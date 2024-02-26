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армия РФ (18050) Индия (394) россия (93015) наемники рф (2053)

Власти Индии добились увольнения части своих граждан из армии РФ

індія

26 февраля Министерство иностранных дел Индии сообщило, что часть индийских граждан, находившихся в рядах российской армии, были уволены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Индии.

Ранее в СМИ появилась информация о наемниках из Индии, которые находятся в рядах российской армии и обращаются за помощью по демобилизации.

Индийские наемники вопреки рекомендациям властей подписывали контракты с российской армией, якобы находясь там на "вспомогательных работах". По некоторым данным, всего было завербовано около 100 граждан Индии.

Согласно сообщению, каждый подобный случай, доведенный до сведения посольства Индии в Москве, тщательно обсуждался российскими властями. Таким образом часть индийских граждан уже уволена.

"Мы по-прежнему привержены, в качестве первоочередной задачи, активно добиваться совместно с российскими властями всех соответствующих дел индийских граждан, требующих досрочного увольнения из российской армии", - говорится в заявлении МИД Индии.

Читайте также: Индия не нейтральна в вопросе войны в Украине, мы за мир, - МИД
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Топ комментарии
+9
Деяких звільнили, а деякі вже реінкарнувалися в хробаків..
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26.02.2024 11:39
+7
ти спробуй прочитати спочатку
там всього 100 ідіотів "контракт" з кацапами підписало.
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26.02.2024 11:44
+4
Так це ж початок -- правильно цю хрень потрібно давити в зародку
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26.02.2024 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Деяких звільнили, а деякі вже реінкарнувалися в хробаків..
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26.02.2024 11:39 Ответить
Ше тільки індіиців нам на голову -- 1.5млд населення
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26.02.2024 11:41 Ответить
ти спробуй прочитати спочатку
там всього 100 ідіотів "контракт" з кацапами підписало.
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26.02.2024 11:44 Ответить
Так це ж початок -- правильно цю хрень потрібно давити в зародку
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26.02.2024 11:49 Ответить
Це тільки тих, кого а) знайшли б) вдалось вичепити.
В Індії сотні мільйонів жебраків, ладних аби куди за кусман хлібу.
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26.02.2024 11:55 Ответить
дохнути за кацапів вони точно не згодні, там в армію на кордон з Пакистаном можна легко завербуватися за більші гроші, якщо є бажання подохнути. на паРашу їхати не треба для цього.
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26.02.2024 12:01 Ответить
Ну хіба що це втішає. Бо в Індії для русні теоретично необмежена кількість м'яса.
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26.02.2024 12:05 Ответить
еее ні.. то ви мабудь з індусами ніколи справ не мали. там зовсім інша ментальність. Вони жебраки не тому, що пробухали все, злі на весь світ і хочуть шоб і у сусіда хата згоріла, а зовсім навпаки. До них ось-ось прийде прана. Нафіга воювати?
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26.02.2024 12:05 Ответить
Як бачите, деяка кількість відбитих на голову там таки є.
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26.02.2024 12:09 Ответить
їбонуті всюди є. Але погодьтеся 100 ідіотів на мільярд в Індії проти сто мільонів ідіотів на сто мільонів в рашці - різниця є
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26.02.2024 12:23 Ответить
Але русня ж хитра. Могуть вербувати на допоміжні роботи, а потім "на вас ідут злобниє хохли, бистро хватай автомат і вперьод, защіщать свою прану, а то расстрєляєм как дєзєртіра".
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26.02.2024 12:26 Ответить
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26.02.2024 14:42 Ответить
Жебраки на цапорилiю потрапити не в змозi, тупi лiтаком лiтати, ще й грошей для того не мають, як i не письменнi. Мова йде про "збанкрутiлих" студентiв , у котрих скiнчилися тата-мами грошi.. . Такuх дiйсно на каазлабадi нараховуеться не бiльше декiлькох сотен.
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26.02.2024 13:45 Ответить
Можливо. Бо якщо кацапня налагодить постачання індусів... все. м'яса можна вважати нескінченно.
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26.02.2024 13:49 Ответить
Индусы полюбос не выдюжают на кацаппитанияи: без бирьяни, чикен кари, чикен фиш, без порота , без чапати и кучи специй... Они на кацаппитании выздыхають , шо мамонты.
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26.02.2024 13:59 Ответить
Зы... и еще , в Индии ситуация напряженная. Индия не является этно-монолитом. Индия це конгломерат этносов с диферентными культурами и языками, враждующими между собой. К слову дравидийские народы ненавидят, как мы кацапов, титульную нацию хинди. К примеру кырыловцы игнорируют разговаривать с хинду на языке страны (хинди), бо для них этот язык чужой, язык арийца-захватчика... В Индии все еще едят себе подобных(гурманят свiжиною, засмаженим на плоту жмуром - индус об этом рассказывал, об западной части Индии). Так шо индусы живут между собов на ножах. Я не представляю, как они будут ладить между собой в одном окопе. А тем более , что бог Сканда, для какой-то группы дравидийцев покровительствует ворам, лишь бы сворованное шло во благо семьи... Так шо индусы в одном окопе еще и воровать будут друг у друга. Индия , це просто абырвалг. Не зря же ангичене в безнадеге прекратили их обучать себеподобию, бо це дохлый случай...
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26.02.2024 14:12 Ответить
англичане
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26.02.2024 14:34 Ответить
Ой не кажіть. Вони ще ті щури живучі.
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26.02.2024 14:13 Ответить
Пане , проти хаймарса и нашего дрона не попрешь, будь ты трижды индусом... Единственное в чем отдаю им уважуху - подмывают гузно после посещения туалета , а не размазывают туалетной бумагой по дупi лайно тонким слоем.
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26.02.2024 14:19 Ответить
Так справа ж у кількості. Якщо пара сотень, то погоди не роблять, але якщо пара десятків тисяч...
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26.02.2024 14:24 Ответить
Насчет щурi живучi - быстрее всего горе-индусы (кацапские найманцi) и взвыли(смартофонно) перед своими родителям, шо их кишки кацапы в мясных штурмах развешивают по степовому бур`янi. А те в свою очередь запрессовали свое правительство. А индоправительству деваться некуда, бо дружить в этом плане с цапорылией - чревато(ненадежная кацапвоенка , плюс за такую дружбу можна наглухо влететь на санкции, чего будет достаточно, чтобы голодная Индия раскрошилась на клапти , на кшталт пакистанского.
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26.02.2024 14:26 Ответить
ЗЫ... Индия в территориальной напряженке с Китаем. Потому индусы - на подмене, у своих северных границ. И это нам в плюс.
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26.02.2024 14:37 Ответить
Великий вчитель <*****Свамі Бхарабхабха сказав, що воно шкодить кармі?
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26.02.2024 11:42 Ответить
Краще б поцікавилися, якого біса вони в найманці подалися. І покарали за це.
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26.02.2024 11:49 Ответить
перегниють всі однаково. насіння в кармани най не забувають класти
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26.02.2024 12:04 Ответить
"Издание https://www.thehindu.com/news/national/gujarati-security-helper-in-russian-army-killed-in-ukrainian-air-strike/article67882488.ece The Hindu пишет, что 21 февраля в Донецкой области в результате украинского удара погиб гражданин Индии Хемиль Ашвинбхай Мангукия, завербовавшийся "помощником в сфере безопасности" в российскую армию.

