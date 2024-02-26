Посилюємо лінію оборони на Авдіївському напрямку, - Тарнавський

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу - 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення - найбільше за останні два тижні).

Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе. Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою - 25, на Запоріжжі - 6.

"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат", - зазначив Тарнавський.

При цьому по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них - саме на Донеччині та під Авдіївкою.

"Тоді як для українських Сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя наших військових. Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.