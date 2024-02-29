Байден может исполнять должностные обязанности президента США, - врачи
Президент США прошел ежегодный медицинский осмотр. Врачи заявили, что здоровье президента США позволяет исполнять его обязанности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", – цитирует издание заключение врачей.
Врачи отметили, что "Президент Байден – здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается способным к успешному выполнению обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего".
CNN напоминает, что в свой 81 год Байден является самым старым президентом, когда-либо занимавшим этот пост. В конце возможного второго срока ему исполнится 86 лет.
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Так що все залежить в штатах від Байдена. А сенат підписав потрібний Україні проект закону і передав в палату представників. І якщо там відбудеться позитивне голосовання, то після цього документ підписуе президент. І тільки після підпису президентом закон стае чинним.
До 2019 року ніхто не чув і не знав про дєрмака.
чому не підписав жодної поставки по лендлізу, та навіть публічно не згадав за 1.5 роки?
чому не підписав 1.6млрд PDA в 2022 році?
чому не підписує допомогу на залишок 4.2млрд PDA?
чому підписує маленькі поставки PDA, в залежності від ситуації на фронті?
Може він проголосував тому, що там допомога Палестині
Там пакет на Україну, Ізраїль, Палестину, Тайвань.
Іноді загальна сума на декілька країн, без виділення конкретної суми кожній країні.
Наприклад в січні 2022 в Сенат поступив закон від республіканців про лендліз для України (без інших країн)
Сенат змінив, скоротивши термін з "до перемоги України" на "1 жовтня 2023"
1 жовтня 2023 року наступило - перемоги нема, лендлізу нема.
Ця зміна була корисна для України?
Влітку 2023, в Сенат поступила поправка 1224 від республіканців, про подовження лендлізу на 2024 рік. Сенат відхилив - мовляв адміністраці має право задіяти PDA - цього вистачить.
Відмова подовжити лендліз корисне для України?
Мій батько у свої 85 (тьфу-тьфу-тьфу) ще машину водить і тільки у тому році дачу віддав, бо одному поратися стало важко. А свекров померла у 93, а у 80 вивчила комп'ютер, і майже до смерті спілкувалася з усім світом, малювала картини та перекладала з 4-х мов.
Прокурор каже, що нема сенсу відкривати справу (про витік секретних матеріалів), тому що за станом здоров'я він не памятає
можетскорее всего получится как у кацапов - какое-то Хйло рано или поздно потеряет берега и расшибет на ровном месте все до чего дотянется, сначала у себя а потом и дальше.
скорее всего решения принимает "коллективный орган"...
как у кацапов не получится, если только "коллективный орган" не сговорится и не примет одно решение