По словам отца Хемиля, в последний раз он говорил с сыном 20 февраля, но не стал сообщать подробности. Свет на обстоятельства смерти проливает еще один индиец, находившийся в том же подразделении российской армии - Самир Ахмад.

"Всего в нашей группе было четыре индийца. Мы копали траншею, а Хемиль упражнялся в стрельбе, когда мы услышали над нами шум дрона. Мы с другими индийцами и с русскими солдатами спрятались в траншее. Потом ударила ракета, и когда мы вылезли из траншеи, увидели, что он мертв. Я положил его тело в грузовик", - рассказал он.

Как сообщает https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68366861 BBC , в общей сложности в зоне военных действий находится около 100 граждан Индии. Они завербовались в российскую армию "помощниками в сфере безопасности", однако не давали согласия на участие в войне. Официально они в ней и не участвуют - они проходят там "курс подготовки".

Вербовка ведется через агентов, которые обещают подходящим высокие зарплаты и российское гражданство. При этом за свои услуги агенты требуют денег - речь идет о тысячах долларов. Видеоролики, на которых мобилизованные рассказывают, что произошло дальше, стали в индийском сегменте интернета вирусными.

"Мы и понятия не имели, что окажемся в армии. Нас обманули, и подписали контракт, став солдатами и оказавшись на войне. Пожалуйста, заберите нас отсюда", - говорят они."
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26.02.2024 12:13 Ответить
Русня дуже хитра: м'ясо саме платить гроші, щоб йти на забій заради *****.
НУ не краса ж?
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26.02.2024 12:27 Ответить
Зміна караулу на індійсько-пакистанському кордоні

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26.02.2024 12:53 Ответить
https://youtu.be/TgITjKqmwwU церемония закрытия границы
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26.02.2024 13:54 Ответить
Так у них тих граждан більше мільярда.
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26.02.2024 12:57 Ответить
А где Хаймарсы, где "Армия дронов" с их "Дикими шершнями"?
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26.02.2024 13:12 Ответить
 
 