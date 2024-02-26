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Понад 90% українських підприємств відновили роботу і виходять на довоєнні потужності, - Шмигаль

шмигаль

Наразі 90% підприємств в Україні вже відновили роботу та повертаються до довоєнних потужностей. Найбільші темпи відновлення демонструють будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля і переробна промисловість

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Зроблено в Україні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стійкість України за два роки повномасштабної війни - це результат героїзму наших Сил оборони та результат самовідданої роботи українського бізнесу", - зазначив він.

За словами очільника уряду, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну економіка впала на 30%, а багато хто з експертів пророкував економічну катастрофу, "але так само, як на полі бою експерти недооцінили українську армію, в тилу вони недооцінили українських підприємців".

Шмигаль підкреслив, що саме адаптивність, ініціативність, кризовий менеджмент, своєчасні програми підтримки з боку держави - допомогли бізнесу втриматись і відновитися.

"Сьогодні понад 90% українських підприємств відновили свою роботу і повертаються до довоєнних потужностей", - поінформував прем’єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії програму на 50 млрд євро: перші 4,5 млрд євро будуть у березні. ФОТОрепортаж

Він уточнив, що найбільші темпи відновлення демонструють такі галузі, як будівництво, сільське господарство, внутрішня торгівля, переробна промисловість.

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Топ коментарі
+7
По стопам своего начаЛныка!!! У того в голове давно война закончилась вместе с мозгами, а у этого изначально их не было и нет.
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26.02.2024 13:51
+6
Ці слова з вуст Шмигаля звучать, як розпач. Мовояв, щоб ми не робили, як би їх не гнобмюили, а вони, падлюки відновлюються!
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26.02.2024 13:51
+5
Цього просто не може бути. Занадто багато людей виїхало з країни, воюють або зайняті в тіні. Брехня. В грошовому вимірі завдяки інфляції "так" можливо, але по виробництву реального товару ми в дупі.
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26.02.2024 13:53
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По стопам своего начаЛныка!!! У того в голове давно война закончилась вместе с мозгами, а у этого изначально их не было и нет.
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26.02.2024 13:51 Відповісти
Торгівля це добре - а шось віиськове?
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26.02.2024 13:51 Відповісти
да, да, конечно.

достатньо вийти з метро Лукьянівська і побачити подовбаний "Артьом"
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26.02.2024 13:51 Відповісти
Це він про ФОПів на ринку?
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26.02.2024 13:51 Відповісти
Ці слова з вуст Шмигаля звучать, як розпач. Мовояв, щоб ми не робили, як би їх не гнобмюили, а вони, падлюки відновлюються!
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26.02.2024 13:51 Відповісти
Цього просто не може бути. Занадто багато людей виїхало з країни, воюють або зайняті в тіні. Брехня. В грошовому вимірі завдяки інфляції "так" можливо, але по виробництву реального товару ми в дупі.
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26.02.2024 13:53 Відповісти
На ПП в Харькове сейчас строймагазинов больше, чем было до войны. Очень много товаров украинского производства
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26.02.2024 13:58 Відповісти
В Харкові зараз потрібні не будівельні магазини з шпалерами та гіпсокартоном, а бетонні вузли та арматурні цехи...
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26.02.2024 14:03 Відповісти
То есть по вашему людям не нужно восстанавливать своё разрушенное русней жильё?
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26.02.2024 14:10 Відповісти
зараз - ні

