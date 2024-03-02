Рашисти вдарили КАБами по Куп’янську, поранено волонтера
Окупанти завдали ударів по околицях Куп’янська Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, ворог використав КАБ. Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи", - йдеться у повідомленні.
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дебільнийтекст переписувати...
Це допустили-
Штати Америки-
Опустили-
Повні підгузники...
В лідерів свііту...
Ще є ще шанс!
Зброю поставити-
І Десь до літа-
путіну вставити...
То ігнат же казав,що бояться літати.