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Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчів для армії, виконуючи рішення суду

зсу,їжа

Державний оператор тилу оголосив нові процедури на закупівлю харчування для Збройних сил України, виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Державного оператора тилу.

"Виконуючи рішення Шостого апеляційного адміністративного суду DOT оголосив нові процедури на закупівлю харчування для Збройних сил України", - ідеться в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, з вимог до постачальників були виключені, зокрема, норми щодо:

  • Заборони участі в торгах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України в 2022-2023 роках
  • Наявності мінімум 15 складів для забезпечення безпекових вимог

Також читайте: Державний оператор тилу запровадить з червня нові меню для ЗСУ

Як зауважили в DOT, було проведено проактивну роботу щодо залучення ритейлу. Проте  зворотний зв'язок продемонстрував, що   мережі не готові ставати постачальником Міністерства оборони.

"Зараз ключова задача DOT - забезпечити безперервність постачання продуктів харчування для військових з другого кварталу. Підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатиметься за рахунок ІТ-системи для збору заявок на поставку продуктів харчування військовим частинам, розробленою командою DOT", - додали в установі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишні постачальники харчів для Міноборони скасували нові правила закупівель через суд

Про те, що передувало цій події, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Ще раз про битву з харчовою мафією: як телеграм-канали використовують для тиску на суд"

Автор: 

їжа (429) закупівлі (3387) ЗСУ (7569) ДОТ (146)


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Топ коментарі
+2
Они не отползают - их просто туда не пускают. А сумму "входа" видимо заломили такую, что даже ведущие ритейлеры решили не связываться с тем болотом
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28.02.2024 14:36
+1
на всех "монстров" рынка типа Метро, АТБ, Сильпо и других кышнули из ОПы, чтоб не лезли

бало на закупки - ЗЕльоного !
"Велике армівництво" так би мовити
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28.02.2024 14:36
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І срака в Жуматділова не відвалиться,і якість харчів не зміниться.
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28.02.2024 14:27 Відповісти
срака не відвалиться а стосовно якості харчів для наших Воїнів, то є великі сумніви, якщо не проводяться дератизація складів
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28.02.2024 14:33 Відповісти
Дурня.Йдеться не про дератизацію,А про якісь чи то докази,чи документування проведеної дератизації й інсектизації.
Наявність папірця не доказ того,що продукти не гризуть пацюки,так само й при відсутності,-власники зацікавлені в збереженні продуктів, є правила зберігання, перевірки-ревізії,і т.д.
А от про ЯКІСТЬ говорить ця цитата:"....зворотний зв'язок продемонстрував, що мережі не готові ставати постачальником Міністерства оборони. "
А причина цього відома.Пропоновані Міноборони закупівельні ціни на ряд категорій нижчі ринкових.Тому й буде постачатись прострочена гниль.Якщо буде.
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28.02.2024 14:48 Відповісти
- Заборони участі в торгах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед Міністерством оборони України в 2022-2023 роках
==========
Чтобы выполнить это условие надо было ждать решение суда? А если бы суд не принудил, то и до сих пор бы деньги на тушенку кидали бы в банки Кипра без поставки продукции?
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28.02.2024 14:29 Відповісти
"Згідно з рішенням суду, з вимог до постачальників були виключені"

Суд якраз прінуділ це виключити.
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28.02.2024 14:47 Відповісти
Тоді взагалі це за межею розуміння
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28.02.2024 15:11 Відповісти
Спробуйте не тільки прочитати, а й зрозуміти прочитане.
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28.02.2024 14:48 Відповісти
Угу. Але тоді це взагалі за межею реальності виходить
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28.02.2024 15:16 Відповісти
Ви не зрозуміли, заборону тим хто не виконував умови суд якраз і скасував!!!!
За позовом цих невиконавців!

Ви хоч би прочитали попередній матеріал на який в статті посилання!

Мабудь виборець ЗЕ? Зробив сам себе?
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28.02.2024 14:50 Відповісти
Ну если ты из моих комментариев понял, что я голосовал за Зе, то ты, значит, выбирал козу в своем селе в президенты на прошлых выборах))
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28.02.2024 15:15 Відповісти
А на цей раз що утнуть? Яйця вiдпадають. Мабуть, на мамализi нагрiють руки... Поляки ж кукурудзу не пускають в ЕС.
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28.02.2024 14:30 Відповісти
Складно звісно ж, ці гади всюди притиснули, але там люди талановиті та професіонали. Знайдуть як наї*бсти на ура за будь-яких розкладів
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28.02.2024 14:34 Відповісти
мафія "по 17-ть" безсмертна !

навіть рітейли не зохотіли з нею звязуватись.
це ж яка величезна шишка ЗЄльона отримує бабло з армії, що навіть великі торговельні сєті отползают ?
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28.02.2024 14:31 Відповісти
Они не отползают - их просто туда не пускают. А сумму "входа" видимо заломили такую, что даже ведущие ритейлеры решили не связываться с тем болотом
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28.02.2024 14:36 Відповісти
- Наявності мінімум 15 складів для забезпечення безпекових вимог
=========
А откуда цифра эта взялась? Из каких расчетов? А почему ни один "монстр" рынка типа Метро, АТБ, Сильпо и других не задействован? Только не говорите, что им не интересно и у них меньше 15 складов. А почему я беру в розницу продукты дешевле чем у вас поставки оптом?
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28.02.2024 14:32 Відповісти
на всех "монстров" рынка типа Метро, АТБ, Сильпо и других кышнули из ОПы, чтоб не лезли

бало на закупки - ЗЕльоного !
"Велике армівництво" так би мовити
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28.02.2024 14:36 Відповісти
А как же
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28.02.2024 14:40 Відповісти
А ритейлу і населення обдирати достатньо при націнці 70%, навіщо йому ця колотнеча в найчесніших українських судах з мафією мародерів-постачальників та ще й під прискіпливим наглядом неупередженого ДБР. Одна надія що ДОТ встоїть при підтримці громадського контролю.
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28.02.2024 14:40 Відповісти
И самое главное - идет война, в любом случае бОльшая часть бюджета идет на войну, так сделайте так, чтобы параллельно поддержать своего производителя во время войны и обеспечить низкие цены. Покупайте молочку у волынских ферм, шоколад в Житомире, мясо еще где-то, но делайте это напрямую. И постоянные контракты с низкими ценами будут как охренительные дотации в местный бизнес, который и так страдает

И эти контракты будут выполнять с квадратными глазами, быстрее они там молочку на 10% меньше в магазины отправят, чем в армию, чтобы не потерять такой контракт.

За*бали вы уже со своим воровством, просто за*бали!
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28.02.2024 14:45 Відповісти
дот сьогодні повинен був запустити свою прогу для військових частин, не запустив, бо те що вони хочуть це піііііц, скажу так переважна більшість "начпродів" проти цієї прокладки, бо вони розвалять всю систему харчування в ЗСУ(((
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28.02.2024 15:02 Відповісти
 
 