"Дронарня" готує інженерів БпЛА за підтримки FAVBET Tech

Новини компаній

Українська IT-компанія FAVBET Tech оголосила про партнерство з майстернею дронів "Дронарнею" - лабораторією БпЛА, що працює як R&D-центр та зосереджується на розробці і впровадженні нових технологій у сфері безпілотних авіаційних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Партнерство FAVBET Tech та "Дронарні" має на меті допомогти українським військовим та збільшити виробництво дронів для фронту. Дві команди також реалізовуватимуть спільні науково-дослідні проєкти.

Сьогодні учасники "Дронарні" здійснюють збірку дронів під потреби власних підрозділів. Основні цілі - це розвідка та бойові задачі. Частина вже має власних "пташок", які планують покращувати завдяки знанням здобутим на курсі.

"Ми дуже раді, коли наші учасники розгортають польові майстерні для ремонту і сервісу дронів після проходження курсу нашої інженерної ініціативи. Завдяки співпраці з FAVBET Tech, сьогодні ми маємо ще більше ресурсів для якісної підготовки наших військовослужбовців", - розповідають у "Дронарні".

Учні "Дронарні" за робочими станціями

Дрони - один з найефективніших засобів ураження ворожих сил в арсеналі українського війська. Тому важливо, щоб українські військові не лише вміли керувати дронами, а й мали необхідні інженерні навички щодо збирання, сервісу та ремонту FPV-дронів.

Саме такі знання дають захисникам "Дронарня" разом з FAVBET Tech - українською IT-компанією, що спеціалізується на розробці високонавантажених систем та з перших днів повномасштабного вторгнення розробляє ПЗ для потреб ЗСУ.

"Проєкти, подібні "Дронарні", мають зростати та ставати не поодинокими ініціативами, а системним явищем. Значення дронів у сучасній війні складно переоцінити, тому Україні важливо мати розгалужену технологічну та освітню інфраструктуру, здатну закривати потребу у досвідчених військових спеціалістах у цій галузі. Роботу в цьому напрямі ми зараз вважаємо пріоритетом для компанії", - розповідає СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.