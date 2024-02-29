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У російських держорганах з’являться політруки, - указ Путіна

пропаганда,росія,зет

Президент Росії Володимир Путін таємним указом запровадив у російських державних органах посаду політрука. Мета - "укріпити патріотизм" серед співробітників та "забезпечити глибоке розуміння політики держави".

Відповідне розпорядження міститься в таємному указі Путіна №106. Про нього стало відомо завдяки витоку документів з Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання Meduza.

Згідно з указом, у федеральних державних органах офіційно запроваджується посада "заступник керівника з суспільно-політичної роботи". Передбачено, що її обійме хтось з уже існуючих заступників керівника. Кандидатуру потрібно узгодити з Кремлем.

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Методичні рекомендації щодо "організації та проведенню суспільно-політичної роботи" вже з’явилися, приміром, на сайті Федерального агентства з природокористуванням. Згідно з ними, в агентстві проведуть ряд "виховних заходів" - зокрема, зустрічі з "ветеранами російсько-української війни". На цих зустрічах збираються "оперативно інформувати працівників про військово-політичну обстановку в країні та у світі", а також "вести просвітницьку роботу з вивчення історії Росії".

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Крім того, в останні місяці багато російських державних органів вже звітують про свої успіхи в "суспільно-політичній роботі". Співробітники Росреєстру слухають лекції "про цілі та задачі спецоперації", збирають вантажі для віськових та плетуть маскувальні сітки. Співробітники Росриболовства звітують про роботу "в області патріотичного виховання", а митники покладають квіти до меморіалів загиблих у Другій світовій.

Автор: 

пропаганда (2807) путін володимир (23857) росія (65316)


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Топ коментарі
+9
Чекаємо коли це повторить Пісюн.
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29.02.2024 12:01
+7
фсе как диді, фсе как хателі, толька сралін без усов
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29.02.2024 12:01
+6
Вєрнай дарогай ідут таварісчі! А почати треба з реінкарнації Мехліса!
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29.02.2024 11:59
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29.02.2024 11:59 Відповісти
Тобто дно ще попереду?
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29.02.2024 12:43 Відповісти
Вєрнай дарогай ідут таварісчі! А почати треба з реінкарнації Мехліса!
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29.02.2024 11:59 Відповісти
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29.02.2024 12:23 Відповісти
Чекаємо коли це повторить Пісюн.
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29.02.2024 12:01 Відповісти
Абсолютно по)(уй, що кацапи там роблять, аби здихали скоріше!
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29.02.2024 12:01 Відповісти
фсе как диді, фсе как хателі, толька сралін без усов
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29.02.2024 12:01 Відповісти
побольше ботокса под нос
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29.02.2024 12:21 Відповісти
😂👍
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29.02.2024 12:34 Відповісти
А як без політрука - ше розстрільні тріики
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29.02.2024 12:01 Відповісти
Даёшь 58 статью
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29.02.2024 12:29 Відповісти
Мабуть знайшли сторічний состав шкіряних курток і "наганів". Будуть продавать за декілька десятків тисяч баксів "мажорам", що не поспішають нагодувати білок і котиків.
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29.02.2024 12:02 Відповісти
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29.02.2024 12:23 Відповісти
А ше шо воно казало???Якщо серйозно....то ***** воно нам треба...?Шо каже катюга?
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29.02.2024 12:04 Відповісти
І над тими усіма політ-трупами поставлять ''айфончика''-в нього ''самородки'' найпатріотичніші.
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29.02.2024 12:11 Відповісти
"заступник керівника з суспільно-політичної роботи" - ну не будуть же вони писати прямо "ФСБ"
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29.02.2024 12:12 Відповісти
Ну то ж може бути не безпосередньо фсб, а сексот... Не всі парторги чи комсорги при совку були працівниками кгб, але всі стукали...
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29.02.2024 12:15 Відповісти
Вони створюють СССР - ну і щастячка їм - нам треба відбитись
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29.02.2024 12:13 Відповісти
срср не підлягає реінкарнації. Для цього треба революція і революційні маси на чолі з партією. Бо тільки революція міняє економічний уклад країни. З приватної власності на суспільну, або навпаки. Правда єльцин примудрився провести тільки штурм Білого дому. І все комуняцьке впало без революційних мас, не рахуючи пару тисяч "революціонерів", які танкістів напоїли ....
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29.02.2024 12:39 Відповісти
Не "політруки", а поганяли. Поганяй до ями !
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29.02.2024 12:13 Відповісти
Хоч політруки, хоч політсуки, хоч політбл'яді - лишнєхромосомних це навряд чи спасе
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29.02.2024 12:16 Відповісти
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29.02.2024 12:19 Відповісти
Стоят столи дубовиє,
Сідят жлоби здоровиє,
І смотрят бє понятія -
Ідут політзанятія...
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29.02.2024 12:26 Відповісти
Трясця, а пАлітфАрмацію забули ? Мене виховувала пАлітхвармація. І я сам був пАлітхварматором. Читав Правду вголос. Молодший клас (токо для молодших) позіхав і засипав під "сводку інформбюро".
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29.02.2024 12:26 Відповісти
💯👍😁
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29.02.2024 12:53 Відповісти
так-так.... з 1980 по 1985 рік був політоргом 712 груупи географів у СДПІ ім. Макаренка.... читав кляті політінформації, а соь у партію не вступив - відкрутився.... можливо - дарма... зараз сидів би з дєрмаком поруч, або з кимось схожим
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29.02.2024 13:19 Відповісти
Друже, не жалкуй за дЄрмаком. Таких як ми не беруть у "космонавти" 95 КіВіНу. Бо голимось під час війни, і під час Тривог.
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29.02.2024 13:28 Відповісти
У випромінювача пропаганди, регулятор потужності крутять по часовій стрілці
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29.02.2024 12:30 Відповісти
Повертається інститут комісарів ...
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29.02.2024 12:30 Відповісти
З парторгами і комсоргами жили до 91-го року...
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29.02.2024 12:30 Відповісти
Не зупиняйтеся утирки, наступний етап відновлення гулагу і розстрільних трійок.Вперёд в светлое будущее!
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29.02.2024 12:52 Відповісти
Завтра на Концлагерной помойке праздник...1 марта 1917 года сЦарь Николашка Кровавый послал на большой и толстый КацаПсинскую империю Щариковых и Швондеров 🦮🦮🦮🐒🐒🐒😁 Типа Свобода ..🦍🐓🐓Встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные профукали потом и СССР и СНГ Ельцина Варшавский договор...одни паБЕДЫ мавзолейных Шизофреников
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29.02.2024 12:58 Відповісти
У кожний гальюн, у кожну налівайку, у кожне ліжко по політруку кацапам не завадить.... вони так чекали того, щоб ними керували, піддивлялися, пиз-ли їх, саджали... їм хвелікс і сралін - головні особи їхнього нікчемного життя... так що вони ж й сплачуватимуть їхню трудову діяльність... гауки крутити будуть узбеки, хоча й вони скоро підуть у політруки
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29.02.2024 13:15 Відповісти
Він ще за *общество *Знание*забув.
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29.02.2024 16:04 Відповісти
 
 