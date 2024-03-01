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Новини Допомога Україні
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Нідерланди виділяють 250 млн євро на закупівлю боєприпасів для України, - Рютте

рютте

Нідерланди продовжать допомагати Україні військовою технікою, зброєю та боєприпасами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції у Харкові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, Нідерланди передадуть 22 патрульні човни для ДСНС і поліції, а також три бойові човни. "Ми закупили чотири радари, дев'ять гаубиць, які ми надамо на додаток до того, що ми вже надали. У нашому фокусі збільшення нашого оборонного виробництва і пошук шляхів, як ми зможемо подолати перебої в постачаннях", - сказав Рютте.

"Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тисяч боєприпасів. І це відбудеться найближчими тижнями. Я наразі можу сказати, що ми виділимо 250 мільйонів євро. І я впевнений, що колеги з НАТО приєднаються до мене в цьому процесі", - сказав він.

"Ми також працюємо над F-16, щоб вони прибули в Україну якнайшвидше, щоб Україна отримала перевагу в повітрі. Тому я сподіваюся, що наш меседж зрозумілий - ми пліч-о-пліч з Україною", - сказав Рютте.

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За його словами, "завдання, що стоїть перед союзниками України, зрозуміле - зробити все можливе, щоб ви були тут так довго, як тільки можливо. Це єдиний спосіб для України захиститися, це єдиний спосіб стримати експансіонізм Путіна". "Тут і зараз ми продовжуємо надавати пряму військову, фінансову та гуманітарну підтримку і ми продовжуємо шукати інші способи, якими ми можемо допомогти", - сказав прем'єр Нідерландів.

Автор: 

боєприпаси (2280) Нідерланди (1569) Рютте Марк (401)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо !!!
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01.03.2024 19:05
+3
давайте зброю... гроші зеленим піда-ам не давайте .....скиздять
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01.03.2024 19:06
+3
краще снарядами а не чеками бо скиздять
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01.03.2024 19:09
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Дякуємо !!!
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01.03.2024 19:05 Відповісти
давайте зброю... гроші зеленим піда-ам не давайте .....скиздять
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01.03.2024 19:06 Відповісти
краще снарядами а не чеками бо скиздять
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01.03.2024 19:09 Відповісти
Однє питання скількі ********? 250?
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01.03.2024 19:09 Відповісти
А що, тих 22 млн $, що виділяла Канада, не вистачить?

(сарказм якщо що , бо коли Канада виділила 22 лями, тут з піною у рота доказували, що це за всі снаряди )
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01.03.2024 19:24 Відповісти
звістно, дяка!
але буба вже за вас відрапортувався 3ма новинами нижчє і все доповів!
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01.03.2024 19:26 Відповісти
Из всего, что описано местным ухилянтам достанутся только човни. И качать можно и через Тису плыть удобно.)
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01.03.2024 19:28 Відповісти
А Україна виділила 19 мільярдів гривень на "велике крадівництво". Не вистачає слугоригам грошей на дорогі автомобілі і вілли за кондоном.
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01.03.2024 19:35 Відповісти
Європа не залишить нас у біді, поки трампісти блокують допомогу. Хай премелюється м'ясце євпропейськими снарядами, поки не надійдуть ракети для Хаймарс та касетні снаряди
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01.03.2024 19:45 Відповісти
А Українська влада понад 600 млн євро закатає асвальтом.
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02.03.2024 00:51 Відповісти
Вони що 1,5 млрд. євро чи баксів у складчину збирають всім ЄС + Канада?
Зовсім мілким і скупим став Захід. Їм уже 1,5 млрд зібрати то треба всім скидатися?
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02.03.2024 05:18 Відповісти
 
 