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Новини
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Рашисти вдарили КАБами по Куп’янську, поранено волонтера

купянськ

Окупанти завдали ударів по околицях Куп’янська Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ. 

"За попередньою інформацією, ворог використав КАБ. Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки удару КАБами по Куп’янську: є жертви, пошкоджено 12 будинків, зруйновано кафе та церкву. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) Куп’янськ (771)


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Надо уничтожать больше авиации,которая использует эти бомбы
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02.03.2024 12:39 Відповісти
це Ви Ігнату?
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02.03.2024 12:54 Відповісти
самий час, послухати ігната!
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02.03.2024 12:41 Відповісти
Ігнат не буде із-за Вас дебільний текст переписувати...
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02.03.2024 12:55 Відповісти
Як же союзники-
Це допустили-

Штати Америки-
Опустили-

Повні підгузники...
В лідерів свііту...

Ще є ще шанс!
Зброю поставити-

І Десь до літа-
путіну вставити...
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02.03.2024 12:46 Відповісти
мудрий американський нарід за донні
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02.03.2024 13:00 Відповісти
Русня працює.
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02.03.2024 13:13 Відповісти
П*дораси.
То ігнат же казав,що бояться літати.
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02.03.2024 13:23 Відповісти
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02.03.2024 13:54 Відповісти
 
 