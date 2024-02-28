Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы
Прямо сейчас оккупанты запускают тактической авиацией корректируемые авиабомбы на Харьковщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски корректируемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщину", - говорится в сообщении.
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