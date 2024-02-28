Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчів для армії, виконуючи рішення суду
Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчування для Збройних сил України, виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Державного оператора тилу.
"Виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду DOT оголосив нові процедури на закупівлю харчування для Збройних сил України", - ідеться в повідомленні.
Згідно з рішенням суду, з вимог до постачальників були виключені, зокрема, норми щодо:
- Заборони участі в торгах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України в 2022-2023 роках
- Наявності мінімум 15 складів для забезпечення безпекових вимог
Як зауважили в DOT, було проведено проактивну роботу щодо залучення ритейлу. Проте зворотний зв'язок продемонстрував, що мережі не готові ставати постачальником Міністерства оборони.
"Зараз ключова задача DOT - забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових з другого кварталу. Підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатиметься за рахунок ІТ-системи для збору заявок на поставку продуктів харчування військовим частинам, розробленою командою DOT", - додали в установі.
Про те, що передувало цій події, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Ще раз про битву з харчовою мафією: як телеграм-канали використовують для тиску на суд"
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Наявність папірця не доказ того,що продукти не гризуть пацюки,так само й при відсутності,-власники зацікавлені в збереженні продуктів, є правила зберігання, перевірки-ревізії,і т.д.
А от про ЯКІСТЬ говорить ця цитата:"....зворотний зв'язок продемонстрував, що мережі не готові ставати постачальником Міністерства оборони. "
А причина цього відома.Пропоновані Міноборони закупівельні ціни на ряд категорій нижчі ринкових.Тому й буде постачатись прострочена гниль.Якщо буде.
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Чтобы выполнить это условие надо было ждать решение суда? А если бы суд не принудил, то и до сих пор бы деньги на тушенку кидали бы в банки Кипра без поставки продукции?
Суд якраз прінуділ це виключити.
За позовом цих невиконавців!
Ви хоч би прочитали попередній матеріал на який в статті посилання!
Мабудь виборець ЗЕ? Зробив сам себе?
навіть рітейли не зохотіли з нею звязуватись.
це ж яка величезна шишка ЗЄльона отримує бабло з армії, що навіть великі торговельні сєті отползают ?
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А откуда цифра эта взялась? Из каких расчетов? А почему ни один "монстр" рынка типа Метро, АТБ, Сильпо и других не задействован? Только не говорите, что им не интересно и у них меньше 15 складов. А почему я беру в розницу продукты дешевле чем у вас поставки оптом?
бало на закупки - ЗЕльоного !
"Велике армівництво" так би мовити
И эти контракты будут выполнять с квадратными глазами, быстрее они там молочку на 10% меньше в магазины отправят, чем в армию, чтобы не потерять такой контракт.
За*бали вы уже со своим воровством, просто за*бали!