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Новости Война
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"Шахеды" атаковали Харьков, пожар в одном из районов, - мэр Терехов

дрони,шахеди

Харьков атаковали российские ударные беспилотники, в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть "прилет" в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

На месте пожар, в окрестных домах выбиты стекла. Соответствующие службы выясняют, есть ли пострадавшие", - написал Терехов.

Как сообщили в Харьковской ОВА, оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову.

"На эту минуту без пострадавших. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей. Ликвидация последствий продолжается", - отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

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беспилотник (3639) обстрел (27336) Харьков (7515)


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Хто « ждуни»?

Ті харьковьяни що зараз у харківі?

Які приняли рішення не їхали ні куди та захищати свое місто?
Які живуть та працюють рід бомбами?

Ти, хлопчик, думай. А не язиком ляпай!
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02.03.2024 02:20 Ответить
все по дідусю Фрейду.
не дочекаєтесь.
спалилася чергова консерва.
а Харків стоїть, воює і працює на перемогу над рашизмом.
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02.03.2024 05:15 Ответить
Я у Харкові. Все спокійно.
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02.03.2024 05:19 Ответить
 
 