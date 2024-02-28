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Новини Боротьба з корупцією
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МВС закликає громадян повідомляти у чатбот про вимагання хабарів у сервісних центрах

мвс

Міністерство внутрішніх справ звернулося до громадян із закликом повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах МВС.

Про це у Telegram повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Так, громадянам пропонують долучитися до покращення роботи Сервісних центрів.

"Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно.

Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів. Посилюємо внутрішній контроль, цінуємо довіру громадян", - наголосив очільник МВС.

Про корупційні прояви та схеми громадянам пропонують повідомляти у чат-бот: http://t.me/dvb_np_bot. Телефон гарячої лінії: +38 050 352 72 77.

Також читайте: За два роки жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально, - Клименко

Чатбот МВС

Автор: 

корупція (4685) Клименко Ігор (487)


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Топ коментарі
+4
Які хабарі?Всі коррупціонери уже виїхали з України.Тепер з корупцією у нас все чисто.(с)
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28.02.2024 12:27
+4
У зеленому чатботі такі заяви просто зникнуть. Потрібен відкритий анонімний чат, де тисячі українців приховуючи власні імена не боючись наслідків будуть смажити корупціонерів, називаючи прізвища, звання, факти злочину цих корупціонерів. Такий чат надасть великий суспільний резонанс кожному випадку корупції і тоді відповідні органи просто змушені будуть відреагувати на них під тиском громадськості.
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28.02.2024 12:36
+1
ти давно на дорогу виїжав?там їх повно
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28.02.2024 14:02
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Які хабарі?Всі коррупціонери уже виїхали з України.Тепер з корупцією у нас все чисто.(с)
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28.02.2024 12:27 Відповісти
У зеленому чатботі такі заяви просто зникнуть. Потрібен відкритий анонімний чат, де тисячі українців приховуючи власні імена не боючись наслідків будуть смажити корупціонерів, називаючи прізвища, звання, факти злочину цих корупціонерів. Такий чат надасть великий суспільний резонанс кожному випадку корупції і тоді відповідні органи просто змушені будуть відреагувати на них під тиском громадськості.
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28.02.2024 12:36 Відповісти
Анонимные доносы?Что то знакомое
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28.02.2024 12:42 Відповісти
Про анонімні доноси зеленій владі мова йде у статті. Я веду мову про публічне обговорення випадків корупції на спеціально створеній для цього платформі. Після обговорення люди можуть вже не анонімно, а колективно напистати особисті заяви до поліції,
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28.02.2024 12:47 Відповісти
Нехай би МВС зайнялось контролем перевищення швидкості в населених пунктах та бидлятиною на дорогах
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28.02.2024 12:44 Відповісти
ти давно на дорогу виїжав?там їх повно
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28.02.2024 14:02 Відповісти
что с Монастырским? уши опы ищите там
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28.02.2024 12:56 Відповісти
У чат боті завжди про хабарі жалійтеся ЗЕ.Бо більшість для цього обирала "доброго сцаря" щоб усе порішав.Навіщо вам СЦ мвс.За все відновідає преЗЕдент.(таріфи,пенсіі,побори,рост цін).Боза 5 років бурутьба з корупцією перетворилася у "маскі-шоу"
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28.02.2024 13:39 Відповісти
Та тільки тупий або сліпий не побачить що твориться їхніх сервісних центрах...особливо фірмочки при цих центрах .. я вже не кажу про отримання посвідчення водія
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28.02.2024 14:00 Відповісти
Та не смішіть, корупція сама з собою бореться.
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28.02.2024 14:27 Відповісти
 
 