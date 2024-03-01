ЕС окончательно прекратил морской импорт российской нефти
Болгария с пятницы, 1 марта, официально приостановила использование и импорт российской нефти для производства горючего.
Таким образом, Болгария досрочно прекратила действие исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти, которое Еврокомиссия предоставила стране в 2022 году из-за специфического географического положения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Болгария и ряд других стран Евросоюза были освобождены от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти до конца 2024 года. Но болгарские законодатели решили значительно сократить сроки, чтобы избежать косвенного финансирования России в условиях продолжающейся геополитической напряженности, пишет издание.
Кроме того, с 1 января был приостановлен экспорт продукции, производимой из российской нефти. Несмотря на опасения, эксперты отрасли прогнозируют, что этот шаг не повлечет за собой скачка цен на топливо и тарифы останутся относительно стабильными.
Исключение из эмбарго позволяло болгарскому нефтеперерабатывающему заводу "Нефтехим" в Бургасе, принадлежащему ЛУКОЙЛу, импортировать российскую нефть до конца 2024 года. Но Болгария самостоятельно решила перенести этот срок на март 2024 года.
Остаются три страны ЕС, получающие российскую нефть. Это Венгрия, Словакия и Чехия – они осуществляют импорт через трубопровод "Дружба", не подпадающий под европейское эмбарго.
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Зелень отримує відкати. Ось і вигадують небилиці!
ну добре як так, а то були прецеденти...
А все,что произошло потом - это лишь последствия выбора украинцев
Уничтожать надо корень проблемы
А она не в Сватах
А в самих украинцах
В каждом конкретном украинце
Который сходил на выборы
И выбрал ГОРЕ для себя
Я об этом криком кричала
Всем своим знакомым и коллегам говорила
Зеленский изуродует вашу жизнь
И лишит вас будущего
Он приведет в Украину БОЛЬШУЮ войну
В ответ я слышала только смех....
Тому запас для підтримки економіки вони ще матимуть на рік другий, а потім крах. Тому вони прикладуть максимум зусиль щоб заморозити війну, або перемогти.
Чим сильніше Україна буде чинити опір, тим більше рашка буде ресурсів і тим скоріше вона вичерпає накопичене.
Тому і кажуть що головні союзники України - терпіння і настирливість які і приведуть до перемоги.
Росія є третім за величиною виробником нафти у світі, на її частку припадає понад 12% світового видобутку сирої нафти.
Серія атак українських безпілотників у січні була націлена на російську нафтогазову інфраструктуру. По всій країні повідомлялося про дефіцит палива в Росії. Оптові ціни на паливо різко зросли по всій країні, а цього року Україна посилила атаки на російські нафтові хаби та нафтопереробні заводи.