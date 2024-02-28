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Наслідки удару КАБами по Куп’янську: є жертви, пошкоджено 12 будинків, зруйновано кафе та церкву. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів окупантами Куп’янська на Харківщині зруйнована виключно цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, госпіталізовано дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років. Ще одному чоловіку надали меддопомогу на місці.

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків. Руйнувань зазнало місцеве кафе та церква Ісуса Христа.

Тривають пошукові роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти акумулюють резерви на Куп’янському напрямку з метою прориву нашої оборони. Ціль ворога - Куп’янськ, - ЗСУ

Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили КАБами по Куп’янську: Загинули 2 особи.

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054) Куп’янськ (763)


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На фото, жодного епізоду щодо присутності там єрмака чи татарова, чи хоть когось, з ОПУ або РНБОУ… За Шмигаля з верещук чи стефанішиної, і мови немає. Їм мабуть, пороблено… Катлєта з безумною, видно мотнулися за лимонами, щоб там людям роздати…
Усе, згідно з регламентом ВРУ чи КМУ….
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28.02.2024 18:08 Відповісти
Игнат , где Патриоты , почему самолеты не сбиваете ?
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28.02.2024 18:41 Відповісти
а по чому мусять бити "високодуховнв" орки, як не по церквах, театрах,
вокзалах, ринках та закладах харчування????
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28.02.2024 18:49 Відповісти
Изменения есть на участке фронта? До этого месяцами бои шли в лесу, и орки были возле села Синьковки... но вот начали доставать уже до купянска..

Скорее всего террор идёт.. Дай бог чтобы мы там продолжали удерживать оборону, и уничтожать наступательный потенциал врага
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28.02.2024 22:47 Відповісти
 
 