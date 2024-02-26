Усиливаем линию обороны на Авдеевском направлении, - Тарнавский
В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник наращивает количество авиаударов (за прошедшие сутки - 45) и штурмовых действий (72 боевых столкновения - больше всего за последние две недели).
Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе. Об этом сообщил в телеграм-канале командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой – 25, на Запорожье – 6.
"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему самые большие потери", - отметил Тарнавский.
При этом по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за вчера составили 447 человек. Абсолютное большинство из них – именно на Донетчине и под Авдеевкой.
"В то время как для украинских Сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя является сохранение жизни наших военных. Потери врага в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага", - говорится в сообщении.
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Вони і "командують..."
Це вже західніше Ласточкино
Дегенерат Тарнавський рулить. Оборона ОСУВ 'Таврія'' сиплеться а йому похєр, казки тут розповідає.
Там де він, там завжди поразка.
это для этого вас назначили ???вливать в уши победобесие а в тихую отдавать ???
Уважаемые украинцы, я ни в коем не являюсь фанатом ЗЕ, и очень уважаю Залужного, но обвинять в данный момент Сырского, непорядочно. Эффект от его решений, увидим в лучшем случае через 2 мес. А сейчас он вынужден нивелировать последствия ошибок которые были год назад.
Потому, что лично я сам например, имел удовольствие из одного города со строения высотой 100 метров, наблюдать невооруженным глазом строения в соседнем городе, находящемся на расстоянии примерно в 40 км. Если бы я смотрел туда через мощную оптику, то наверное мог бы наблюдать голых тёток беспечно гуляющих по комнатам верхних этажей с не зашторенными окнами
И главное, что если бы я смотрел в бинокль или нечто подобное, то мне было бы вообще пофиг на всякие РЭБы и ПВО.
А, натомість, після повного провалу в організації оборонних рубежів в Донецькіц області та перед самим початком ворожого наступу на Авдіївку цього брата зрадника і співробітника мгб днр Зеленський призначає головою АМКУ замість подружки своєї дружини, яка призначається головою Рахункової палати.