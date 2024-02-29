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Президент Аргентини Мілей хоче провести саміт підтримки Латинської Америки для України

мілей

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив про плани провести саміт підтримки Латинської Америки для України в кінці 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мілей заявив в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що в ситуації з підтримкою України бачить різку різницю з іншими регіональними лідерами, такими як Луїс Інасіо Лула да Сілва з Бразилії та Андрес Мануель Лопес Обрадор з Мексики, які зайняли більш нейтральну позицію.

Окрім цього, Мілей наголосив, що віддає перевагу союзам з тими "країнами, які захищають свободу". Президент Аргентини назвав США, Ізраїль та Україну.

Мілей також нагадав про подаровані Україні два військові вертольоти російського виробництва.

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Автор: 

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То хаи проводить -- а то тільки одні наміри -- амери хочуть зброю надати - ніяк з духом не зберуться
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29.02.2024 11:59 Відповісти
зразу видно що не москаль
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29.02.2024 12:09 Відповісти
Красавчик.
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29.02.2024 12:18 Відповісти
ну, в Аргентині 60% населення емігранти з Європи, тому й цінують поділяють європейські ціннощі

подібна ситуація тільки в Уругваї

Хав'єр Мілей - супер-зірка вільної думки, в Давосі так виступив, що лівакам мови забракло
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29.02.2024 12:25 Відповісти
так завжди, як хороша людина - не москаль, а як москаль - то нехороша людина.
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29.02.2024 13:16 Відповісти
А презідент Аргентини вже приїжджав до України ? Його запрошували ?
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29.02.2024 13:21 Відповісти
 
 