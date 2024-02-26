Росіяни посилили розвідку дронами після збиття А-50, - ОК "Південь"

На півдні України ворог активно використовує розвідувальні дрони, лише за минулу добу зафіксовано понад 100 безпілотників подібного типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Вони зараз намагаються максимально замістити собою той А-50, що почив непланово для росіян. Зараз активність ворожих розвідувальних дронів надзвичайно висока в нашій зоні відповідальності", - розповіла речниця.

Безпілотники намагаються збирати інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону, ту, яку вже більше не передасть А-50.

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"Саме через це ми бачимо не специфічну активність тактичної авіації, яка більше тримається у віддалені в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних", - додала Гуменюк.