краще кудись тимчасово виїхати, поки не буде українського "Залізного купола" для Харківа
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26.02.2024 14:14 Відповісти
Не уезжал из Харькова даже в начале войны и не собираюсь уезжать
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26.02.2024 14:19 Відповісти
тримайтесь!
Харків один із самих вразливих мегаполісів
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26.02.2024 14:57 Відповісти
Так. Мінімально позатикати дірки щоб не задувало і по всьому. Мені в Києві западло закінчувати ремонт який розпочав до війни - в будь який момент може прилетіти і не залишиться від будинку нічого. Зараз важливіше інвестувати у вбивство кацапні. А ремонт закінчимо після війни...
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26.02.2024 14:15 Відповісти
Тобто , по нашому , ящо замість бомбосховищ у тилу і бетонних оборонних споруд на фронті , ми будемо мати лише магазини будматеріалів , то невдовзі не буде ні тих магазинів , ні покупців , звісно якщо ви не пождун зрідні авдіївському ((
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26.02.2024 15:22 Відповісти
Узко мыслите.
Магазины платят налоги, люди имеют работу, и с ЗП тоже платят налоги. Производство увеличивается - и они тоже платят налоги и дают работу. И вся цепочка - производство, доставка, розница и прочее - это очень много рабочих мест и налогов. А без этого оборонных сооружений не сделаешь
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26.02.2024 16:38 Відповісти
Ну куди мені до вашої широти поглядів (( Уся ця "цепочка" має одне "узкоє звєно " - кінцевого споживача , який після прильоту вже може по будматеріали не прийти , бо не ходитиме (( Так само і з магазином буде , коли у нього прилетить , а бомбосховища немає , ну а найгірше у цій ситуації з "цепочкою налогов " те , що військового на передовій,поки ви "налоги" будете здобувати , капітальні укриття можуть порятувати , а не щось з гівна і палок .
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26.02.2024 18:41 Відповісти
Я с трудом смог прочитать то что ты накалякал. Это 3,14здец просто. У вас там на ольгино вообще не осталось украинцев чтоб ваши высеры править?
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26.02.2024 21:41 Відповісти
Какцап , вчи українську мову , не доведеться читати " с трудом " , тобі правда відкриється ))
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26.02.2024 23:38 Відповісти
Тепленька в очі... Відновлення крокує країною, "престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі".
А статистику по закритих підприємствах показувати не будемо, бо то погано впливає на рейтинг найвеличнішого.
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26.02.2024 13:55 Відповісти
Це ти, гнида про індексацію пенсій??? Які пистів про 13 проц., а на фініші 7??? Підар кончений
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26.02.2024 13:55 Відповісти
странно,в Сумах из 8 крупнейших предприятий ,,частично,, работает 3
вопрос а где можно посмотреть статистику с фактажом???
бла бла бла млять уже блевать хочеться!!!твари чтоб вы суки получили все по заслугам!!!!
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26.02.2024 13:57 Відповісти
Це типу "наши корабли бороздят...."
Як би у них носи росли як у Буратіно при брехні, вони б очі повибивали один одному
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26.02.2024 14:05 Відповісти
Справді? А той факт, що близько 4 млн робочих рук зникло з економіки, пану лисому недопрем'єру ні про що не говорить??
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26.02.2024 14:07 Відповісти
Скоро знову давити підприємців та підприємства почнуть. Стригтимуть.
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26.02.2024 14:12 Відповісти
Що ти ***** пиз...ш... Мабуть на місяці живеш.... Незнайка з країни чудес....
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26.02.2024 14:15 Відповісти
Кременчуцька ГЕС Запорожская АЭС, Азовсталь, Авдіївський коксохімічний завод, не працюючі порти, а це були бюджетоутворюючі підприємства, кожен з нас, в своєму місті бачить закриті підприємства великі і малі, вся логістика проходить залізницею та автотранспортом, без авіаперевезень, що дорого і довго,різні спеціалісти з виробництва воюють на фронті... хочеться спитати у чиновника, після таких заяв: він тримає за дурнів нас, чи сам не розуміє про що говорить?
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26.02.2024 14:15 Відповісти
У вас проблеми з географією ..... Каховська ГЕС хотіли мабуть написати ((
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26.02.2024 15:25 Відповісти
так, ви праві, помилилась
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26.02.2024 15:27 Відповісти
бред сивої кобили.
30% окуповано, 30% виїхало
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26.02.2024 14:31 Відповісти
А де машинобудування під час війни? Перетворилися в країну аграріїв та продавців
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26.02.2024 15:11 Відповісти
Там де потрібно , вам геолокацію скинути ? Дійсно , багато підприємств , навіть з ТОТ , відновили свою роботу на нових майданчиках , благо за совка іх наліпили без малого не у кожному селі ; проблема не у тому чи працюють , а у об'ємах які виробляють . І це не тільки у промисловості , згадані вами аграрії теж у об'ємах скоротилися , бо п'ята частина сільгосп земель поза обігом , а тут байки про 90% довоєнного рівня ((
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26.02.2024 15:30 Відповісти
Этот пиСдеж рассчитан на 73% умственно отсталых? Другие же не поверят.
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26.02.2024 15:19 Відповісти
А іншим і не потрібно , більшість із 51 % починається ((
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26.02.2024 15:32 Відповісти
Це цинічна відверта БРЕХНЯ !Бізнес неа межі.Бо вже по містах не вистачає елементарно рук і людей,В селах вже катасрофічна ситуація на техніку за руль нікого на підготовку до саджання полів не кажучи про їх збирання.Купа полів в деяких аграріях так і не прибрані стоять бо немає ким і як.В містах взагалі може початися колапс і техногенки від нестачі кваліфікованих людей для вирішення проблем.В базатьох містах вже не вистачає водіїв.А він в вуха сцить.Брехуни
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26.02.2024 15:25 Відповісти
Шмиглик перемерз на польському кордоні! Наочний менінгит! Бо при тямі людина такого молоти не буде!
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26.02.2024 15:53 Відповісти
Бред.
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26.02.2024 16:17 Відповісти
"Робота" Кабміна зменшив індексацію пенсій з 13 до 7,9%,а 17 млрд.гривень не освоєних з минулого року віддав на будівництво доріг.
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26.02.2024 21:10 Відповісти
 
 