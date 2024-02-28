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"Слуга народу" не звертатиметься до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Зеленського на посаді, – Веніславський

зеленський

Парламентська фракція "Слуга народу" не подаватиме звернення до Конституційного Суду стосовно легітимності подальшого перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.

Про це повідомив Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати", – сказав нардеп.

Веніславський зауважив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. Також він додав, що подібна практика суперечить міжнародним нормам.

"Всі без виключення міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, Міжнародна фундація виборчого права, наприклад, звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", – додав нардеп.

Читайте також: В Офісі президента підготували звернення до КСУ щодо легітимності Зеленського після закінчення терміну каденції. Однак досі його не подали, остерігаючись негативної відповіді - ЗМІ

Однією із причин відмови від проведення за нинішніх умов виборів є ризик недотримання прав виборців на всій території України.

"Для мене, як для конституціоналіста, очевидно, що дотриматись конституційних засад проведення будь-яких виборів – чи місцевих, чи парламентських, чи президентських – в принципі неможливо. А отже, їх проводити не можна, оскільки ми не забезпечимо громадянам України можливість взяти участь у виборах з дотриманням всіх прав, всіх суб'єктів виборчого процесу", – сказав Веніславський.

Нагадуємо, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Офіс Президента підготував звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України. У травні 2024 року закінчується 5-річний термін повноважень президента Зеленського, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

Також читайте: 15% українців вважають, що в Україні варто провести президентські вибори, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вибори (6694) Зеленський Володимир (23923) КС (1427) Слуга народу (2813) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+38
Так между президентом и И.О., как говорят в Одессе, две большие разницы. И Вениславский откровенно врет, уже ранее было решение КС по этому поводу.

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28.02.2024 20:40
+37
Голобородько-Янелох-Боневтік-Херпіду має сам "злитися" після закінчення своєї каденції...
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28.02.2024 20:32
+37
Значить, з 20 травня - це чучело Лєгєтімний №2. Бай-бай.
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28.02.2024 20:33
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Війна вигадна Порошенко!! (с)Так було, да, Вава??
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28.02.2024 20:52 Відповісти
Цей так просто не піде
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28.02.2024 20:53 Відповісти
він зальє кровью весь майдан аби залишитись при владі
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28.02.2024 21:03 Відповісти
Атступать некуда пазади бычачий холм.
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28.02.2024 22:58 Відповісти
Засцяли бідолашні...
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28.02.2024 20:57 Відповісти
все чисто
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28.02.2024 20:59 Відповісти
Тепер виникає логічне запитаня: чи зацікавлений тупорилий ішак у завершенні війни. Це безтолкове чмо буде при владі, а відповідно тимчасово уникне відповідальності доки триває війна. Після 20 травня ішак - вже не всенародно обраний, а в о.
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28.02.2024 21:01 Відповісти
І війну буде розтягувати 20-40 років, скільки житиме.
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28.02.2024 23:20 Відповісти
жити він буде недовго.... мені так здається
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29.02.2024 01:30 Відповісти
Таке гнидне -хитрозроблене , вже нікуди не піде , як обіцяв 73% ЛОХАМ « яжнелох» !!! «ЯНЕТРЯПКА -ХЕРПІДУ « возомніло з себе с Царя , як ***** і лукашенко
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29.02.2024 06:14 Відповісти
Мені ще у 2019 здавалося, що і перший строк не добуде. Або "дах поїде", або перенюхає. Та прийшов єрмак і вийшло Зєрмак.
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29.02.2024 11:42 Відповісти
Це є узурпацією влади і грубим порушенням Конституції, яка не передбачає безстрокового перебування при владі під час дії воєнного стану.
Воєнний стан є короткостроковим кількамісячним заходом, який не передбачає його продовження, може діяти лише до початку війни. Згідно Конституції, зараз має діяти правовий режим стану війни, який не забороняє проведення жодних виборів.
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29.02.2024 11:11 Відповісти
А ще у 2019 році казав своїм знайомим, які бігли голосувати за Херпіду, що то наші останні демократичні вибори і що антимайданівці просто так владу не віддадуть. А вони мене переконували, що якщо що, то зметуть ту владу, а вибори проведуть. Ну то що "сметуни" ау-у-у-у-у?
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28.02.2024 21:02 Відповісти
і я так говорив...але всі побігли голосувати аби не Порох
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28.02.2024 21:05 Відповісти
Саме так. На демократичних виборах у Хєрпідуна шанси виграти - 0, тому або взагалі не буде виборів під вічний військовий стан, або вибори будуть безбожно фальсифіковані з результатом 146%.
Ну а самі смєтуни десь зникли, з кінцями і не гугукають.
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28.02.2024 21:07 Відповісти
сфальсифіковані проти Залужного ?
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29.02.2024 01:31 Відповісти
Цікаво зо каже Закон ?

