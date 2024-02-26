Влада Індії домоглася звільнення частини своїх громадян із армії РФ

26 лютого Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що частину індійських громадян, які перебували в лавах російської армії, були звільнені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС Індії.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про найманців з Індії, які перебувають у лавах російської армії й звертаються за допомогою з демобілізації.

Індійські найманці всупереч рекомендаціям влади підписували контракти з російською армією, нібито перебуваючи там на "допоміжних роботах". За деякими даними, загалом було завербовано приблизно 100 громадян Індії.

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Згідно з повідомленням, кожен подібний випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, ретельно обговорювався російською владою. Таким чином частину індійських громадян уже звільнено.

"Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії", - йдеться в заяві МЗС Індії.

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