"Слуга народу" не звертатиметься до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Зеленського на посаді, – Веніславський
Парламентська фракція "Слуга народу" не подаватиме звернення до Конституційного Суду стосовно легітимності подальшого перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.
Про це повідомив Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати", – сказав нардеп.
Веніславський зауважив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. Також він додав, що подібна практика суперечить міжнародним нормам.
"Всі без виключення міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, Міжнародна фундація виборчого права, наприклад, звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", – додав нардеп.
Однією із причин відмови від проведення за нинішніх умов виборів є ризик недотримання прав виборців на всій території України.
"Для мене, як для конституціоналіста, очевидно, що дотриматись конституційних засад проведення будь-яких виборів – чи місцевих, чи парламентських, чи президентських – в принципі неможливо. А отже, їх проводити не можна, оскільки ми не забезпечимо громадянам України можливість взяти участь у виборах з дотриманням всіх прав, всіх суб'єктів виборчого процесу", – сказав Веніславський.
Нагадуємо, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Офіс Президента підготував звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України. У травні 2024 року закінчується 5-річний термін повноважень президента Зеленського, але під час воєнного стану вибори не проводяться.
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Воєнний стан є короткостроковим кількамісячним заходом, який не передбачає його продовження, може діяти лише до початку війни. Згідно Конституції, зараз має діяти правовий режим стану війни, який не забороняє проведення жодних виборів.
Ну а самі смєтуни десь зникли, з кінцями і не гугукають.
Якщо буде узурпація то ми програємо як - то кажуть автоматично.
Тих борців за правду…
Десь пропали пил та гнів,
Що й не бачать зраду!!!
- нафіга той суд ваааще при земонархії бариг-зрадників-мародерів та їхнім 73%вим тупорилим кріпакам - вкотре подумали татар-овці
хоча усім відомо, що після 20 травня сцарь стає Тимчасово Виконуючим обов'язки царя з відповідним статусом і обмеженнями... інакше - стає 100%вим узурпатором-диктатором, якого просто зобов'язаний прибрати роботодавець-господар "слуг народу" і Вошьдя - Народ України
у разі чого ЗСУ мовчати НЕ будуть - це ЗЄльоним треба добре затямити !
Здаеться, що при военному станi тарифи не можно пiднiмати?👈
Про легiтимнicть Зеленського дискутувати можна лише коли ця легiтимннiсть
закiнчуеться: в кiнцi березня , або в кiнцi травня???
Но пачєму малчіт аппазіция?!
забули що казав Бабломойський - у кінці всього у житті стоїть касовий апарат і за все доведеться платити
за це цього філософа ЗЄльоні й посадили у тюрму, як Галілея
Ну, цей цирк-шапіто вже просто запалює. 95 квартал навіть і поряд не стояв.
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw
А "лідерів" вистачає.
Дєрьмак взагалі ніхто - а виконує обов'язки президента...
Що ще вигадають щоб залишитися біля корита?
А тіх хто самоусунувся від голосування, чому ми повинні від них залежати та чекати раптом вони коли-небуть захочуть проголосувати, а якщо не захочуть?
ишака ОманскогоЧерчилля Наполеоновича. Так что, ну его нах, от греха подальше.