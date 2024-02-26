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Новости Война
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Таврия (178) боевые действия (3475) Тарнавский (222)

Усиливаем линию обороны на Авдеевском направлении, - Тарнавский

зсу

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник наращивает количество авиаударов (за прошедшие сутки - 45) и штурмовых действий (72 боевых столкновения - больше всего за последние две недели).

Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе. Об этом сообщил в телеграм-канале командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой – 25, на Запорожье – 6.

"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему самые большие потери", - отметил Тарнавский.

При этом по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за вчера составили 447 человек. Абсолютное большинство из них – именно на Донетчине и под Авдеевкой.

"В то время как для украинских Сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя является сохранение жизни наших военных. Потери врага в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Таврическом направлении продолжаются ожесточенные бои, - Тарнавский
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Топ комментарии
+14
Цього підара з сирським спецом залишили "командувати" щоб угробити Армію і здати Україну.
Вони і "командують..."
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26.02.2024 14:03
+13
За повідомленнями з місць, орки окупували більшу частину Тоненького та зайшли на східні околиці Орлівки.
Це вже західніше Ласточкино

Дегенерат Тарнавський рулить. Оборона ОСУВ 'Таврія'' сиплеться а йому похєр, казки тут розповідає.
Там де він, там завжди поразка.
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26.02.2024 14:03
+13
Відсутнійсть укриття - пройоб верховного говнокомандуючого. Ні в Залужного , ні в Сирського нема під рукою заводу залізо-бетонних конструкцій. І ескаваторів теж нема. Все це повинен був організувати Щєля, але йому за потужними відосиками і за покатушками в Аргентину ніколи
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26.02.2024 14:27
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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.02.2024 14:01 Ответить
Цього підара з сирським спецом залишили "командувати" щоб угробити Армію і здати Україну.
Вони і "командують..."
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26.02.2024 14:03 Ответить
Та ви шо 400 кацапа -13 танк-......за добу!!!!Це потужно...Про який злив мова?Одумайтесь.
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26.02.2024 14:40 Ответить
За повідомленнями з місць, орки окупували більшу частину Тоненького та зайшли на східні околиці Орлівки.
Це вже західніше Ласточкино

