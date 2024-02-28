Литва перевірить 18 тис. своїх мешканців-білорусів

Влада Литви планує перевірити понад 18 тис. білорусів, які мешкають в країні. Вони прибули туди ще до того, як у 2022 році Литва запровадила обмеження.

Перевірку проведе Департамент міграції Литви, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

Білорусам доведеться заповнити анкету - таку саму, як заповнюють новоприбулі до Литви.

"Ми почнемо перевіряти всіх громадян Білорусі, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування до введення додаткової анкети", - сказала Евеліна Гудзінскайте, керівниця Департаменту міграції.

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За її словами, зараз у Литві мешкають близько 18 тис. білорусів із дозволами на проживання.

"Якщо людина не відповість на анкету, це буде інтерпретовано проти неї. Якщо людина відповість, то її відповіді будуть оцінені. Якщо буде виявлена негативна інформація, ми будемо консультуватися з Департаментом державної безпеки. Якщо він дійде висновку, що людина становить загрозу державній безпеці, посвідка на проживання буде анульована", - пояснила Гудзінскайте.

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З листопада 2022 року росіяни та білоруси, які в'їжджають до Литви, зобов'язані заповнити спеціальну анкету, щоб висловити свою думку про війну Росії в Україні.

Відтоді у видачі посвідки на проживання відмоквили 1 644 громадянам Білорусі та 397 громадянам Росії. Їх визнали такими, що становлять загрозу національній безпеці Литви.