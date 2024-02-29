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Новини
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Байден може виконувати посадові обов’язки президента США, - лікарі

байден

Президент США пройшов щорічний медичний огляд. Лікарі заявили, що здоров’я президента США дозволяє виконувати його обов’язки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань", – цитує видання висновок лікарів.

Лікарі зазначили, що  "Президент Байден – здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави й верховного головнокомандувача".

CNN нагадує, що у свої 81 рік Байден є найстаршим президентом, який коли-небудь обіймав цю посаду. Наприкінці можливого другого терміну йому виповниться 86 років.

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Автор: 

Байден Джо (2888) здоров’я (445) США (22979)


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Топ коментарі
+15
А в нас пройшов один раз у клініці Пальчевського, але результати не відомі і збирається без виборів ще на один-два-три терміни? Новий лідор, як по сусідству - незмінні?
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29.02.2024 07:49
+9
проверить бы зеклоуна. хотя там понятно любому: мстительное, злопамятное, говнистое безмозглое предательское создание
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29.02.2024 08:02
+7
То хай в українські Президенти балотується.
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29.02.2024 08:04
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у нас тут бапця є 86 років, так вона бігає як лошадь приживальськая
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29.02.2024 07:49 Відповісти
То хай в українські Президенти балотується.
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29.02.2024 08:04 Відповісти
Після того як врятує український народ від російських вбивць. Хай стане Гетьманом тоді пожиттєво
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29.02.2024 09:23 Відповісти
Ви все одно з Польщі пишете, яка вам справа до США?
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29.02.2024 08:08 Відповісти
А Х**ло від народження кончене.
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29.02.2024 08:44 Відповісти
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29.02.2024 08:47 Відповісти
А в нас пройшов один раз у клініці Пальчевського, але результати не відомі і збирається без виборів ще на один-два-три терміни? Новий лідор, як по сусідству - незмінні?
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29.02.2024 07:49 Відповісти
то тест на наркотики.. але якось воно виглядало по-дебільному
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29.02.2024 07:52 Відповісти
Особисто я не проти, щоб Байдена вибрали на слідуючий термін. Порівнюючи його і Трампа, то Байден виглядае як справжній українець і бандерівець
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29.02.2024 07:51 Відповісти
Ну він зараз при владі, а толку? Нам не президент проукраїнській потрібен, а сенат.
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29.02.2024 07:58 Відповісти
Точнее спикер пробайденовский или не трусливый
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29.02.2024 08:01 Відповісти
Ти, очевидно, не в курсі справи. На владній структурі США президент находиться на вершині влади. І його підпис рішаючий. На любому документі. Не порівнюй з українською владою. В цьому збіговиську ЗНбанутої срані все вирішуе начальник ж...ОПи д,Ермак, агент фсб з погонялом Козир. Він веде всі міжнародні переговори, призначае на всі державні посади. А блазень тільки читае написані тексти.
Так що все залежить в штатах від Байдена. А сенат підписав потрібний Україні проект закону і передав в палату представників. І якщо там відбудеться позитивне голосовання, то після цього документ підписуе президент. І тільки після підпису президентом закон стае чинним.
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29.02.2024 08:22 Відповісти
Єдина поправочка...не порівнювати з теперішньою українською владою.
До 2019 року ніхто не чув і не знав про дєрмака.
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29.02.2024 08:58 Відповісти
кацапня-ядерный террорист и военный преступник в оон - *****, "ужасные санкции" кацапне - *****, те аж подавились баксами и накупили на ракеты американских микросхем, чтобы два раза не ходить, вывод войск с афганистана - полный ***** и кидок "союзников", израиль - ***** и поддержка откровенных террористов с откровенными же террористическими видосиками, еще и бабла им выписали, граница - ***** (как у нас с кацапами), экономика - ***** (стагнация или даже спад впервые за сколько лет, а у кацапни рост, внезапно), ********* на климат - ***** (в то время как кацапня ухерачила тот климат своими говняхами наверное поболе чем достаточно и продолжает с вдохновением), ковид - *****, голосования как у нас и у кацапов, там "дистанционные", "карусели" и т.п. (научились, тоже, молодцы но не в ту сторону) - очевидно ***** и т.п.
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29.02.2024 09:16 Відповісти
***** у тебе з тролінгом - кинути абзац із методички. Дуже товство вийшло
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29.02.2024 09:25 Відповісти
по факту все так и есть потому мир в большой ж... у нас правда все еще хуже, и все властьимущие еще более интеллектуальные за все 30+ лет. но дна нет как говорится.
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29.02.2024 09:34 Відповісти
По факту на лубянці сидять бездарі. Не розумію, за що куратори їм платять гроші
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29.02.2024 09:41 Відповісти
Тобто сенат не може обійти вето президента?
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29.02.2024 09:16 Відповісти
Якщо від нього все залежить
чому не підписав жодної поставки по лендлізу, та навіть публічно не згадав за 1.5 роки?
чому не підписав 1.6млрд PDA в 2022 році?
чому не підписує допомогу на залишок 4.2млрд PDA?
чому підписує маленькі поставки PDA, в залежності від ситуації на фронті?
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29.02.2024 09:59 Відповісти
Пане Алексей, Байден зараз при владі в США і в них немає війни, немає занепаду економіки... А нас є свій президент і як по Конституції, то він має піклуватися за нашу безпеку, з нашу армію, за нашу економіку і зовнішні відносини.
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29.02.2024 08:46 Відповісти
Пане Анатолий, а наш президент піклується?
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29.02.2024 11:55 Відповісти
Толк у Хаймарсах, Петріотах, касетних снарядах від Байдена. А сенат і так проукраїнський і вже проголосував за допомогу Україні
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29.02.2024 09:07 Відповісти
Звідкіля така впевненість, що Сенат проголосував тому що там допомога Україні?
Може він проголосував тому, що там допомога Палестині
Там пакет на Україну, Ізраїль, Палестину, Тайвань.
Іноді загальна сума на декілька країн, без виділення конкретної суми кожній країні.

