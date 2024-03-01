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Новости Санкции против России
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ЕС окончательно прекратил морской импорт российской нефти

Лукойл, Болгарія

Болгария с пятницы, 1 марта, официально приостановила использование и импорт российской нефти для производства горючего.

Таким образом, Болгария досрочно прекратила действие исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти, которое Еврокомиссия предоставила стране в 2022 году из-за специфического географического положения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Болгария и ряд других стран Евросоюза были освобождены от запрета ЕС на импорт российской сырой нефти до конца 2024 года. Но болгарские законодатели решили значительно сократить сроки, чтобы избежать косвенного финансирования России в условиях продолжающейся геополитической напряженности, пишет издание.

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Кроме того, с 1 января был приостановлен экспорт продукции, производимой из российской нефти. Несмотря на опасения, эксперты отрасли прогнозируют, что этот шаг не повлечет за собой скачка цен на топливо и тарифы останутся относительно стабильными.

Исключение из эмбарго позволяло болгарскому нефтеперерабатывающему заводу "Нефтехим" в Бургасе, принадлежащему ЛУКОЙЛу, импортировать российскую нефть до конца 2024 года. Но Болгария самостоятельно решила перенести этот срок на март 2024 года.

Остаются три страны ЕС, получающие российскую нефть. Это Венгрия, Словакия и Чехия – они осуществляют импорт через трубопровод "Дружба", не подпадающий под европейское эмбарго.

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Болгария (656) нефть (1920) санкции (11314)


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Топ комментарии
+4
Тут важливо розуміти що Рашка перед санкіями продали рекордну кількість нафти ті інших ресурсів які потрапили під санкії.

Тому запас для підтримки економіки вони ще матимуть на рік другий, а потім крах. Тому вони прикладуть максимум зусиль щоб заморозити війну, або перемогти.

Чим сильніше Україна буде чинити опір, тим більше рашка буде ресурсів і тим скоріше вона вичерпає накопичене.

Тому і кажуть що головні союзники України - терпіння і настирливість які і приведуть до перемоги.
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01.03.2024 19:49
+3
прошерстіть по польських портах, такі друзі може ще й нафтопровід проклали з рашки через білорашку
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01.03.2024 19:32
+3
А що заважає "дружбу" з боку України помножити на нуль?

Зелень отримує відкати. Ось і вигадують небилиці!
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01.03.2024 19:33
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Правила форума Совет форумчан
прошерстіть по польських портах, такі друзі може ще й нафтопровід проклали з рашки через білорашку
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01.03.2024 19:32 Ответить
А що заважає "дружбу" з боку України помножити на нуль?

Зелень отримує відкати. Ось і вигадують небилиці!
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01.03.2024 19:33 Ответить
а ось і подолячик на скрепній вжарив 🤣
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01.03.2024 19:42 Ответить
лаптя, пьотр первій, єто же путан, как он мог прикріть?
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01.03.2024 19:45 Ответить
Та шо ви таке говорите. Е договорняк мадяри зі словаками мають мати дешеву нафту. А ми гиноцид населення
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01.03.2024 20:04 Ответить
і хрецькі танкери теж вже тільки дитячі іграшки совають тудом сюдом?
ну добре як так, а то були прецеденти...
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01.03.2024 19:36 Ответить
У січні стало відомо, що Болгарія закупила партії нафти у трьох країн для свого єдиного нафтопереробного заводу в Бургасі. До республіки прибули дві партії казахстанської нафти об'ємом 70 000 тонн кожна та одна партія з Іраку та Тунісу об'ємом 76 000 тонн та 33 000 тонн відповідно.
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01.03.2024 19:39 Ответить
Вам урок географии (я профессионал), урок по экономике и логистике - тут я любитель... Казахстан выходит к Каспийскому морю... трубы проложены кругом. Не обязательно гнать именно ЭТУ нефть, одна ушла в трубу на продажу, другую залили с учётом качества и цены, само собой. Для этого существуют масса хим. показателей и сортов.
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01.03.2024 20:38 Ответить
Вже 5 років, як при владі пан Зеленський, його фільм "свати" вільно продається на Засрішці і Зеленський отримує за цей фільм гроші. То я щось заплутався, вже можна зробляти на Засрашці і продавати їм свій продукт?
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01.03.2024 19:42 Ответить
він "в глаза путану пасматрел"
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01.03.2024 19:46 Ответить
Народ в 2019 на это плевал
А все,что произошло потом - это лишь последствия выбора украинцев
Уничтожать надо корень проблемы
А она не в Сватах
А в самих украинцах
В каждом конкретном украинце
Который сходил на выборы
И выбрал ГОРЕ для себя
Я об этом криком кричала
Всем своим знакомым и коллегам говорила
Зеленский изуродует вашу жизнь
И лишит вас будущего
Он приведет в Украину БОЛЬШУЮ войну
В ответ я слышала только смех....
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01.03.2024 20:02 Ответить
Відтепер команду та власника кожного танкера з кацапською нафтою саджати і надовго. Ще й винагороду за викриття встановити
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01.03.2024 19:43 Ответить
Тут важливо розуміти що Рашка перед санкіями продали рекордну кількість нафти ті інших ресурсів які потрапили під санкії.

