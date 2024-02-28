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Новини Війна
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Рашисти вдарили КАБами по Куп’янську: Загинули 2 особи, поранено жінку. Під завалами можуть перебувати люди. ФОТО

Російські окупаційні війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Куп’янську на Харківщині. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

У пресслужбі МВС повідомили, що зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастор. Він отримав несумісні з життям травми. Також пошкоджене приміщення кафе. Поранення дістала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.

Читайте: Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Обстріл Куп'янська
Обстріл Куп'янська

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054) Куп’янськ (763)


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Під завалим можуть перебувати люди

Що таке "завалий"?
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28.02.2024 14:42 Відповісти
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську: Загинули 2 особи, поранено жінку. Під завалами можуть перебувати люди. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Куп'янську на Харківщині. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

У пресслужбі МВС повідомили, що зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастор. Він отримав несумісні з життям травми. Також пошкоджене приміщення кафе. Поранення дістала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.

Найди, рашотроллик, написанное тобой слово.
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28.02.2024 17:35 Відповісти
Ось так воює рашиська орда ,що б ви виздихали кацапи цей варварський народ разом з путіном і огидним "русским миром".
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28.02.2024 14:58 Відповісти
Як ми вас підтримуємо!! Прокляття на голови ворогів України!!
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28.02.2024 15:12 Відповісти
Вони КАБами змінили хід війни. Якщо ми ви відвоюєм небо як море - вони будуть рухатись засибаючи усе бомбами
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28.02.2024 15:05 Відповісти
Намгаємося. Але союєнички у нас так собі. ППО мало дають, а тим шо є багато не навоююєш. Та й втратити його дуже легко...
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28.02.2024 15:18 Відповісти
скільки кабів в відсотковом співідношені до арти? 1 до 1000? нема БК
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28.02.2024 15:21 Відповісти
у немытых подельнички сопли не жуют, как это делают наши "союзники" с проплаченными п..рами на должностях. всё отвратительно. и не видно просвета. где дипломатия наша хз.
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28.02.2024 15:53 Відповісти
На фото проглядає форма зсу, може приберіть фото?
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28.02.2024 16:03 Відповісти
 
 