской армии - Самир Ахмад.

"Всего в нашей группе было четыре индийца. Мы копали траншею, а Хемиль упражнялся в стрельбе, когда мы услышали над нами шум дрона. Мы с другими индийцами и с русскими солдатами спрятались в траншее. Потом ударила ракета, и когда мы вылезли из траншеи, увидели, что он мертв. Я положил его тело в грузовик", - рассказал он.

Как сообщает https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68366861 BBC , в общей сложности в зоне военных действий находится около 100 граждан Индии. Они завербовались в российскую армию "помощниками в сфере безопасности", однако не давали согласия на участие в войне. Официально они в ней и не участвуют - они проходят там "курс подготовки".

Вербовка ведется через агентов, которые обещают подходящим высокие зарплаты и российское гражданство. При этом за свои услуги агенты требуют денег - речь идет о тысячах долларов. Видеоролики, на которых мобилизованные рассказывают, что произошло дальше, стали в индийском сегменте интернета вирусными.

"Мы и понятия не имели, что окажемся в армии. Нас обманули, и подписали контракт, став солдатами и оказавшись на войне. Пожалуйста, заберите нас отсюда", - говорят они."
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26.02.2024 12:13 Відповісти
Русня дуже хитра: м'ясо саме платить гроші, щоб йти на забій заради *****.
НУ не краса ж?
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26.02.2024 12:27 Відповісти
Зміна караулу на індійсько-пакистанському кордоні

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26.02.2024 12:53 Відповісти
https://youtu.be/TgITjKqmwwU церемония закрытия границы
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26.02.2024 13:54 Відповісти
Так у них тих граждан більше мільярда.
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26.02.2024 12:57 Відповісти
А где Хаймарсы, где "Армия дронов" с их "Дикими шершнями"?
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26.02.2024 13:12 Відповісти
 
 