Дегенерат Тарнавський рулить. Оборона ОСУВ 'Таврія'' сиплеться а йому похєр, казки тут розповідає.
Там де він, там завжди поразка.
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26.02.2024 14:03 Ответить
А два роки чим займалися??
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26.02.2024 14:04 Ответить
А щоденні відоси думаєш просто так знімати було ? (( Уяви які для них декорації позводили , там не один генерал у радниках працював , одні мішки з піском на сходах ОПи чого варті ((
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26.02.2024 14:11 Ответить
А десять?
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26.02.2024 14:23 Ответить
Ти ж усім пишеш що в Україні живеш - із зором все нормально, що так десять років печуть , чи просто зєля такий твоєму серцю милий ?
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26.02.2024 15:36 Ответить
Перед висером вийми колоду зі свого ока і промовч - і ніхто тобі нічого писати не буде.
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26.02.2024 17:12 Ответить
Обхезався ? Тоді краще помовч , а не відгавкуйся , бо у тебе клепки порозбігалися , а зібрати до купи не виходить . Я тобі про твій прапорець і твої коменти де живеш , а ти про колоди , лісоруб починаючий .
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26.02.2024 18:09 Ответить
P.S. Про десять років - у 2014 під Маріуполем бліндажі сталевими плитами перекривали , ну вам же не так стало як почали рови на кордоні з парашою рити , вили як вовки на місцяь про баригу Яценюка .
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26.02.2024 15:38 Ответить
мінували Південь України,укріплювали Східний напрямок . укріплення які поруйнував "зенелох", розробляли ракетну програму,аеророзвідку і т.д"
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26.02.2024 16:27 Ответить
Зенелох зруйнував укріплення? Уявляю, які вони там були
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26.02.2024 17:11 Ответить
а уявляєш,що перед виборами у 2019 році у всьому був винен Петро, а при нинішній поруйнованій Україні і десятках тисяч вбитих, "зезедент " в Таких ,як Ти, котрі ,щось там "зелене" уявляють , він не винен , але винні всі,???
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26.02.2024 19:32 Ответить
судя по свежим картам происходящего вы прямо таки потужно оставляете территории!
это для этого вас назначили ???вливать в уши победобесие а в тихую отдавать ???
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26.02.2024 14:06 Ответить
Ты шо то перепутал...! пабедобесие эта за паребриком.
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26.02.2024 14:17 Ответить
майже вчасно...
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26.02.2024 14:13 Ответить
Эти укрепления надо было строить год назад, для этого были все возможности. Кто этого не сделал, должен понести ответственность.
Уважаемые украинцы, я ни в коем не являюсь фанатом ЗЕ, и очень уважаю Залужного, но обвинять в данный момент Сырского, непорядочно. Эффект от его решений, увидим в лучшем случае через 2 мес. А сейчас он вынужден нивелировать последствия ошибок которые были год назад.
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26.02.2024 14:21 Ответить
Відсутнійсть укриття - пройоб верховного говнокомандуючого. Ні в Залужного , ні в Сирського нема під рукою заводу залізо-бетонних конструкцій. І ескаваторів теж нема. Все це повинен був організувати Щєля, але йому за потужними відосиками і за покатушками в Аргентину ніколи
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26.02.2024 14:27 Ответить
Полностью согласен с вами, ЗЕ и его офис воровитого клоуна, виновны во всем. И надеюсь что они понесут ответственность после войны.
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26.02.2024 14:35 Ответить
ВГК це швидше політична посада, а не військова. Де, що і як будувати це прирогатива військових, чим - міністра оборони. Але в ЗСУ навіть на зараз (з відкритих джерел) є 2 інженерні бригади, 6 полків та більше 10 батальйонів - невже із техніки в них тільки лопати?
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26.02.2024 14:44 Ответить
в каждой бригаде ВСУ есть отдельный инженерно-саперный батальон. В каждой. Помимо указанных вами.
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26.02.2024 15:24 Ответить
Чого ж тоді ця "політична посада" зробила собі ставку і керує військовими,назначає їм наступи-контрнаступи,фортеці,плацдарми?Хай би заодно тоді і за рубежі оборони відповіла оця "політична посада"
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26.02.2024 15:57 Ответить
Тому що перед військовими ставляться завдання, а на томість для їх виконання узгоджуються ресурси. Подобається це кому чи ні, але в Україні поки що керує не хунта. А стосовно ВГК потрібно було думати в 2019 році, а зараз "маємо те, що маємо".
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26.02.2024 16:10 Ответить
Так а я вам теж про ваше.З усіх завдань цієї "політичної посади" весь минулий рік було чути про "контрнаступ"(ще в грудні три міста ротом брав).А в цьому році,тільки вчора, заявив про новий наступ ,як тільки знизить перевагу ворога з 1:7 до 1:3,це взагалі без слів.От під це ця "політична посада" і давала ресурси і накази із розрахунку 1:3 на користь ворога для нашого "контрнаступу".То які питання тоді до наших військових ,вони точно краще всіх в цій країні знають як облаштовувати полосу забезпечення,рубежі оборони,використовувати при цьому переваги місцевості та забудови,скільки їх повинно бути і все інше.
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26.02.2024 16:30 Ответить
Ну взагалі-то верховний головнокомандувач поділив відповідальність за певні напрямки між Залужним та Сирським, так що, як раз Сирський відповідав за цей напрямок.
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26.02.2024 14:50 Ответить
А на Бахмутському де полонених розстрілюють, теж посилюєте
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26.02.2024 14:22 Ответить
Почему высоты так важны?! Ладно 70 лет назад, когда высоко сижу далеко гляжу. Почему сейчас с современными способами наблюдения такое значение придают высотам? Азербайджан под гору укрепрайоны успешно штурмовал и высоты им особо не мешали.
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26.02.2024 14:51 Ответить
Почему высоты так важны?!

Потому, что лично я сам например, имел удовольствие из одного города со строения высотой 100 метров, наблюдать невооруженным глазом строения в соседнем городе, находящемся на расстоянии примерно в 40 км. Если бы я смотрел туда через мощную оптику, то наверное мог бы наблюдать голых тёток беспечно гуляющих по комнатам верхних этажей с не зашторенными окнами
И главное, что если бы я смотрел в бинокль или нечто подобное, то мне было бы вообще пофиг на всякие РЭБы и ПВО.
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26.02.2024 16:54 Ответить
там есть высоты, небольшие, но есть
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26.02.2024 15:21 Ответить
Так до виборів ***** треба йому подарунки зробити, грушники на банковій вже й так всі терміни провалили
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26.02.2024 14:35 Ответить
Тендер на будівництво укріплень вже оголосили?
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26.02.2024 14:51 Ответить
Цей гандон повинен в штрафбаті гріхи спокутувати, а не в ЗМІ 3,14здіти.
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26.02.2024 15:17 Ответить
отойдут на линию Яснобродивка - Уманьське - Семенивка - Бердичи, там небольшие высоты и озерца и там и закрепятся, хорошее место для обороны.
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26.02.2024 15:23 Ответить
Якщо би Зеленський не проігнорував https://petition.president.gov.ua/petition/155104 петицію про зняття очільника Донецької ОВА кириленка з його посади ще у серпні 2022 року, то і облаштовані оборонні лінії за Авдіївкою і перед Солідаром й Бахмутом були б готові і лінія бойового зіткнення була б набагато східніше теперішньої.
А, натомість, після повного провалу в організації оборонних рубежів в Донецькіц області та перед самим початком ворожого наступу на Авдіївку цього брата зрадника і співробітника мгб днр Зеленський призначає головою АМКУ замість подружки своєї дружини, яка призначається головою Рахункової палати.
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26.02.2024 15:30 Ответить
кулебу с лопатой поставили
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26.02.2024 15:33 Ответить
Спали спали крали крали а теперь схаменулися що якщо ще спадуть то красти з нічого буде
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26.02.2024 16:33 Ответить
 
 