Байден може виконувати посадові обов’язки президента США, - лікарі

Президент США пройшов щорічний медичний огляд. Лікарі заявили, що здоров’я президента США дозволяє виконувати його обов’язки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань", – цитує видання висновок лікарів.

Лікарі зазначили, що "Президент Байден – здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави й верховного головнокомандувача".

CNN нагадує, що у свої 81 рік Байден є найстаршим президентом, який коли-небудь обіймав цю посаду. Наприкінці можливого другого терміну йому виповниться 86 років.

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