Якщо буде узурпація то ми програємо як - то кажуть автоматично.
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28.02.2024 21:07 Відповісти
Вже не чути «сметунів»
Тих борців за правду…
Десь пропали пил та гнів,
Що й не бачать зраду!!!
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28.02.2024 21:11 Відповісти
От жеж лицеміре. Ми Єрмака не вибирали, а він якось собі керує замість обраного президента. Тобто можна тихенько і без виборів обійтись коли дуже треба. Так і ви візьміть і розділіть владу із тими хто здатний робити це краще за вас у обставинах що склались. Ато вже вчепились та зубами тримаєтесь.
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28.02.2024 21:25 Відповісти
А ми вашого ПІСЬКОГРАЯ ЦАХЕСА НЕ ОБИРАЛИ, а страждають5 років непричетні , які волали , що воно ФСБ шна падаль, яка казала:» РФ просто отодвігает граніци», « нада только перестать стрелять», « ВОЙНА вигодна тільки Порошенко»…… казало зеленечмо
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29.02.2024 06:20 Відповісти
Вимкни капсок та не бійся у гістериці. Як із кульками за популістів голосити ходити то всі а як потім відповідати то саме "то не я - то не я".
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01.03.2024 11:59 Відповісти
Слугі наріду на шпагаті...ОПа хвилюється...значить не впевнені...і будуть зубами триматися за владу...також можливо просуватимуть ідею "договорняка" з пуйлом...
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28.02.2024 21:29 Відповісти
договорняк з пуйлом - мир на принизливих для України умовах, а це - вибори із подвійним зашморгом для ЗЄлі
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29.02.2024 01:34 Відповісти
Вони цілком впевненіі, що кішенькові "на 100% свої" суди вирішать на користь зеєрмачні. Потрібно лише закріпити це в Конст.Суді. Але вони мають розуміти, що у виконуючого обов'язки (навіть Президента) легітимність є обмеженою КУЛЬГАВА КАЧКА, іншими словами.
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29.02.2024 06:50 Відповісти
В.О. - майже, що "Легітимний"... але навіть трошки ГІРШЕ!
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28.02.2024 21:31 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=0CGKxt3SdkI сама-сама-сама" - Зєля своєю підлітково-бидлячею хуцпою льОхко уламав парламентську фрікцію "Слуга народу", яка безвольно-антиконституційно разом з відомим йуристом Вєнєйславскім перебрала на себе функції Конституційного Суду стосовно тлумачення легітимності подальшого перебування односрачного Зеленського на посаді президента України...
- нафіга той суд ваааще при земонархії бариг-зрадників-мародерів та їхнім 73%вим тупорилим кріпакам - вкотре подумали татар-овці
хоча усім відомо, що після 20 травня сцарь стає Тимчасово Виконуючим обов'язки царя з відповідним статусом і обмеженнями... інакше - стає 100%вим узурпатором-диктатором, якого просто зобов'язаний прибрати роботодавець-господар "слуг народу" і Вошьдя - Народ України
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28.02.2024 21:32 Відповісти
Ті цапи зелені без крові не підуть. Революція Гідності порівняно з тим що буде із "зеленим майданом" -квіточки.
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28.02.2024 21:40 Відповісти
ну да, народ тепер при зброї

у разі чого ЗСУ мовчати НЕ будуть - це ЗЄльоним треба добре затямити !
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28.02.2024 21:43 Відповісти
На жаль, тут на ЗСУ сподіватися не вийде: ЗСУ майже одностайно проголосувало за зелену плісняву у 2019-му, ЗСУ проковтнуло звільнення Залужного та його генералів і позначення Сирського. А після демобілізації люди хочуть просто жити, а не знов воювати, хоч би і на громадянській війні. А без неї, боюсь, ми зелених не позбавимося, бо вони вчепилися в Україну назавжди.
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29.02.2024 09:34 Відповісти
Интересно, в мае он тоже будет блеять, шо не лох?
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28.02.2024 21:42 Відповісти
А хтось бачив цей закон про военний стан з пiдписом президента та печаткою?
Здаеться, що при военному станi тарифи не можно пiднiмати?👈
Про легiтимнicть Зеленського дискутувати можна лише коли ця легiтимннiсть
закiнчуеться: в кiнцi березня , або в кiнцi травня???
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28.02.2024 21:47 Відповісти
Ніхто крім К.С немає права тлумачити Конституцію на свій лад. Хоче офіс чи не хоче, але це питання буде тиснути все дужче і партнери на Заході скоса будуть подивлятися на самодержця..
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28.02.2024 21:50 Відповісти
Українці «чекають» на звернення, хоть якоїсь, профспілки пивних ларьочників до Конституційного Суду щодо конституційності дій їх представника в ОПУ, єрмака. КВН привладних ..
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28.02.2024 21:53 Відповісти
Це можуть бути не менше 45 народних депутатів.
Но пачєму малчіт аппазіция?!
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29.02.2024 11:26 Відповісти
Відповідь лише одна: тому що в жОПу свій язик запхала, можливо й ніколи звідти не виймала.
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29.02.2024 22:39 Відповісти
поклали вони на ту легітимність "Bolt", але не той що таксі... На жаль !
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28.02.2024 21:57 Відповісти
Сцять - раптом суд вирішить, що треба вибори проводити…
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28.02.2024 21:58 Відповісти
у зеленому офісі стільки біди наробили, що піти з влади = в'язниця.
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28.02.2024 21:59 Відповісти
вони думали що прийшли назавжди ?