Тому запас для підтримки економіки вони ще матимуть на рік другий, а потім крах. Тому вони прикладуть максимум зусиль щоб заморозити війну, або перемогти.

Чим сильніше Україна буде чинити опір, тим більше рашка буде ресурсів і тим скоріше вона вичерпає накопичене.

Тому і кажуть що головні союзники України - терпіння і настирливість які і приведуть до перемоги.
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01.03.2024 19:49 Ответить
Это фигня, а не запас... вопрос в другом - куда деть нефть, которую добыли? Скважину пломбировать нельзя - потом из неё ничего не получишь уже, долго объяснять. Нужны уроки геологии и технологии. Но можете просто поверить. Так что как с газом - жечь... только это видно далеко... и воняет сильно.... Справка - старые месторождения давно гонят воду на 90-95 проц. И только остаток нефть...
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01.03.2024 20:41 Ответить
О последствиях там уже никто не думает. Единственное что волнует путинскую систему, это как удержаться при власти. Любой митинг, любое антипутинское движение приводит систему в паническое состояние и она убьет любого кто позарится на ее комфорт.
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01.03.2024 20:54 Ответить
Там Індія на підсосі - закупає нафту в рашки по скидці і бензин в Європу
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01.03.2024 19:53 Ответить
Десь тиждень назад в Індії слон впав в ярість як побачив туристку з Раші. Він вхопив її хоботом, підняв та кинув об землю. Нажаль вчасно слона стримали власники і відігнали від рашистки так я слон вже хотів її розчавити
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01.03.2024 19:58 Ответить
Москва залежить від експорту нафти та енергетичної промисловості, які становлять близько 30% доходів бюджету країни і мають вирішальне значення для фінансування війни в Україні.

Росія є третім за величиною виробником нафти у світі, на її частку припадає понад 12% світового видобутку сирої нафти.

Серія атак українських безпілотників у січні була націлена на російську нафтогазову інфраструктуру. По всій країні повідомлялося про дефіцит палива в Росії. Оптові ціни на паливо різко зросли по всій країні, а цього року Україна посилила атаки на російські нафтові хаби та нафтопереробні заводи.
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01.03.2024 19:56 Ответить
Так це ж ЕС , а коли буде Китай, Індія та інші країни?0
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01.03.2024 20:18 Ответить
Він 100% голосував за Зеленского!
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01.03.2024 21:34 Ответить
Я Польща будує наві хаби на кордоні з Білорусь буквально за місяць виросла нова нафтобаза по перевалці нафтопродуктів з раши та білорусь 52.028882,23.513556.
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02.03.2024 11:10 Ответить
 
 