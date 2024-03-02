"Шахеди" атакували Харків, пожежа в одному з районів, - мер Терехов

Харків атакували російські ударні безпілотники, в одному з районів міста виникла пожежа.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі", - написав Терехов.

Як повідомили у Харківській ОВА, окупанти завдали ударів безпілотниками по Харковую

"На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває", - зазначив очільник ХОВА Олег Синєгубов.