забули що казав Бабломойський - у кінці всього у житті стоїть касовий апарат і за все доведеться платити

за це цього філософа ЗЄльоні й посадили у тюрму, як Галілея
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28.02.2024 22:10 Відповісти
Якщо їх всіх не перевибрати, війна не закінчиться ніколи!
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28.02.2024 22:10 Відповісти
Хто хоче їх переобирати? Узурпаторів потрібно гнати сцяними тряпками із влади
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29.02.2024 11:28 Відповісти
Говнославський, який вважає себе великим конституціоністом, вважає що норма конституції що президент має правити поки не буде обраний наступний? Він це серйозно?Тоді на@я взагалі проводити вибори? Хай тоді ця маланська рожа править вівцями вічно раз так вирішив якийсь придворний поц.
Ну, цей цирк-шапіто вже просто запалює. 95 квартал навіть і поряд не стояв.
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28.02.2024 22:19 Відповісти
Ця норма лише забезпечує недопустимість безвладдя в державі, однак не надає права на узурпацію влади. В Конституції немає норм, які дозволяють упродовж невизначеного часу не проводити виборів в державі. Воєнний стан є тимчасовим кількамісячним заходом, продовження якого не передбачено Конституцією України. Натомість Конституція зобов'язує ВР та Президента запровадити стан війни, під час дії якого вибори мають проводитися.
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29.02.2024 11:40 Відповісти
Петиція
Переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936?fbclid=IwAR0NKjwLKv3RF9l0VRZ0YzSW_xEjy_dpMMoM-ePDcuRo-kWB8oDATGqnzOw

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28.02.2024 22:20 Відповісти
Я не буду плакат за презом. Нехай відпочине. Бо в нас парламент є.
А "лідерів" вистачає.
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28.02.2024 22:25 Відповісти
Вкраїнчики в захваті. Їхні любі вошді і далі будуть ними правити.

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28.02.2024 22:28 Відповісти
Та ні, то тепер ті "вашді" будуть почуватися як на вазеліні по лаковоному паркету - для всього світу поза законом (НЕЛЕГЕТИМНІ) 😄
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28.02.2024 23:19 Відповісти
Но пачему малчіт аппазіция?
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29.02.2024 11:42 Відповісти
Тобто щоб не порушити конституційні права, якоїсь 20-ої чи навіть10-ої частини виборців, вони вирішили порушити конституційні права всіх виборців і це вже після того, як порушили Конституцію, не призначивши вибори. А до суду не підуть, бо мабуть вже добре знають, що судді не дурні і розуміють, що для них сприяння в узурпації в любому випадку закінчиться сумно. Для депутатів ВР оте сумно вже почалось, виїхати з країни депутати без дозволу ще недодиктатора вони вже не можуть. Судді не тупий зброд, з якого наспіх зліпили фракцію прислуги, перспективу бачать.
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28.02.2024 22:30 Відповісти
Знащит сядут усе. 🤣🤣🤣
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28.02.2024 22:36 Відповісти
Яка різниця ВО президента чи ні.
Дєрьмак взагалі ніхто - а виконує обов'язки президента...
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28.02.2024 22:39 Відповісти
"Слуга народу" не звертатиметься до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Зеленського на посаді, - Веніславський Джерело: ПЕРЕСРАЛИ
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28.02.2024 23:16 Відповісти
ППЦ, вони не забезпечать громадянам України можливість взяти участь у виборах з дотриманням всіх прав, всіх суб'єктів виборчого процесу.
Що ще вигадають щоб залишитися біля корита?
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28.02.2024 23:24 Відповісти
всцялись
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28.02.2024 23:27 Відповісти
Заїбали! "претенденти", заткніться вже і почекайте до Перемоги, потім розкажете що саме ви зробили для її здобуття!! . Ви затрахали вже своїми склоками смердючими!
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28.02.2024 23:30 Відповісти
Хто закордоном, можуть там і проголосувати, ті хто залишився теж, діло на 15 хвилин.
А тіх хто самоусунувся від голосування, чому ми повинні від них залежати та чекати раптом вони коли-небуть захочуть проголосувати, а якщо не захочуть?
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28.02.2024 23:34 Відповісти
Ані више всего етаго
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29.02.2024 00:07 Відповісти
Правильно и делают. Хрен его знает, что тот суд там насудит, может, их Татаров еще не подмял, там люди серьезные, и они не знают, что мы все здесь пропадем без отца нашего, ишака Оманского Черчилля Наполеоновича. Так что, ну его нах, от греха подальше.
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29.02.2024 05:54 Відповісти
Тримати невизначений строк на посту президента шістку рашистів - Зеленського - оце якраз і є недотримання прав виборців.
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29.02.2024 08:39 Відповісти
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