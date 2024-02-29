Байден може виконувати посадові обов’язки президента США, - лікарі
Президент США пройшов щорічний медичний огляд. Лікарі заявили, що здоров’я президента США дозволяє виконувати його обов’язки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань", – цитує видання висновок лікарів.
Лікарі зазначили, що "Президент Байден – здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави й верховного головнокомандувача".
CNN нагадує, що у свої 81 рік Байден є найстаршим президентом, який коли-небудь обіймав цю посаду. Наприкінці можливого другого терміну йому виповниться 86 років.
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Так що все залежить в штатах від Байдена. А сенат підписав потрібний Україні проект закону і передав в палату представників. І якщо там відбудеться позитивне голосовання, то після цього документ підписуе президент. І тільки після підпису президентом закон стае чинним.
До 2019 року ніхто не чув і не знав про дєрмака.
чому не підписав жодної поставки по лендлізу, та навіть публічно не згадав за 1.5 роки?
чому не підписав 1.6млрд PDA в 2022 році?
чому не підписує допомогу на залишок 4.2млрд PDA?
чому підписує маленькі поставки PDA, в залежності від ситуації на фронті?
Може він проголосував тому, що там допомога Палестині
Там пакет на Україну, Ізраїль, Палестину, Тайвань.
Іноді загальна сума на декілька країн, без виділення конкретної суми кожній країні.
Наприклад в січні 2022 в Сенат поступив закон від республіканців про лендліз для України (без інших країн)
Сенат змінив, скоротивши термін з "до перемоги України" на "1 жовтня 2023"
1 жовтня 2023 року наступило - перемоги нема, лендлізу нема.
Ця зміна була корисна для України?
Влітку 2023, в Сенат поступила поправка 1224 від республіканців, про подовження лендлізу на 2024 рік. Сенат відхилив - мовляв адміністраці має право задіяти PDA - цього вистачить.
Відмова подовжити лендліз корисне для України?
Мій батько у свої 85 (тьфу-тьфу-тьфу) ще машину водить і тільки у тому році дачу віддав, бо одному поратися стало важко. А свекров померла у 93, а у 80 вивчила комп'ютер, і майже до смерті спілкувалася з усім світом, малювала картини та перекладала з 4-х мов.
Прокурор каже, що нема сенсу відкривати справу (про витік секретних матеріалів), тому що за станом здоров'я він не памятає
можетскорее всего получится как у кацапов - какое-то Хйло рано или поздно потеряет берега и расшибет на ровном месте все до чего дотянется, сначала у себя а потом и дальше.
скорее всего решения принимает "коллективный орган"...
как у кацапов не получится, если только "коллективный орган" не сговорится и не примет одно решение