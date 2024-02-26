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Чехія (1561) добровольці (877) Павел Петр (135)

Павел дозволив 20 громадянам Чехії приєднатися до ЗСУ

павел,петр

Президент Чехії Петр Павел дозволив 20 громадянам країни вступити до лав Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Czech Radio.

Зазначається, що ще 56 заявок чеський лідер відхилив на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ.

За словами Павела, причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів поставленим критеріям.

Попередник Павела Мілош Земан із 24 лютого 2022 року видав громадянам Чехії 132 дозволи приєднатися до Сил оборони України.

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Топ коментарі
+7
Щира подяка чеському народу і особисто Павлу Петру за підтримку
нашої краіни 👍🏼🙏🏼❤️
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26.02.2024 13:44
+6
Подяка Чеським бандерівцям які як і Українці ненавидять москальню.
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26.02.2024 13:42
+3
Більшість з них не знають, де та Україна і уявлення не мають у що вляпуються. На відміну від чехів, вони точно розуміють куди і за що йдуть.
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26.02.2024 15:17
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Подяка Чеським бандерівцям які як і Українці ненавидять москальню.
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26.02.2024 13:42 Відповісти
бачів сюжет з непалу -за рашку воюють блізко 15000 ціх ублюдків....
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26.02.2024 13:44 Відповісти
Так , непальці кажуть ,що вони студенти на росіі і іх змушують воювати ,
але я в це не вірю 🙁
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26.02.2024 13:46 Відповісти
Я был в Непале, честно говоря вояки из них как из говна пуля
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26.02.2024 13:50 Відповісти
я важаю що ві ніколі не слихалі таку назву як гуркі...
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26.02.2024 13:55 Відповісти
По вашому гуркі це як козак в "кожній" хаті ,не гіперболізуйте !
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26.02.2024 14:14 Відповісти
Більшість з них не знають, де та Україна і уявлення не мають у що вляпуються. На відміну від чехів, вони точно розуміють куди і за що йдуть.
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26.02.2024 15:17 Відповісти
Щира подяка чеському народу і особисто Павлу Петру за підтримку
нашої краіни 👍🏼🙏🏼❤️
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26.02.2024 13:44 Відповісти
Яка суттєва допомога!
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26.02.2024 13:49 Відповісти
Якби кожна свідома краіна надала нам допомогу в живій силі ,
це була би чудова допомога нашим воінам і нашій країні 🙂
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26.02.2024 13:56 Відповісти
Тобто, і льотчиків на ф-16 так можна дати? То в чому справа? І інші країни спокійно можуть так зробити.
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26.02.2024 15:41 Відповісти
Можна дати і льотчиків , за немаленьку суму ,
все залежить від нашоі влади 🙁
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26.02.2024 16:10 Відповісти
Так там і *іхтамнети* просилися добровільно. Але ж путєннападе......
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26.02.2024 17:13 Відповісти
Можливо саме так 🤷🏻‍♂️
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26.02.2024 17:17 Відповісти
Якщо вже й чехи вступатимуть на територію України воювати за неї, то всі, абсолютно всі без винятку Українці та Українки, від прибиральниці або студентки, і до академіків наук віком від 18 до 60 років (для чоловіків), та від 18 до 55 років для жінок в обов'язковому порядку (виключення може бути лише для інфвалідів та вагітних жінок), повинні зі зброєю в руках захищати свою незалежну Україну! Інакше, та інакше просто настане кінець!
Це повинен не просто зрозуміти, а перейнятись кожен Українец та Українка!
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26.02.2024 16:03 Відповісти
Повністю з Вами погоджуюсь 👍🏼👍🏼👍🏼
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26.02.2024 17:19 Відповісти
 
 