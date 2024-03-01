ЄС остаточно припинив морський імпорт російської нафти

Болгарія з п’ятниці, 1 березня, офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва пального.

Таким чином, Болгарія достроково припинила дію винятку із заборони ЄС на імпорт російської нафти, яке Єврокомісія надала країні у 2022 році через специфічне географічне розташування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Болгарія та кілька інших країн Євросоюзу були звільнені від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року. Але болгарські законодавці вирішили значно скоротити терміни, щоб уникнути непрямого фінансування Росії в умовах геополітичної напруженості, що триває, пише видання.

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Крім того, з 1 січня було припинено експорт продукції, виробленої з російської нафти. Попри побоювання, експерти галузі прогнозують, що цей крок не спричинить стрибка цін на пальне і тарифи залишаться відносно стабільними.

Виняток з ембарго дозволяв болгарському нафтопереробному заводу "Нафтохім" у Бургасі, який належить Лукойлу, імпортувати російську нафту до кінця 2024 року. Але Болгарія самостійно вирішила перенести цей термін на березень 2024 року.

Залишаються три країни ЄС, які отримують російську нафту. Це Угорщина, Словаччина та Чехія – вони здійснюють імпорт через трубопровід "Дружба", що не підпадає під європейське ембарго.