Албанія підтримує створення спецтрибуналу з розслідування російських злочинів

Албанія готова приєднатися до спеціального трибуналу для РФ, який було створено через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Він провів зустріч з албанським колегою Іглі Хасані.

"Ми визначили шляхи посилення оборонної співпраці, з особливим акцентом на артилерійські боєприпаси. Незабаром Албанія планує відкрити своє посольство в Києві. Я дуже ціную це рішення, яке значно активізує наші двосторонні зв’язки", - зазначив міністр.

Також, за словами Кулеби, Хасані заявив про готовність Албанії приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочинів та агресії Росії проти України.

"Ми також відзначили нашу ефективну співпрацю в рамках міжнародних організацій", - підсумував очільник МЗС.

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