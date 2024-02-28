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Новини Війна
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Албанія підтримує створення спецтрибуналу з розслідування російських злочинів

дмитро,кулеба

Албанія готова приєднатися до спеціального трибуналу для РФ, який було створено через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Він провів зустріч з албанським колегою Іглі Хасані.

"Ми визначили шляхи посилення оборонної співпраці, з особливим акцентом на артилерійські боєприпаси. Незабаром Албанія планує відкрити своє посольство в Києві. Я дуже ціную це рішення, яке значно активізує наші двосторонні зв’язки", - зазначив міністр.

Також, за словами Кулеби, Хасані заявив про готовність Албанії приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочинів та агресії Росії проти України.

"Ми також відзначили нашу ефективну співпрацю в рамках міжнародних організацій", - підсумував очільник МЗС.

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Автор: 

Албанія (107) трибунал (260) Кулеба Дмитро (3604)


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О, шмат лайна виринув в черговий раз в медіа простір.
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28.02.2024 17:17 Відповісти
Это того стоило! За счет налогоплательщиков со свитой кататься!
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28.02.2024 17:31 Відповісти
Це - нормально. Якщо у тебе повний РАЗЗДРАЙ. Треба шуршати, щоб бачили : ТА ВІН ПРАЦЮЄ, не присідаючи. Чого Албанія, а в G Сімку вже не запрошують. Його неголена пика та уніформа у стилі аля-сталін або аля кастро набридла. Але більше набрид його гундосий голос.
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28.02.2024 18:54 Відповісти
Наступна "потужна" країна напевно буде Буркіна фасо,гниди розважаються за наш рахунок
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28.02.2024 17:37 Відповісти
Не лох не розважається. Йому потрібен рейтинг. Тому і на безриб'ї і рак риба.
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28.02.2024 18:56 Відповісти
Звісно, що нікого з рашистів той спецтрибунал не засудить. Але добре те, що західні уряди отримають інформацію про методи террору рашистів на фронті і на окупованих территоріях. Будемо сподіватись, що ця інформація їм допоможе, коли мільонні орди русо-фашистів нападуть на них
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28.02.2024 17:52 Відповісти
 
 