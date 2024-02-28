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"Дронарня" готовит инженеров БПЛА при поддержке FAVBET Tech

Новости компаний

дронарня

Украинская IT-компания FAVBET Tech объявила о партнерстве с мастерской дронов "Дронарней" - лабораторией БПЛА, которая работает как R&D-центр и сосредотачивается на разработке и внедрении новых технологий в сфере беспилотных авиационных систем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании.

Партнерство FAVBET Tech и "Дронарні" ставит своей целью помочь украинским военным и увеличить производство дронов для фронта. Две команды также будут реализовывать совместные научно-исследовательские проекты.

Сегодня участники "Дронарні" осуществляют сборку дронов под нужды собственных подразделений. Основные цели – это разведка и боевые задачи. Часть уже имеет собственных "птичек", которые планируют улучшать благодаря знаниям, полученным на курсе.

"Мы очень рады, когда наши участники разворачивают полевые мастерские для ремонта и сервиса дронов после прохождения курса нашей инженерной инициативы. Благодаря сотрудничеству с FAVBET Tech, сегодня у нас еще больше ресурсов для качественной подготовки наших военнослужащих", - рассказывают в "Дронарні".

Учні "Дронарні" за робочими станціями
Ученики "Дронарні" за рабочими станциями

Дроны – одно из самых эффективных средств поражения вражеских сил в арсенале украинского войска. Поэтому важно, чтобы украинские военные не только умели управлять дронами, но и имели необходимые инженерные навыки сбора, сервиса и ремонта FPV-дронов.

Именно такие знания дают защитникам "Дронарня" вместе с FAVBET Tech – украинской IT-компанией, специализирующейся на разработке высоконагруженных систем и с первых дней полномасштабного вторжения разрабатывает ПО для нужд ВСУ.

"Проекты, подобные "Дронарні", должны расти и становиться не единичными инициативами, а системным явлением. Значение дронов в современной войне сложно переоценить, поэтому Украине важно иметь разветвленную технологическую и образовательную инфраструктуру, способную закрывать потребность в опытных военных специалистах в этой области. Работу по этому направлению мы сейчас считаем приоритетом для компании", - рассказывает СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.
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Знову FAVBET пропихають...
І шо: файно відстьогують?

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28.02.2024 14:46 Ответить
хрін спіни! множимо ваше поповнення на мульярд дерев! з кожної копійчини, ошуканих нами вкраїнчиків, віддаємо гривню ОПі та ще щось перепаде ЗСУ...
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28.02.2024 14:54 Ответить
І таке є в інтернеті - робота з гравцями з Параши і виплата їм вигращів
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28.02.2024 15:08 Ответить
https://bastion.tv/favbet-andriya-matyuhi-***********-pracyuvati-na-rosiyi_n49039
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28.02.2024 15:09 Ответить
А какая геолокация этой славной мастерской дронов?..
Надо держаться от нее подальше.
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28.02.2024 15:48 Ответить
Десь, колись,
В якійсь країні,
Хтось збирав на кухні дрони -
Бо з бюджету вкрали гроші
Уряд та Міноборони
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28.02.2024 16:18 Ответить
Лучше названия не придумали....,,дрочярня,, якась
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28.02.2024 20:39 Ответить
 
 