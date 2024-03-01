ЕС окончательно прекратил морской импорт российской нефти

Болгария с пятницы, 1 марта, официально приостановила использование и импорт российской нефти для производства горючего.

Таким образом, Болгария досрочно прекратила действие исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти, которое Еврокомиссия предоставила стране в 2022 году из-за специфического географического положения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Болгария и ряд других стран Евросоюза были освобождены от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти до конца 2024 года. Но болгарские законодатели решили значительно сократить сроки, чтобы избежать косвенного финансирования России в условиях продолжающейся геополитической напряженности, пишет издание.

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Кроме того, с 1 января был приостановлен экспорт продукции, производимой из российской нефти. Несмотря на опасения, эксперты отрасли прогнозируют, что этот шаг не повлечет за собой скачка цен на топливо и тарифы останутся относительно стабильными.

Исключение из эмбарго позволяло болгарскому нефтеперерабатывающему заводу "Нефтехим" в Бургасе, принадлежащему ЛУКОЙЛу, импортировать российскую нефть до конца 2024 года. Но Болгария самостоятельно решила перенести этот срок на март 2024 года.

Остаются три страны ЕС, получающие российскую нефть. Это Венгрия, Словакия и Чехия – они осуществляют импорт через трубопровод "Дружба", не подпадающий под европейское эмбарго.