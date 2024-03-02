"Шахеды" атаковали Харьков, пожар в одном из районов, - мэр Терехов
Харьков атаковали российские ударные беспилотники, в одном из районов города возник пожар.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть "прилет" в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
На месте пожар, в окрестных домах выбиты стекла. Соответствующие службы выясняют, есть ли пострадавшие", - написал Терехов.
Как сообщили в Харьковской ОВА, оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову.
"На эту минуту без пострадавших. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей. Ликвидация последствий продолжается", - отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
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Ті харьковьяни що зараз у харківі?
Які приняли рішення не їхали ні куди та захищати свое місто?
Які живуть та працюють рід бомбами?
Ти, хлопчик, думай. А не язиком ляпай!
не дочекаєтесь.
спалилася чергова консерва.
а Харків стоїть, воює і працює на перемогу над рашизмом.