Наприклад в січні 2022 в Сенат поступив закон від республіканців про лендліз для України (без інших країн)
Сенат змінив, скоротивши термін з "до перемоги України" на "1 жовтня 2023"
1 жовтня 2023 року наступило - перемоги нема, лендлізу нема.
Ця зміна була корисна для України?

Влітку 2023, в Сенат поступила поправка 1224 від республіканців, про подовження лендлізу на 2024 рік. Сенат відхилив - мовляв адміністраці має право задіяти PDA - цього вистачить.
Відмова подовжити лендліз корисне для України?
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29.02.2024 10:09 Відповісти
Так це ж ще краще. Якщо тактика Байдена, який міцно закріпив допомогу Україні до допомоги Іраїлю спрацювала, то саме у такій звязці більші шансі що ми випливемо у звязці з Ізраїлем, ніж самі по собі, бо зелена влада може потягнути допомогу на дно, а Ізраїль не дасть нам потонути. Ізраїлю точно не відмовлять і це дає нам впевненість, а спроби трампістів роз'єднати допомогу провалились
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29.02.2024 10:13 Відповісти
Тільки виглядає. Защурив зброї на 4,2 млрд доларів, падло.
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29.02.2024 08:12 Відповісти
На жаль, він не проукраїнський, швидше навпаки.
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29.02.2024 08:26 Відповісти
Сам повинен розуміти шо він може а шо не може
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29.02.2024 07:52 Відповісти
У високопосадовців такого рівня відсутня самокритика. Брєжнєв номер два. Деменція - це не привід, щоб не очолити колись найпотужнішу економіку і армію світу. Дідуля почне ходити в памперсах, розучиться ставити свій підпис під прийнятими законами (я вже не кажу - читати ці закони і розуміти написане). Хоча в одному він (не без допомоги своєї адміністрації) досягнув успіху : це в штучному блокуванні виконання закону про ленд-ліз бюрократичним способом.
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29.02.2024 08:14 Відповісти
Це не є добре -- влада самии сильнии наркотик
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29.02.2024 08:19 Відповісти
а шо там Картер? ше може?
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29.02.2024 07:53 Відповісти
проверить бы зеклоуна. хотя там понятно любому: мстительное, злопамятное, говнистое безмозглое предательское создание
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29.02.2024 08:02 Відповісти
Мое невелике спостереження Чим дрібніша людина, тим більше її поведінка стае схожою на поведінку собак, буквально один до одного. Чим дрібніша собачка, тим вона зліша, свій дрібний розмір вона компенсуе злісним гавканням. І якщо собака велика, то вона більш впевнена в собі і лишній раз гавкати не буде, воно йому не треба. Також і наш найвеличніший, цитую тебе : мстительное, злопамятное, говнистое безмозглое предательское создание. все вірно, і добавити нічого.
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29.02.2024 08:34 Відповісти
Краще би американська медицина оживила Рональда Рейгана.
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29.02.2024 08:04 Відповісти
Джо - не зупиняйся. Якщо посеред наступної каденції ляжеш в гріб - все одно продовжиш свою високу місію.
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29.02.2024 08:05 Відповісти
Бидон еще ого го
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29.02.2024 08:14 Відповісти
Тому що молодь деградувала по всьому світі і світ тримається на сильному поколінні Байдена
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29.02.2024 09:09 Відповісти

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29.02.2024 08:41 Відповісти
Хм, у нас зелене непорозуміння виконує роль президента. А Байден ще може керувати.
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29.02.2024 08:58 Відповісти
Що з цього приводу скаже Буданов? ))
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29.02.2024 08:58 Відповісти
Новых проблем нет, а к старым все уже привыкли. У Брежнева, в своё время, тоже "новых проблем не было".
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29.02.2024 09:23 Відповісти
байден здоров, може робыты диты
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29.02.2024 09:41 Відповісти
Зараз 81 рік - це ще не старість. Люди стали жити більше ніж 90, аби здоров'я та медицина дозволяли.
Мій батько у свої 85 (тьфу-тьфу-тьфу) ще машину водить і тільки у тому році дачу віддав, бо одному поратися стало важко. А свекров померла у 93, а у 80 вивчила комп'ютер, і майже до смерті спілкувалася з усім світом, малювала картини та перекладала з 4-х мов.
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29.02.2024 10:00 Відповісти
А мені здається, що президент Байден має ознаки деменції, досить виражені. Тому я здивований висновком лікарів.
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29.02.2024 10:06 Відповісти
Дивно, що лікарі кажуть - можна бути президентом

Прокурор каже, що нема сенсу відкривати справу (про витік секретних матеріалів), тому що за станом здоров'я він не памятає
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29.02.2024 10:15 Відповісти
там скорее всего рулит "администрация", как при Ельцине. очень удобно на самом деле (им). но результат может скорее всего получится как у кацапов - какое-то Хйло рано или поздно потеряет берега и расшибет на ровном месте все до чего дотянется, сначала у себя а потом и дальше.
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01.03.2024 15:39 Відповісти
учитывая физическое состояние Байдена
скорее всего решения принимает "коллективный орган"...

как у кацапов не получится, если только "коллективный орган" не сговорится и не примет одно решение
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01.03.2024 17:34 Відповісти
ну дык все начинается с малого, потом карманные суды, прокуроры, менты, сми и привет
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01.03.2024 23:39 Відповісти
А де фото на коні з голим торсом?
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29.02.2024 10:56 Відповісти
 
 