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Байден может исполнять должностные обязанности президента США, - врачи

байден

Президент США прошел ежегодный медицинский осмотр. Врачи заявили, что здоровье президента США позволяет исполнять его обязанности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Он продолжает быть способным к исполнению обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", – цитирует издание заключение врачей.

Врачи отметили, что "Президент Байден – здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается способным к успешному выполнению обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего".

CNN напоминает, что в свой 81 год Байден является самым старым президентом, когда-либо занимавшим этот пост. В конце возможного второго срока ему исполнится 86 лет.

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Автор: 

Байден Джо (2790) здоровье (1387) США (26763)


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Топ комментарии
+15
А в нас пройшов один раз у клініці Пальчевського, але результати не відомі і збирається без виборів ще на один-два-три терміни? Новий лідор, як по сусідству - незмінні?
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29.02.2024 07:49
+9
проверить бы зеклоуна. хотя там понятно любому: мстительное, злопамятное, говнистое безмозглое предательское создание
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29.02.2024 08:02
+7
То хай в українські Президенти балотується.
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29.02.2024 08:04
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у нас тут бапця є 86 років, так вона бігає як лошадь приживальськая
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29.02.2024 07:49 Ответить
То хай в українські Президенти балотується.
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29.02.2024 08:04 Ответить
Після того як врятує український народ від російських вбивць. Хай стане Гетьманом тоді пожиттєво
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29.02.2024 09:23 Ответить
Ви все одно з Польщі пишете, яка вам справа до США?
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29.02.2024 08:08 Ответить
А Х**ло від народження кончене.
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29.02.2024 08:44 Ответить
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29.02.2024 08:47 Ответить
А в нас пройшов один раз у клініці Пальчевського, але результати не відомі і збирається без виборів ще на один-два-три терміни? Новий лідор, як по сусідству - незмінні?
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29.02.2024 07:49 Ответить
то тест на наркотики.. але якось воно виглядало по-дебільному
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29.02.2024 07:52 Ответить
Особисто я не проти, щоб Байдена вибрали на слідуючий термін. Порівнюючи його і Трампа, то Байден виглядае як справжній українець і бандерівець
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29.02.2024 07:51 Ответить
Ну він зараз при владі, а толку? Нам не президент проукраїнській потрібен, а сенат.
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29.02.2024 07:58 Ответить
Точнее спикер пробайденовский или не трусливый
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29.02.2024 08:01 Ответить
Ти, очевидно, не в курсі справи. На владній структурі США президент находиться на вершині влади. І його підпис рішаючий. На любому документі. Не порівнюй з українською владою. В цьому збіговиську ЗНбанутої срані все вирішуе начальник ж...ОПи д,Ермак, агент фсб з погонялом Козир. Він веде всі міжнародні переговори, призначае на всі державні посади. А блазень тільки читае написані тексти.
Так що все залежить в штатах від Байдена. А сенат підписав потрібний Україні проект закону і передав в палату представників. І якщо там відбудеться позитивне голосовання, то після цього документ підписуе президент. І тільки після підпису президентом закон стае чинним.
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29.02.2024 08:22 Ответить
Єдина поправочка...не порівнювати з теперішньою українською владою.
До 2019 року ніхто не чув і не знав про дєрмака.
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29.02.2024 08:58 Ответить
кацапня-ядерный террорист и военный преступник в оон - *****, "ужасные санкции" кацапне - *****, те аж подавились баксами и накупили на ракеты американских микросхем, чтобы два раза не ходить, вывод войск с афганистана - полный ***** и кидок "союзников", израиль - ***** и поддержка откровенных террористов с откровенными же террористическими видосиками, еще и бабла им выписали, граница - ***** (как у нас с кацапами), экономика - ***** (стагнация или даже спад впервые за сколько лет, а у кацапни рост, внезапно), ********* на климат - ***** (в то время как кацапня ухерачила тот климат своими говняхами наверное поболе чем достаточно и продолжает с вдохновением), ковид - *****, голосования как у нас и у кацапов, там "дистанционные", "карусели" и т.п. (научились, тоже, молодцы но не в ту сторону) - очевидно ***** и т.п.
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29.02.2024 09:16 Ответить
***** у тебе з тролінгом - кинути абзац із методички. Дуже товство вийшло
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29.02.2024 09:25 Ответить
по факту все так и есть потому мир в большой ж... у нас правда все еще хуже, и все властьимущие еще более интеллектуальные за все 30+ лет. но дна нет как говорится.
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29.02.2024 09:34 Ответить
По факту на лубянці сидять бездарі. Не розумію, за що куратори їм платять гроші
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29.02.2024 09:41 Ответить
Тобто сенат не може обійти вето президента?
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29.02.2024 09:16 Ответить
Якщо від нього все залежить
чому не підписав жодної поставки по лендлізу, та навіть публічно не згадав за 1.5 роки?
чому не підписав 1.6млрд PDA в 2022 році?
чому не підписує допомогу на залишок 4.2млрд PDA?
чому підписує маленькі поставки PDA, в залежності від ситуації на фронті?
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29.02.2024 09:59 Ответить
Пане Алексей, Байден зараз при владі в США і в них немає війни, немає занепаду економіки... А нас є свій президент і як по Конституції, то він має піклуватися за нашу безпеку, з нашу армію, за нашу економіку і зовнішні відносини.
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29.02.2024 08:46 Ответить
Пане Анатолий, а наш президент піклується?
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29.02.2024 11:55 Ответить
Толк у Хаймарсах, Петріотах, касетних снарядах від Байдена. А сенат і так проукраїнський і вже проголосував за допомогу Україні
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29.02.2024 09:07 Ответить
Звідкіля така впевненість, що Сенат проголосував тому що там допомога Україні?
Може він проголосував тому, що там допомога Палестині
Там пакет на Україну, Ізраїль, Палестину, Тайвань.
Іноді загальна сума на декілька країн, без виділення конкретної суми кожній країні.

