Рашисти вдарили КАБами по Куп’янську: Загинули 2 особи, поранено жінку. Під завалами можуть перебувати люди. ФОТО

Російські окупаційні війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Куп’янську на Харківщині. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.



Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

У пресслужбі МВС повідомили, що зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастор. Він отримав несумісні з життям травми. Також пошкоджене приміщення кафе. Поранення дістала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.

Читайте: Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили



