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Беларусь (7771) Литва (2335)

Литва проверит 18 тыс. своих жителей-белорусов

паспорт,білорусь,білоруський

Власти Литвы планируют проверить более 18 тыс. проживающих в стране белорусов. Они прибыли туда еще до того, как в 2022 году Литва ввела ограничение.

Проверку проведет Департамент миграции Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Белорусам придется заполнить анкету - такую же, как заполняют новоприбывшие в Литву.

"Мы начнем проверять всех граждан Беларуси, получивших вид на жительство на основании трудоустройства до введения дополнительной анкеты", - сказала Эвелина Гудзинскайте, руководитель Департамента миграции.

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По ее словам, сейчас в Литве проживает около 18 тыс. белорусов с видами на жительство.

"Если человек не ответит на анкету, это будет интерпретировано против него. Если человек ответит, то его ответы будут оценены. Если будет выявлена негативная информация, мы будем консультироваться с Департаментом государственной безопасности. Если он прийдет к выводу, что человек представляет угрозу государственной безопасности, вид на жительство будет аннулирован", - объяснила Гудзинскайте.

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С ноября 2022 года въезжающие в Литву россияне и белорусы обязаны заполнить специальную анкету, чтобы высказать свое мнение о войне России в Украине.

С тех пор в выдаче вида на жительство отказали 1 644 гражданам Беларуси и 397 гражданам России. Их признали представляющими угрозу национальной безопасности Литвы.
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дамой их нах.., бульбу жрать
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28.02.2024 10:02 Ответить
Гонiть цих бульбашей, нах...
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28.02.2024 10:03 Ответить
Перевірить на вшивість?
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28.02.2024 10:05 Ответить
Особливо перевіркою повинна зайнятися Німеччина! Там руснявої вати та відвертих путіноїдів хоч греблю гати!
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28.02.2024 10:07 Ответить
Сама мирна нація хай пиндує додому мирно жить))
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28.02.2024 10:24 Ответить
Перевірка хіба що покаже, хто не здужав вивчити литовську. Та і то, якщо анкету будуть заповнювати гарантовано особисто, а то ще скористаються помощью друга.
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28.02.2024 10:32 Ответить
С этической точки зрения это решение "не очень" - распространяем действие закона "назад". Но мы уже прифронтовое государство и поэтому обязаны чистить тыл. Если что-то не так - извинимся и в мирных условиях выплатим компенсации пострадавшим.
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28.02.2024 10:57 Ответить
Белокацапы хитрожопы. Они хотят пользаваться благами цивилизованного мира и в тоже время целовать в жопу *****.
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28.02.2024 11:03 Ответить
 
 