Латвія конфіскуватиме автомобілі з білоруськими номерами, їх планують передавати Україні

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про дорожній рух, що передбачають заборону на в’їзд транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Apollo.

У 2023 році в Латвії набули чинності ухвалені парламентом поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими з середини лютого 2024 року заборонено перебувати транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.

Зазначено, що якщо транспортний засіб був зареєстрований не в Латвії та виявлено, що його незаконно використовували під час дорожнього руху - його конфіскують та передадуть Україні.

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Нові поправки, запропоновані опозицією країни, передбачають, що автомобілі з білоруськими номерами мають залишити територію Латвії або бути перереєстровані в Латвії впродовж трьох місяців з моменту набуття законом чинності.

Крім того, поправки також передбачають, що несанкціоноване використання автомобіля, зареєстрованого в Білорусі, нестиме за собою штраф від 750 до 2 тисяч євро. Однак у такому випадку транспортний засіб буде конфісковано.

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