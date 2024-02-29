В российских госорганах появятся политруки, - указ Путина
Президент России Владимир Путин тайным указом ввел в российские государственные органы должность политрука. Цель – "укрепить патриотизм" среди сотрудников и "обеспечить глубокое понимание политики государства".
Соответствующее распоряжение содержится в секретном указе Путина №106. О нем стало известно благодаря утечке документов из Кремля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Meduza.
Согласно указу, в федеральных государственных органах официально вводится должность "заместитель руководителя по общественно-политической работе". Предполагается, что ее обнимет кто-то из существующих заместителей руководителя. Кандидатуру следует согласовать с Кремлем.
Методические рекомендации по "организации и проведению общественно-политической работы" уже появились, например, на сайте Федерального агентства по природопользованию. Согласно им, в агентстве проведут ряд "воспитательных мероприятий" - в частности, встречи с "ветеранами российско-украинской войны". На этих встречах собираются "оперативно информировать работников о военно-политической обстановке в стране и мире", а также "вести просветительскую работу по изучению истории России".
Кроме того, в последние месяцы многие российские государственные органы уже отчитываются о своих успехах в "общественно-политической работе". Сотрудники Росрегистра слушают лекции "о целях и задачах спецоперации", собирают грузы для военных и плетут маскировочные сетки. Сотрудники Росрыболовства отчитываются о работе "в области патриотического воспитания", а таможенники возлагают цветы к мемориалам погибших во Второй мировой.
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Сідят жлоби здоровиє,
І смотрят бє понятія -
Ідут політзанятія...