"Шахеди" атакували Харків, пожежа в одному з районів, - мер Терехов
Харків атакували російські ударні безпілотники, в одному з районів міста виникла пожежа.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі", - написав Терехов.
Як повідомили у Харківській ОВА, окупанти завдали ударів безпілотниками по Харковую
"На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває", - зазначив очільник ХОВА Олег Синєгубов.
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Ті харьковьяни що зараз у харківі?
Які приняли рішення не їхали ні куди та захищати свое місто?
Які живуть та працюють рід бомбами?
Ти, хлопчик, думай. А не язиком ляпай!
не дочекаєтесь.
спалилася чергова консерва.
а Харків стоїть, воює і працює на перемогу над рашизмом.