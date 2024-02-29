Данія виділила на допомогу Україні у відновленні ще майже $1,5 млн

Уряд Данії виділив додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон (1,45 млн доларів) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва з відновлення України.

Про це повідомили в уряді Данії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Кошти підуть на співпрацю між муніципалітетами Орхуса і Копенгагена та українськими містами Львів, Київ і Миколаїв.

"Йдеться, наприклад, про поширення данського досвіду в галузі чистішої води та стабільнішої енергетики для українських муніципалітетів", - наголосили в уряді Данії.

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Навесні 2023 року Україна і Данія вирішили, що данська підтримка відновлення через Фонд України має включати данські муніципалітети, які, співпрацюючи з українськими муніципалітетами-партнерами, можуть внести конкретний внесок у відновлення і розвиток українських місцевих громад.

Початковий діалог між данськими та українськими партнерами влітку та восени 2023 року продемонстрував великий взаємний інтерес до співпраці, і незадовго до початку року було затверджено чотирирічний проєкт вартістю 20 млн данських крон.

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Муніципалітети визначили низку можливих сфер співробітництва: енергоефективність, водопостачання, міський розвиток/адаптація до клімату, сприяння створенню рамкових умов для приватного сектору, лікування ветеранів та людей з обмеженими можливостями/травмами, а також залучення молоді.