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В российских госорганах появятся политруки, - указ Путина

пропаганда,росія,зет

Президент России Владимир Путин тайным указом ввел в российские государственные органы должность политрука. Цель – "укрепить патриотизм" среди сотрудников и "обеспечить глубокое понимание политики государства".

Соответствующее распоряжение содержится в секретном указе Путина №106. О нем стало известно благодаря утечке документов из Кремля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Meduza.

Согласно указу, в федеральных государственных органах официально вводится должность "заместитель руководителя по общественно-политической работе". Предполагается, что ее обнимет кто-то из существующих заместителей руководителя. Кандидатуру следует согласовать с Кремлем.

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Методические рекомендации по "организации и проведению общественно-политической работы" уже появились, например, на сайте Федерального агентства по природопользованию. Согласно им, в агентстве проведут ряд "воспитательных мероприятий" - в частности, встречи с "ветеранами российско-украинской войны". На этих встречах собираются "оперативно информировать работников о военно-политической обстановке в стране и мире", а также "вести просветительскую работу по изучению истории России".

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Кроме того, в последние месяцы многие российские государственные органы уже отчитываются о своих успехах в "общественно-политической работе". Сотрудники Росрегистра слушают лекции "о целях и задачах спецоперации", собирают грузы для военных и плетут маскировочные сетки. Сотрудники Росрыболовства отчитываются о работе "в области патриотического воспитания", а таможенники возлагают цветы к мемориалам погибших во Второй мировой.

Автор: 

пропаганда (3680) путин владимир (31303) россия (95629)


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Топ комментарии
+9
Чекаємо коли це повторить Пісюн.
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29.02.2024 12:01
+7
фсе как диді, фсе как хателі, толька сралін без усов
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29.02.2024 12:01
+6
Вєрнай дарогай ідут таварісчі! А почати треба з реінкарнації Мехліса!
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29.02.2024 11:59
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Правила форума Совет форумчан
🤡
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29.02.2024 11:59 Ответить
Тобто дно ще попереду?
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29.02.2024 12:43 Ответить
Вєрнай дарогай ідут таварісчі! А почати треба з реінкарнації Мехліса!
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29.02.2024 11:59 Ответить
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29.02.2024 12:23 Ответить
Чекаємо коли це повторить Пісюн.
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29.02.2024 12:01 Ответить
Абсолютно по)(уй, що кацапи там роблять, аби здихали скоріше!
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29.02.2024 12:01 Ответить
фсе как диді, фсе как хателі, толька сралін без усов
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29.02.2024 12:01 Ответить
побольше ботокса под нос
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29.02.2024 12:21 Ответить
😂👍
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29.02.2024 12:34 Ответить
А як без політрука - ше розстрільні тріики
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29.02.2024 12:01 Ответить
Даёшь 58 статью
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29.02.2024 12:29 Ответить
Мабуть знайшли сторічний состав шкіряних курток і "наганів". Будуть продавать за декілька десятків тисяч баксів "мажорам", що не поспішають нагодувати білок і котиків.
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29.02.2024 12:02 Ответить
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29.02.2024 12:23 Ответить
А ше шо воно казало???Якщо серйозно....то ***** воно нам треба...?Шо каже катюга?
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29.02.2024 12:04 Ответить
І над тими усіма політ-трупами поставлять ''айфончика''-в нього ''самородки'' найпатріотичніші.
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29.02.2024 12:11 Ответить
"заступник керівника з суспільно-політичної роботи" - ну не будуть же вони писати прямо "ФСБ"
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29.02.2024 12:12 Ответить
Ну то ж може бути не безпосередньо фсб, а сексот... Не всі парторги чи комсорги при совку були працівниками кгб, але всі стукали...
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29.02.2024 12:15 Ответить
Вони створюють СССР - ну і щастячка їм - нам треба відбитись
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29.02.2024 12:13 Ответить
срср не підлягає реінкарнації. Для цього треба революція і революційні маси на чолі з партією. Бо тільки революція міняє економічний уклад країни. З приватної власності на суспільну, або навпаки. Правда єльцин примудрився провести тільки штурм Білого дому. І все комуняцьке впало без революційних мас, не рахуючи пару тисяч "революціонерів", які танкістів напоїли ....
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29.02.2024 12:39 Ответить
Не "політруки", а поганяли. Поганяй до ями !
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29.02.2024 12:13 Ответить
Хоч політруки, хоч політсуки, хоч політбл'яді - лишнєхромосомних це навряд чи спасе
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29.02.2024 12:16 Ответить
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29.02.2024 12:19 Ответить
Стоят столи дубовиє,
Сідят жлоби здоровиє,
І смотрят бє понятія -
Ідут політзанятія...
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29.02.2024 12:26 Ответить
Трясця, а пАлітфАрмацію забули ? Мене виховувала пАлітхвармація. І я сам був пАлітхварматором. Читав Правду вголос. Молодший клас (токо для молодших) позіхав і засипав під "сводку інформбюро".
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29.02.2024 12:26 Ответить
💯👍😁
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29.02.2024 12:53 Ответить
так-так.... з 1980 по 1985 рік був політоргом 712 груупи географів у СДПІ ім. Макаренка.... читав кляті політінформації, а соь у партію не вступив - відкрутився.... можливо - дарма... зараз сидів би з дєрмаком поруч, або з кимось схожим
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29.02.2024 13:19 Ответить
Друже, не жалкуй за дЄрмаком. Таких як ми не беруть у "космонавти" 95 КіВіНу. Бо голимось під час війни, і під час Тривог.
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29.02.2024 13:28 Ответить
У випромінювача пропаганди, регулятор потужності крутять по часовій стрілці
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29.02.2024 12:30 Ответить
Повертається інститут комісарів ...
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29.02.2024 12:30 Ответить
З парторгами і комсоргами жили до 91-го року...
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29.02.2024 12:30 Ответить
Не зупиняйтеся утирки, наступний етап відновлення гулагу і розстрільних трійок.Вперёд в светлое будущее!
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29.02.2024 12:52 Ответить
Завтра на Концлагерной помойке праздник...1 марта 1917 года сЦарь Николашка Кровавый послал на большой и толстый КацаПсинскую империю Щариковых и Швондеров 🦮🦮🦮🐒🐒🐒😁 Типа Свобода ..🦍🐓🐓Встали с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные профукали потом и СССР и СНГ Ельцина Варшавский договор...одни паБЕДЫ мавзолейных Шизофреников
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29.02.2024 12:58 Ответить
У кожний гальюн, у кожну налівайку, у кожне ліжко по політруку кацапам не завадить.... вони так чекали того, щоб ними керували, піддивлялися, пиз-ли їх, саджали... їм хвелікс і сралін - головні особи їхнього нікчемного життя... так що вони ж й сплачуватимуть їхню трудову діяльність... гауки крутити будуть узбеки, хоча й вони скоро підуть у політруки
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29.02.2024 13:15 Ответить
Він ще за *общество *Знание*забув.
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29.02.2024 16:04 Ответить
 
 