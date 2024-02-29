Латвія конфіскуватиме автомобілі з білоруськими номерами, їх планують передавати Україні
Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про дорожній рух, що передбачають заборону на в’їзд транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Apollo.
У 2023 році в Латвії набули чинності ухвалені парламентом поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими з середини лютого 2024 року заборонено перебувати транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.
Зазначено, що якщо транспортний засіб був зареєстрований не в Латвії та виявлено, що його незаконно використовували під час дорожнього руху - його конфіскують та передадуть Україні.
Нові поправки, запропоновані опозицією країни, передбачають, що автомобілі з білоруськими номерами мають залишити територію Латвії або бути перереєстровані в Латвії впродовж трьох місяців з моменту набуття законом чинності.
Крім того, поправки також передбачають, що несанкціоноване використання автомобіля, зареєстрованого в Білорусі, нестиме за собою штраф від 750 до 2 тисяч євро. Однак у такому випадку транспортний засіб буде конфісковано.
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респект.
А потім місцеві експерти будуть розказувати як їх Європа кинула, бо обіцяла всі авто з Росії і Білорусі поставити в Україну
Я кажу з 3,14дерськими номерами і трямкою-прапором денере.
Хотя даунбассам і на українських номерах в Києві нема чого робити, нехай йдуть звільняти донецьку область і свої домівки.
Шмигаль з Даниловим, «дивно» мовчать впродовж 2 рокі, витріщивши очі…