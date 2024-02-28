Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчів для армії, виконуючи рішення суду

Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчування для Збройних сил України, виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Державного оператора тилу.

"Виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду DOT оголосив нові процедури на закупівлю харчування для Збройних сил України", - ідеться в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, з вимог до постачальників були виключені, зокрема, норми щодо:

Заборони участі в торгах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України в 2022-2023 роках

Наявності мінімум 15 складів для забезпечення безпекових вимог

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Як зауважили в DOT, було проведено проактивну роботу щодо залучення ритейлу. Проте зворотний зв'язок продемонстрував, що мережі не готові ставати постачальником Міністерства оборони.

"Зараз ключова задача DOT - забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових з другого кварталу. Підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатиметься за рахунок ІТ-системи для збору заявок на поставку продуктів харчування військовим частинам, розробленою командою DOT", - додали в установі.

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Про те, що передувало цій події, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Ще раз про битву з харчовою мафією: як телеграм-канали використовують для тиску на суд"