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Новини Війна
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"Шахеди" атакували Харків, пожежа в одному з районів, - мер Терехов

дрони,шахеди

Харків атакували російські ударні безпілотники, в одному з районів міста виникла пожежа.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі", - написав Терехов.

Як повідомили у Харківській ОВА, окупанти завдали ударів безпілотниками по Харковую

"На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває", - зазначив очільник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: 

безпілотник (4206) обстріл (28672) Харків (5632)


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Хто « ждуни»?

Ті харьковьяни що зараз у харківі?

Які приняли рішення не їхали ні куди та захищати свое місто?
Які живуть та працюють рід бомбами?

Ти, хлопчик, думай. А не язиком ляпай!
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02.03.2024 02:20 Відповісти
все по дідусю Фрейду.
не дочекаєтесь.
спалилася чергова консерва.
а Харків стоїть, воює і працює на перемогу над рашизмом.
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02.03.2024 05:15 Відповісти
Я у Харкові. Все спокійно.
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02.03.2024 05:19 Відповісти
 
 