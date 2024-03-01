Нідерланди виділяють 250 млн євро на закупівлю боєприпасів для України, - Рютте
Нідерланди продовжать допомагати Україні військовою технікою, зброєю та боєприпасами.
Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції у Харкові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами прем'єра, Нідерланди передадуть 22 патрульні човни для ДСНС і поліції, а також три бойові човни. "Ми закупили чотири радари, дев'ять гаубиць, які ми надамо на додаток до того, що ми вже надали. У нашому фокусі збільшення нашого оборонного виробництва і пошук шляхів, як ми зможемо подолати перебої в постачаннях", - сказав Рютте.
"Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тисяч боєприпасів. І це відбудеться найближчими тижнями. Я наразі можу сказати, що ми виділимо 250 мільйонів євро. І я впевнений, що колеги з НАТО приєднаються до мене в цьому процесі", - сказав він.
"Ми також працюємо над F-16, щоб вони прибули в Україну якнайшвидше, щоб Україна отримала перевагу в повітрі. Тому я сподіваюся, що наш меседж зрозумілий - ми пліч-о-пліч з Україною", - сказав Рютте.
За його словами, "завдання, що стоїть перед союзниками України, зрозуміле - зробити все можливе, щоб ви були тут так довго, як тільки можливо. Це єдиний спосіб для України захиститися, це єдиний спосіб стримати експансіонізм Путіна". "Тут і зараз ми продовжуємо надавати пряму військову, фінансову та гуманітарну підтримку і ми продовжуємо шукати інші способи, якими ми можемо допомогти", - сказав прем'єр Нідерландів.
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(сарказм якщо що , бо коли Канада виділила 22 лями, тут з піною у рота доказували, що це за всі снаряди )
але буба вже за вас відрапортувався 3ма новинами нижчє і все доповів!
Зовсім мілким і скупим став Захід. Їм уже 1,5 млрд зібрати то треба всім скидатися?