Литва проверит 18 тыс. своих жителей-белорусов

Власти Литвы планируют проверить более 18 тыс. проживающих в стране белорусов. Они прибыли туда еще до того, как в 2022 году Литва ввела ограничение.

Проверку проведет Департамент миграции Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Белорусам придется заполнить анкету - такую же, как заполняют новоприбывшие в Литву.

"Мы начнем проверять всех граждан Беларуси, получивших вид на жительство на основании трудоустройства до введения дополнительной анкеты", - сказала Эвелина Гудзинскайте, руководитель Департамента миграции.

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По ее словам, сейчас в Литве проживает около 18 тыс. белорусов с видами на жительство.

"Если человек не ответит на анкету, это будет интерпретировано против него. Если человек ответит, то его ответы будут оценены. Если будет выявлена негативная информация, мы будем консультироваться с Департаментом государственной безопасности. Если он прийдет к выводу, что человек представляет угрозу государственной безопасности, вид на жительство будет аннулирован", - объяснила Гудзинскайте.

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С ноября 2022 года въезжающие в Литву россияне и белорусы обязаны заполнить специальную анкету, чтобы высказать свое мнение о войне России в Украине.

С тех пор в выдаче вида на жительство отказали 1 644 гражданам Беларуси и 397 гражданам России. Их признали представляющими угрозу национальной безопасности Литвы.