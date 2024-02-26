Власти Индии добились увольнения части своих граждан из армии РФ
26 февраля Министерство иностранных дел Индии сообщило, что часть индийских граждан, находившихся в рядах российской армии, были уволены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Индии.
Ранее в СМИ появилась информация о наемниках из Индии, которые находятся в рядах российской армии и обращаются за помощью по демобилизации.
Индийские наемники вопреки рекомендациям властей подписывали контракты с российской армией, якобы находясь там на "вспомогательных работах". По некоторым данным, всего было завербовано около 100 граждан Индии.
Согласно сообщению, каждый подобный случай, доведенный до сведения посольства Индии в Москве, тщательно обсуждался российскими властями. Таким образом часть индийских граждан уже уволена.
"Мы по-прежнему привержены, в качестве первоочередной задачи, активно добиваться совместно с российскими властями всех соответствующих дел индийских граждан, требующих досрочного увольнения из российской армии", - говорится в заявлении МИД Индии.
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там всього 100 ідіотів "контракт" з кацапами підписало.
В Індії сотні мільйонів жебраків, ладних аби куди за кусман хлібу.
По словам отца Хемиля, в последний раз он говорил с сыном 20 февраля, но не стал сообщать подробности. Свет на обстоятельства смерти проливает еще один индиец, находившийся в том же подразделении российской армии - Самир Ахмад.
"Всего в нашей группе было четыре индийца. Мы копали траншею, а Хемиль упражнялся в стрельбе, когда мы услышали над нами шум дрона. Мы с другими индийцами и с русскими солдатами спрятались в траншее. Потом ударила ракета, и когда мы вылезли из траншеи, увидели, что он мертв. Я положил его тело в грузовик", - рассказал он.
Как сообщает https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68366861 BBC , в общей сложности в зоне военных действий находится около 100 граждан Индии. Они завербовались в российскую армию "помощниками в сфере безопасности", однако не давали согласия на участие в войне. Официально они в ней и не участвуют - они проходят там "курс подготовки".
Вербовка ведется через агентов, которые обещают подходящим высокие зарплаты и российское гражданство. При этом за свои услуги агенты требуют денег - речь идет о тысячах долларов. Видеоролики, на которых мобилизованные рассказывают, что произошло дальше, стали в индийском сегменте интернета вирусными.
"Мы и понятия не имели, что окажемся в армии. Нас обманули, и подписали контракт, став солдатами и оказавшись на войне. Пожалуйста, заберите нас отсюда", - говорят они."
НУ не краса ж?