Рашисти вдарили КАБами по Куп’янську, поранено волонтера

Окупанти завдали ударів по околицях Куп’янська Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворог використав КАБ. Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи", - йдеться у повідомленні.

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