Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Прямо сейчас оккупанты запускают тактической авиацией корректируемые авиабомбы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски корректируемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщину", - говорится в сообщении.

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