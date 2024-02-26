Понад 90% українських підприємств відновили роботу і виходять на довоєнні потужності, - Шмигаль
Наразі 90% підприємств в Україні вже відновили роботу та повертаються до довоєнних потужностей. Найбільші темпи відновлення демонструють будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля і переробна промисловість
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Зроблено в Україні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стійкість України за два роки повномасштабної війни - це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу", - зазначив він.
За словами очільника уряду, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну економіка впала на 30%, а багато хто з експертів пророкував економічну катастрофу, "але так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців".
Шмигаль підкреслив, що саме адаптивність, ініціативність, кризовий менеджмент, своєчасні програми підтримки з боку держави - допомогли бізнесу втриматись і відновитися.
"Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей", - поінформував прем’єр-міністр.
Він уточнив, що найбільші темпи відновлення демонструють такі галузі, як будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля, переробна промисловість.
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достатньо вийти з метро Лукьянівська і побачити подовбаний "Артьом"
краще кудись тимчасово виїхати, поки не буде українського "Залізного купола" для Харківа
Харків один із самих вразливих мегаполісів
Магазины платят налоги, люди имеют работу, и с ЗП тоже платят налоги. Производство увеличивается - и они тоже платят налоги и дают работу. И вся цепочка - производство, доставка, розница и прочее - это очень много рабочих мест и налогов. А без этого оборонных сооружений не сделаешь
А статистику по закритих підприємствах показувати не будемо, бо то погано впливає на рейтинг найвеличнішого.
вопрос а где можно посмотреть статистику с фактажом???
бла бла бла млять уже блевать хочеться!!!твари чтоб вы суки получили все по заслугам!!!!
Як би у них носи росли як у Буратіно при брехні, вони б очі повибивали один одному
30% окуповано, 30% виїхало