Байден может исполнять должностные обязанности президента США, - врачи

Президент США прошел ежегодный медицинский осмотр. Врачи заявили, что здоровье президента США позволяет исполнять его обязанности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", – цитирует издание заключение врачей.

Врачи отметили, что "Президент Байден – здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается способным к успешному выполнению обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего".

CNN напоминает, что в свой 81 год Байден является самым старым президентом, когда-либо занимавшим этот пост. В конце возможного второго срока ему исполнится 86 лет.

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