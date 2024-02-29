У російських держорганах з’являться політруки, - указ Путіна
Президент Росії Володимир Путін таємним указом запровадив у російських державних органах посаду політрука. Мета - "укріпити патріотизм" серед співробітників та "забезпечити глибоке розуміння політики держави".
Відповідне розпорядження міститься в таємному указі Путіна №106. Про нього стало відомо завдяки витоку документів з Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Meduza.
Згідно з указом, у федеральних державних органах офіційно запроваджується посада "заступник керівника з суспільно-політичної роботи". Передбачено, що її обійме хтось з уже існуючих заступників керівника. Кандидатуру потрібно узгодити з Кремлем.
Методичні рекомендації щодо "організації та проведенню суспільно-політичної роботи" вже з’явилися, приміром, на сайті Федерального агентства з природокористуванням. Згідно з ними, в агентстві проведуть ряд "виховних заходів" - зокрема, зустрічі з "ветеранами російсько-української війни". На цих зустрічах збираються "оперативно інформувати працівників про військово-політичну обстановку в країні та у світі", а також "вести просвітницьку роботу з вивчення історії Росії".
Крім того, в останні місяці багато російських державних органів вже звітують про свої успіхи в "суспільно-політичній роботі". Співробітники Росреєстру слухають лекції "про цілі та задачі спецоперації", збирають вантажі для віськових та плетуть маскувальні сітки. Співробітники Росриболовства звітують про роботу "в області патріотичного виховання", а митники покладають квіти до меморіалів загиблих у Другій світовій.
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Сідят жлоби здоровиє,
І смотрят бє понятія -
Ідут політзанятія...