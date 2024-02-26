Посилюємо лінію оборони на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу - 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення - найбільше за останні два тижні).
Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе. Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, лише на Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою - 25, на Запоріжжі - 6.
"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат", - зазначив Тарнавський.
При цьому по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них - саме на Донеччині та під Авдіївкою.
"Тоді як для українських Сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя наших військових. Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.
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Вони і "командують..."
Це вже західніше Ласточкино
Дегенерат Тарнавський рулить. Оборона ОСУВ 'Таврія'' сиплеться а йому похєр, казки тут розповідає.
Там де він, там завжди поразка.
это для этого вас назначили ???вливать в уши победобесие а в тихую отдавать ???
Уважаемые украинцы, я ни в коем не являюсь фанатом ЗЕ, и очень уважаю Залужного, но обвинять в данный момент Сырского, непорядочно. Эффект от его решений, увидим в лучшем случае через 2 мес. А сейчас он вынужден нивелировать последствия ошибок которые были год назад.
Потому, что лично я сам например, имел удовольствие из одного города со строения высотой 100 метров, наблюдать невооруженным глазом строения в соседнем городе, находящемся на расстоянии примерно в 40 км. Если бы я смотрел туда через мощную оптику, то наверное мог бы наблюдать голых тёток беспечно гуляющих по комнатам верхних этажей с не зашторенными окнами
И главное, что если бы я смотрел в бинокль или нечто подобное, то мне было бы вообще пофиг на всякие РЭБы и ПВО.
А, натомість, після повного провалу в організації оборонних рубежів в Донецькіц області та перед самим початком ворожого наступу на Авдіївку цього брата зрадника і співробітника мгб днр Зеленський призначає головою АМКУ замість подружки своєї дружини, яка призначається головою Рахункової палати.