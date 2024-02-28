"Слуга народу" не звертатиметься до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Зеленського на посаді, – Веніславський

Парламентська фракція "Слуга народу" не подаватиме звернення до Конституційного Суду стосовно легітимності подальшого перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.

Про це повідомив Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати", – сказав нардеп.

Веніславський зауважив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. Також він додав, що подібна практика суперечить міжнародним нормам.

"Всі без виключення міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, Міжнародна фундація виборчого права, наприклад, звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", – додав нардеп.

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Однією із причин відмови від проведення за нинішніх умов виборів є ризик недотримання прав виборців на всій території України.

"Для мене, як для конституціоналіста, очевидно, що дотриматись конституційних засад проведення будь-яких виборів – чи місцевих, чи парламентських, чи президентських – в принципі неможливо. А отже, їх проводити не можна, оскільки ми не забезпечимо громадянам України можливість взяти участь у виборах з дотриманням всіх прав, всіх суб'єктів виборчого процесу", – сказав Веніславський.

Нагадуємо, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Офіс Президента підготував звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України. У травні 2024 року закінчується 5-річний термін повноважень президента Зеленського, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

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