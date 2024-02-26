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Росіяни посилили розвідку дронами після збиття А-50, - ОК "Південь"

дрони

На півдні України ворог активно використовує розвідувальні дрони, лише за минулу добу зафіксовано понад 100 безпілотників подібного типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Вони зараз намагаються максимально замістити собою той А-50, що почив непланово для росіян. Зараз активність ворожих розвідувальних дронів надзвичайно висока в нашій зоні відповідальності", - розповіла речниця.

Безпілотники намагаються збирати інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону, ту, яку вже більше не передасть А-50.

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"Саме через це ми бачимо не специфічну активність тактичної авіації, яка більше тримається у віддалені в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних", - додала Гуменюк.

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Знайшов цікавий факт - за всю війну русня не визнала жодного факту збиття своїх літаків українською ППО .
Всі їхні літаки , які попадали , і факт падіння яких вони , попри всі неймовірні старання - не змогли приховати , всі вони виявляється - були знищені дружєствєжннім агньом 😂.
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26.02.2024 12:19 Відповісти
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26.02.2024 12:22 Відповісти
Шмигаль із челядниками, дасть належну відповіть, як і Макрон, обговоривши, вчергове на засіданнях, ці дії московії, але усе, згідно з Регламентом КМУ …. А більше і нічого… РЕБ РЕР…
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26.02.2024 13:57 Відповісти
 
 