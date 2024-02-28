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Новини Війна
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Ворог запускає КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

каб

Просто зараз окупанти запускають тактичною авіацією керовані авіабомби на Харківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: У Дергачах пошкоджено багатоповерхівку, на Куп’янщині горів будинок. ФОТОрепортаж

Автор: 

бомба (234) Харківщина (6054) Повітряні сили (2663)


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Топ коментарі
+7
А де наші КАБи у відповідь?
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28.02.2024 13:38
+4
На жаль чекають десь далеко та й не відомо скільки часу ще будуть чекати!
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28.02.2024 13:49
+3
Можливість скидання КАБів з літаків є мобільною, бо літак може летіти будь куди на велику відстань від свого аеродрому чи наміть змінити його, тому напоровшись на захист ЗСУ від ворожої авіації на східному напрямку рашисти кинулись це робити на Слобожанщині. На жаль за відсутності F-16 захисники України не можуть з такою ж "легкістю" перекидати власні засоби боротьби з носіями КАБів, чим московські нацисти й коритуються.
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28.02.2024 13:47
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А де наші КАБи у відповідь?
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28.02.2024 13:38 Відповісти
ми маленька позаблокова країна , у нас немає стільки дурнів і дурного заліза, наші gmldb працює тільки по гарячих точках підарів
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28.02.2024 13:42 Відповісти

Не нове, але файне:
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28.02.2024 13:41 Відповісти
Недовго триватиме цей шабаш - F-16 вже чекають на носіїв цих бомб
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28.02.2024 13:44 Відповісти
На жаль чекають десь далеко та й не відомо скільки часу ще будуть чекати!
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28.02.2024 13:49 Відповісти
Як раз відмо конкретний час - у червні.
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28.02.2024 13:55 Відповісти
Рік?
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28.02.2024 13:56 Відповісти
2024 https://suspilne.media/687212-persi-f-16-zavlatsa-v-ukrainskomu-nebi-orientovno-u-cervni-cogo-roku/
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28.02.2024 15:37 Відповісти
До червня від Харкова залишаться руїни
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28.02.2024 14:20 Відповісти
Бодай Вам заціпило!
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28.02.2024 14:53 Відповісти
Запит США і двох країн Європи на початок передачі першої партії F-16 у кількості 12 одиниць відхилено Україною в зв'язку з неготовністю інфраструктури і інженерних кадрів. "Потужна" робота Зеленського і К по саботажу постачання озброєнь.
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28.02.2024 14:55 Відповісти
Можливість скидання КАБів з літаків є мобільною, бо літак може летіти будь куди на велику відстань від свого аеродрому чи наміть змінити його, тому напоровшись на захист ЗСУ від ворожої авіації на східному напрямку рашисти кинулись це робити на Слобожанщині. На жаль за відсутності F-16 захисники України не можуть з такою ж "легкістю" перекидати власні засоби боротьби з носіями КАБів, чим московські нацисти й коритуються.
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28.02.2024 13:47 Відповісти
Ф-16 может и не сбить носитель КАБов. Носители КАБов это СУ-34, у них "потолок" 20 км в высоту. А у Ф-16 всего 15 км. Внимание вопрос. Как Ф-16 наведет ракету на "сушку" если "сушка" выше на 5 км находится?
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28.02.2024 14:23 Відповісти
Потолок ето не значит что Су-34 с КАБом сможет подняться на такую максимальую высоту. Дело в другом. Что F-16 не смогут из-за вражеской ПВО приблизиться к линии фронта или границе чтобы достать вражеский самолет. С-400 может сбивать самолеты на расстоянии 300км вглубь нашей территории.
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28.02.2024 14:31 Відповісти
 
 