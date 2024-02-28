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Литва перевірить 18 тис. своїх мешканців-білорусів

паспорт,білорусь,білоруський

Влада Литви планує перевірити понад 18 тис. білорусів, які мешкають в країні. Вони прибули туди ще до того, як у 2022 році Литва запровадила обмеження.

Перевірку проведе Департамент міграції Литви, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

Білорусам доведеться заповнити анкету - таку саму, як заповнюють новоприбулі до Литви.

"Ми почнемо перевіряти всіх громадян Білорусі, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування до введення додаткової анкети", - сказала Евеліна Гудзінскайте, керівниця Департаменту міграції.

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За її словами, зараз у Литві мешкають близько 18 тис. білорусів із дозволами на проживання.

"Якщо людина не відповість на анкету, це буде інтерпретовано проти неї. Якщо людина відповість, то її відповіді будуть оцінені. Якщо буде виявлена негативна інформація, ми будемо консультуватися з Департаментом державної безпеки. Якщо він дійде висновку, що людина становить загрозу державній безпеці, посвідка на проживання буде анульована", - пояснила Гудзінскайте.

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З листопада 2022 року росіяни та білоруси, які в'їжджають до Литви, зобов'язані заповнити спеціальну анкету, щоб висловити свою думку про війну Росії в Україні.

Відтоді у видачі посвідки на проживання відмоквили 1 644 громадянам Білорусі та 397 громадянам Росії. Їх визнали такими, що становлять загрозу національній безпеці Литви.

Автор: 

Білорусь (7937) Литва (2409)


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дамой их нах.., бульбу жрать
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28.02.2024 10:02 Відповісти
Гонiть цих бульбашей, нах...
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28.02.2024 10:03 Відповісти
Перевірить на вшивість?
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28.02.2024 10:05 Відповісти
Особливо перевіркою повинна зайнятися Німеччина! Там руснявої вати та відвертих путіноїдів хоч греблю гати!
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28.02.2024 10:07 Відповісти
Сама мирна нація хай пиндує додому мирно жить))
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28.02.2024 10:24 Відповісти
Перевірка хіба що покаже, хто не здужав вивчити литовську. Та і то, якщо анкету будуть заповнювати гарантовано особисто, а то ще скористаються помощью друга.
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28.02.2024 10:32 Відповісти
С этической точки зрения это решение "не очень" - распространяем действие закона "назад". Но мы уже прифронтовое государство и поэтому обязаны чистить тыл. Если что-то не так - извинимся и в мирных условиях выплатим компенсации пострадавшим.
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28.02.2024 10:57 Відповісти
Белокацапы хитрожопы. Они хотят пользаваться благами цивилизованного мира и в тоже время целовать в жопу *****.
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28.02.2024 11:03 Відповісти
 
 