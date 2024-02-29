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Новини
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Латвія конфіскуватиме автомобілі з білоруськими номерами, їх планують передавати Україні

авто

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про дорожній рух, що передбачають заборону на в’їзд транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Apollo.

У 2023 році в Латвії набули чинності ухвалені парламентом поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими з середини лютого 2024 року заборонено перебувати транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.

Зазначено, що якщо транспортний засіб був зареєстрований не в Латвії та виявлено, що його незаконно використовували під час дорожнього руху - його конфіскують та передадуть Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Латвії офіційно дозволили конфісковувати авто на російських номерах і передавати їх Україні

Нові поправки, запропоновані опозицією країни, передбачають, що автомобілі з білоруськими номерами мають залишити територію Латвії або бути перереєстровані в Латвії впродовж трьох місяців з моменту набуття законом чинності.

Крім того, поправки також передбачають, що несанкціоноване використання автомобіля, зареєстрованого в Білорусі, нестиме за собою штраф від 750 до 2 тисяч євро. Однак у такому випадку транспортний засіб буде конфісковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 15 лютого в Латвії почнуть конфісковувати автомобілі з російськими номерами

Автор: 

авто (6180) Білорусь (7937) Латвія (1351)


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Топ коментарі
+9
Дуже гарний приклад для усіх країн.
респект.
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29.02.2024 16:17
+3
Привіт москалику "Sharl"! Що забув на українському сайті, там твоє )(уйло (він же путін) розповідає усім як у черговий раз усіх поБІЗДІТ, а ти тут час втрачаєш замість того щоб його дупу цілувати!
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29.02.2024 16:30
+1
цікаво зеленський чи його скумбрія будуть піариться?
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29.02.2024 16:16
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цікаво зеленський чи його скумбрія будуть піариться?
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29.02.2024 16:16 Відповісти
Дуже гарний приклад для усіх країн.
респект.
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29.02.2024 16:17 Відповісти
Мабуть пашинському віддавати будуть він же ж головни1 воєнний промисловець, а він буде їх продавати та віллу на Майамі добудовувати….
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29.02.2024 16:24 Відповісти
Привіт москалику "Sharl"! Що забув на українському сайті, там твоє )(уйло (він же путін) розповідає усім як у черговий раз усіх поБІЗДІТ, а ти тут час втрачаєш замість того щоб його дупу цілувати!
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29.02.2024 16:30 Відповісти
Якщо я москалик, то ти мабуть вьєтнамский танцюрист з кабаре «у свінарчуків»? Скажі будь ласка лєопард, чим на фронті седан наприклад хюндай соната чи БМВ 312 допоможуть??? Ото жя і кажу що тут ще на таможні свої ж тобі пересічному і продадуть.
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29.02.2024 16:38 Відповісти
Та скоріш твоєму зеленожопому тимошенці....прецеденти з гуманітарними авто вже у гнид зелених були.
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29.02.2024 16:53 Відповісти
Проект, можливо, один із варіантів.....
А потім місцеві експерти будуть розказувати як їх Європа кинула, бо обіцяла всі авто з Росії і Білорусі поставити в Україну
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29.02.2024 16:25 Відповісти
Чого це "проект", ВЖЕ були постачання машин в Україну відібраних в рашистів за цією схемою. Тож це вже РЕАЛЬНІСТЬ яка підібралась і до прихильників бульбофюрера!
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29.02.2024 16:32 Відповісти
Чому в нас так не зробити ?
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29.02.2024 16:28 Відповісти
Не впевнений що в нас залишилась ще хоч одна машина із рашистськими чи білоруськими номерами, принаймні я вже давно жодної не бачив, хоча у свій час в Одесі ІНОДІ, навіть після 2014-го, такі ще траплялись!
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29.02.2024 16:33 Відповісти
Я після 14-го в Києві з деленеерівськими бачив....не встиг скло розбити втікли.
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29.02.2024 16:35 Відповісти
Я такі на лівом берегу столиці кожен день бачу з номерами АН та ВВ і що тепер з каменюками у кишенях ходити?
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29.02.2024 16:41 Відповісти
У Швейцарії на лівому березі річки Ааре ?

Я кажу з 3,14дерськими номерами і трямкою-прапором денере.
Хотя даунбассам і на українських номерах в Києві нема чого робити, нехай йдуть звільняти донецьку область і свої домівки.
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29.02.2024 16:50 Відповісти
Дякуємо Латієвії! В Україні, за 2 роки повномасштабки від московїї, привладні, усе ще мусолять ці питання, між пальцями…. Для них головне, рейтинги, а для Українців-Життя!
Шмигаль з Даниловим, «дивно» мовчать впродовж 2 рокі, витріщивши очі…
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29.02.2024 16:31 Відповісти
 
 