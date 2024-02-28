Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Просто зараз окупанти запускають тактичною авіацією керовані авіабомби на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

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