Наприклад в січні 2022 в Сенат поступив закон від республіканців про лендліз для України (без інших країн)
Сенат змінив, скоротивши термін з "до перемоги України" на "1 жовтня 2023"
1 жовтня 2023 року наступило - перемоги нема, лендлізу нема.
Ця зміна була корисна для України?

Влітку 2023, в Сенат поступила поправка 1224 від республіканців, про подовження лендлізу на 2024 рік. Сенат відхилив - мовляв адміністраці має право задіяти PDA - цього вистачить.
Відмова подовжити лендліз корисне для України?
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29.02.2024 10:09 Ответить
Так це ж ще краще. Якщо тактика Байдена, який міцно закріпив допомогу Україні до допомоги Іраїлю спрацювала, то саме у такій звязці більші шансі що ми випливемо у звязці з Ізраїлем, ніж самі по собі, бо зелена влада може потягнути допомогу на дно, а Ізраїль не дасть нам потонути. Ізраїлю точно не відмовлять і це дає нам впевненість, а спроби трампістів роз'єднати допомогу провалились
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29.02.2024 10:13 Ответить
Тільки виглядає. Защурив зброї на 4,2 млрд доларів, падло.
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29.02.2024 08:12 Ответить
На жаль, він не проукраїнський, швидше навпаки.
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29.02.2024 08:26 Ответить
Сам повинен розуміти шо він може а шо не може
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29.02.2024 07:52 Ответить
У високопосадовців такого рівня відсутня самокритика. Брєжнєв номер два. Деменція - це не привід, щоб не очолити колись найпотужнішу економіку і армію світу. Дідуля почне ходити в памперсах, розучиться ставити свій підпис під прийнятими законами (я вже не кажу - читати ці закони і розуміти написане). Хоча в одному він (не без допомоги своєї адміністрації) досягнув успіху : це в штучному блокуванні виконання закону про ленд-ліз бюрократичним способом.
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29.02.2024 08:14 Ответить
Це не є добре -- влада самии сильнии наркотик
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29.02.2024 08:19 Ответить
а шо там Картер? ше може?
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29.02.2024 07:53 Ответить
проверить бы зеклоуна. хотя там понятно любому: мстительное, злопамятное, говнистое безмозглое предательское создание
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29.02.2024 08:02 Ответить
Мое невелике спостереження Чим дрібніша людина, тим більше її поведінка стае схожою на поведінку собак, буквально один до одного. Чим дрібніша собачка, тим вона зліша, свій дрібний розмір вона компенсуе злісним гавканням. І якщо собака велика, то вона більш впевнена в собі і лишній раз гавкати не буде, воно йому не треба. Також і наш найвеличніший, цитую тебе : мстительное, злопамятное, говнистое безмозглое предательское создание. все вірно, і добавити нічого.
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29.02.2024 08:34 Ответить
Краще би американська медицина оживила Рональда Рейгана.
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29.02.2024 08:04 Ответить
Джо - не зупиняйся. Якщо посеред наступної каденції ляжеш в гріб - все одно продовжиш свою високу місію.
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29.02.2024 08:05 Ответить
Бидон еще ого го
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29.02.2024 08:14 Ответить
Тому що молодь деградувала по всьому світі і світ тримається на сильному поколінні Байдена
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29.02.2024 09:09 Ответить

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29.02.2024 08:41 Ответить
Хм, у нас зелене непорозуміння виконує роль президента. А Байден ще може керувати.
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29.02.2024 08:58 Ответить
Що з цього приводу скаже Буданов? ))
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29.02.2024 08:58 Ответить
Новых проблем нет, а к старым все уже привыкли. У Брежнева, в своё время, тоже "новых проблем не было".
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29.02.2024 09:23 Ответить
байден здоров, може робыты диты
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29.02.2024 09:41 Ответить
Зараз 81 рік - це ще не старість. Люди стали жити більше ніж 90, аби здоров'я та медицина дозволяли.
Мій батько у свої 85 (тьфу-тьфу-тьфу) ще машину водить і тільки у тому році дачу віддав, бо одному поратися стало важко. А свекров померла у 93, а у 80 вивчила комп'ютер, і майже до смерті спілкувалася з усім світом, малювала картини та перекладала з 4-х мов.
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29.02.2024 10:00 Ответить
А мені здається, що президент Байден має ознаки деменції, досить виражені. Тому я здивований висновком лікарів.
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29.02.2024 10:06 Ответить
Дивно, що лікарі кажуть - можна бути президентом

Прокурор каже, що нема сенсу відкривати справу (про витік секретних матеріалів), тому що за станом здоров'я він не памятає
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29.02.2024 10:15 Ответить
там скорее всего рулит "администрация", как при Ельцине. очень удобно на самом деле (им). но результат может скорее всего получится как у кацапов - какое-то Хйло рано или поздно потеряет берега и расшибет на ровном месте все до чего дотянется, сначала у себя а потом и дальше.
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01.03.2024 15:39 Ответить
учитывая физическое состояние Байдена
скорее всего решения принимает "коллективный орган"...

как у кацапов не получится, если только "коллективный орган" не сговорится и не примет одно решение
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01.03.2024 17:34 Ответить
ну дык все начинается с малого, потом карманные суды, прокуроры, менты, сми и привет
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01.03.2024 23:39 Ответить
А де фото на коні з голим торсом?
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29.02.2024 10:56 Ответить
 
 