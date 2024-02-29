Президент Аргентини Мілей хоче провести саміт підтримки Латинської Америки для України
Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив про плани провести саміт підтримки Латинської Америки для України в кінці 2024 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Мілей заявив в інтерв'ю Financial Times.
Він зазначив, що в ситуації з підтримкою України бачить різку різницю з іншими регіональними лідерами, такими як Луїс Інасіо Лула да Сілва з Бразилії та Андрес Мануель Лопес Обрадор з Мексики, які зайняли більш нейтральну позицію.
Окрім цього, Мілей наголосив, що віддає перевагу союзам з тими "країнами, які захищають свободу". Президент Аргентини назвав США, Ізраїль та Україну.
Мілей також нагадав про подаровані Україні два військові вертольоти російського виробництва.
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