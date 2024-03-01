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Новини Санкції проти Росії
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ЄС остаточно припинив морський імпорт російської нафти

Лукойл, Болгарія

Болгарія з п’ятниці, 1 березня, офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва пального.

Таким чином, Болгарія достроково припинила дію винятку із заборони ЄС на імпорт російської нафти, яке Єврокомісія надала країні у 2022 році через специфічне географічне розташування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Болгарія та кілька інших країн Євросоюзу були звільнені від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року. Але болгарські законодавці вирішили значно скоротити терміни, щоб уникнути непрямого фінансування Росії в умовах геополітичної напруженості, що триває, пише видання.

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Крім того, з 1 січня було припинено експорт продукції, виробленої з російської нафти. Попри побоювання, експерти галузі прогнозують, що цей крок не спричинить стрибка цін на пальне і тарифи залишаться відносно стабільними.

Виняток з ембарго дозволяв болгарському нафтопереробному заводу "Нафтохім" у Бургасі, який належить Лукойлу, імпортувати російську нафту до кінця 2024 року. Але Болгарія самостійно вирішила перенести цей термін на березень 2024 року.

Залишаються три країни ЄС, які отримують російську нафту. Це Угорщина, Словаччина та Чехія – вони здійснюють імпорт через трубопровід "Дружба", що не підпадає під європейське ембарго.

Автор: 

Болгарія (784) нафта (5529) санкції (11876)


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Топ коментарі
+4
Тут важливо розуміти що Рашка перед санкіями продали рекордну кількість нафти ті інших ресурсів які потрапили під санкії.

Тому запас для підтримки економіки вони ще матимуть на рік другий, а потім крах. Тому вони прикладуть максимум зусиль щоб заморозити війну, або перемогти.

Чим сильніше Україна буде чинити опір, тим більше рашка буде ресурсів і тим скоріше вона вичерпає накопичене.

Тому і кажуть що головні союзники України - терпіння і настирливість які і приведуть до перемоги.
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01.03.2024 19:49
+3
прошерстіть по польських портах, такі друзі може ще й нафтопровід проклали з рашки через білорашку
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01.03.2024 19:32
+3
А що заважає "дружбу" з боку України помножити на нуль?

Зелень отримує відкати. Ось і вигадують небилиці!
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01.03.2024 19:33
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прошерстіть по польських портах, такі друзі може ще й нафтопровід проклали з рашки через білорашку
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01.03.2024 19:32 Відповісти
А що заважає "дружбу" з боку України помножити на нуль?

Зелень отримує відкати. Ось і вигадують небилиці!
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01.03.2024 19:33 Відповісти
а ось і подолячик на скрепній вжарив 🤣
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01.03.2024 19:42 Відповісти
лаптя, пьотр первій, єто же путан, как он мог прикріть?
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01.03.2024 19:45 Відповісти
Та шо ви таке говорите. Е договорняк мадяри зі словаками мають мати дешеву нафту. А ми гиноцид населення
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01.03.2024 20:04 Відповісти
і хрецькі танкери теж вже тільки дитячі іграшки совають тудом сюдом?
ну добре як так, а то були прецеденти...
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01.03.2024 19:36 Відповісти
У січні стало відомо, що Болгарія закупила партії нафти у трьох країн для свого єдиного нафтопереробного заводу в Бургасі. До республіки прибули дві партії казахстанської нафти об'ємом 70 000 тонн кожна та одна партія з Іраку та Тунісу об'ємом 76 000 тонн та 33 000 тонн відповідно.
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01.03.2024 19:39 Відповісти
Вам урок географии (я профессионал), урок по экономике и логистике - тут я любитель... Казахстан выходит к Каспийскому морю... трубы проложены кругом. Не обязательно гнать именно ЭТУ нефть, одна ушла в трубу на продажу, другую залили с учётом качества и цены, само собой. Для этого существуют масса хим. показателей и сортов.
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01.03.2024 20:38 Відповісти
Вже 5 років, як при владі пан Зеленський, його фільм "свати" вільно продається на Засрішці і Зеленський отримує за цей фільм гроші. То я щось заплутався, вже можна зробляти на Засрашці і продавати їм свій продукт?
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01.03.2024 19:42 Відповісти
він "в глаза путану пасматрел"
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01.03.2024 19:46 Відповісти
Народ в 2019 на это плевал
А все,что произошло потом - это лишь последствия выбора украинцев
Уничтожать надо корень проблемы
А она не в Сватах
А в самих украинцах
В каждом конкретном украинце
Который сходил на выборы
И выбрал ГОРЕ для себя
Я об этом криком кричала
Всем своим знакомым и коллегам говорила
Зеленский изуродует вашу жизнь
И лишит вас будущего
Он приведет в Украину БОЛЬШУЮ войну
В ответ я слышала только смех....
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01.03.2024 20:02 Відповісти
Відтепер команду та власника кожного танкера з кацапською нафтою саджати і надовго. Ще й винагороду за викриття встановити
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01.03.2024 19:43 Відповісти
Тут важливо розуміти що Рашка перед санкіями продали рекордну кількість нафти ті інших ресурсів які потрапили під санкії.

Тому запас для підтримки економіки вони ще матимуть на рік другий, а потім крах. Тому вони прикладуть максимум зусиль щоб заморозити війну, або перемогти.

Чим сильніше Україна буде чинити опір, тим більше рашка буде ресурсів і тим скоріше вона вичерпає накопичене.

Тому і кажуть що головні союзники України - терпіння і настирливість які і приведуть до перемоги.
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01.03.2024 19:49 Відповісти
Это фигня, а не запас... вопрос в другом - куда деть нефть, которую добыли? Скважину пломбировать нельзя - потом из неё ничего не получишь уже, долго объяснять. Нужны уроки геологии и технологии. Но можете просто поверить. Так что как с газом - жечь... только это видно далеко... и воняет сильно.... Справка - старые месторождения давно гонят воду на 90-95 проц. И только остаток нефть...
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01.03.2024 20:41 Відповісти
О последствиях там уже никто не думает. Единственное что волнует путинскую систему, это как удержаться при власти. Любой митинг, любое антипутинское движение приводит систему в паническое состояние и она убьет любого кто позарится на ее комфорт.
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01.03.2024 20:54 Відповісти
Там Індія на підсосі - закупає нафту в рашки по скидці і бензин в Європу
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01.03.2024 19:53 Відповісти
Десь тиждень назад в Індії слон впав в ярість як побачив туристку з Раші. Він вхопив її хоботом, підняв та кинув об землю. Нажаль вчасно слона стримали власники і відігнали від рашистки так я слон вже хотів її розчавити
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01.03.2024 19:58 Відповісти
Москва залежить від експорту нафти та енергетичної промисловості, які становлять близько 30% доходів бюджету країни і мають вирішальне значення для фінансування війни в Україні.

Росія є третім за величиною виробником нафти у світі, на її частку припадає понад 12% світового видобутку сирої нафти.

Серія атак українських безпілотників у січні була націлена на російську нафтогазову інфраструктуру. По всій країні повідомлялося про дефіцит палива в Росії. Оптові ціни на паливо різко зросли по всій країні, а цього року Україна посилила атаки на російські нафтові хаби та нафтопереробні заводи.
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01.03.2024 19:56 Відповісти
Так це ж ЕС , а коли буде Китай, Індія та інші країни?0
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01.03.2024 20:18 Відповісти
Він 100% голосував за Зеленского!
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01.03.2024 21:34 Відповісти
Я Польща будує наві хаби на кордоні з Білорусь буквально за місяць виросла нова нафтобаза по перевалці нафтопродуктів з раши та білорусь 52.028882,23.513556.
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02.03.2024 11:10 Відповісти
 
 