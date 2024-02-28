Наслідки удару КАБами по Куп’янську: є жертви, пошкоджено 12 будинків, зруйновано кафе та церкву. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілів окупантами Куп’янська на Харківщині зруйнована виключно цивільна інфраструктура.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, госпіталізовано дві 31-річні жінки та двоє чоловіків 45 та 52 років. Ще одному чоловіку надали меддопомогу на місці.
Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків. Руйнувань зазнало місцеве кафе та церква Ісуса Христа.
Тривають пошукові роботи.
Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили КАБами по Куп’янську: Загинули 2 особи.
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Усе, згідно з регламентом ВРУ чи КМУ….
вокзалах, ринках та закладах харчування????
Скорее всего террор идёт.. Дай бог чтобы мы там продолжали удерживать оборону, и уничтожать наступательный потенциал врага