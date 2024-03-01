ЄС остаточно припинив морський імпорт російської нафти
Болгарія з п’ятниці, 1 березня, офіційно припинила використання та імпорт російської нафти для виробництва пального.
Таким чином, Болгарія достроково припинила дію винятку із заборони ЄС на імпорт російської нафти, яке Єврокомісія надала країні у 2022 році через специфічне географічне розташування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Болгарія та кілька інших країн Євросоюзу були звільнені від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року. Але болгарські законодавці вирішили значно скоротити терміни, щоб уникнути непрямого фінансування Росії в умовах геополітичної напруженості, що триває, пише видання.
Крім того, з 1 січня було припинено експорт продукції, виробленої з російської нафти. Попри побоювання, експерти галузі прогнозують, що цей крок не спричинить стрибка цін на пальне і тарифи залишаться відносно стабільними.
Виняток з ембарго дозволяв болгарському нафтопереробному заводу "Нафтохім" у Бургасі, який належить Лукойлу, імпортувати російську нафту до кінця 2024 року. Але Болгарія самостійно вирішила перенести цей термін на березень 2024 року.
Залишаються три країни ЄС, які отримують російську нафту. Це Угорщина, Словаччина та Чехія – вони здійснюють імпорт через трубопровід "Дружба", що не підпадає під європейське ембарго.
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Зелень отримує відкати. Ось і вигадують небилиці!
ну добре як так, а то були прецеденти...
А все,что произошло потом - это лишь последствия выбора украинцев
Уничтожать надо корень проблемы
А она не в Сватах
А в самих украинцах
В каждом конкретном украинце
Который сходил на выборы
И выбрал ГОРЕ для себя
Я об этом криком кричала
Всем своим знакомым и коллегам говорила
Зеленский изуродует вашу жизнь
И лишит вас будущего
Он приведет в Украину БОЛЬШУЮ войну
В ответ я слышала только смех....
Тому запас для підтримки економіки вони ще матимуть на рік другий, а потім крах. Тому вони прикладуть максимум зусиль щоб заморозити війну, або перемогти.
Чим сильніше Україна буде чинити опір, тим більше рашка буде ресурсів і тим скоріше вона вичерпає накопичене.
Тому і кажуть що головні союзники України - терпіння і настирливість які і приведуть до перемоги.
Росія є третім за величиною виробником нафти у світі, на її частку припадає понад 12% світового видобутку сирої нафти.
Серія атак українських безпілотників у січні була націлена на російську нафтогазову інфраструктуру. По всій країні повідомлялося про дефіцит палива в Росії. Оптові ціни на паливо різко зросли по всій країні, а цього року Україна посилила атаки на російські нафтові хаби та нафтопереробні заводи.