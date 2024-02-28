Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили
Просто зараз окупанти запускають тактичною авіацією керовані авіабомби на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Тонка червона лінія
показати весь коментар28.02.2024 13:38
+4 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар28.02.2024 13:49
+3 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар28.02.2024 13:47
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