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бомба (348) Харьковщина (5576) Воздушные силы (2008)

Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

каб

Прямо сейчас оккупанты запускают тактической авиацией корректируемые авиабомбы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски корректируемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщину", - говорится в сообщении.

Читайте также: Авиация врага запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+7
А де наші КАБи у відповідь?
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28.02.2024 13:38
+4
На жаль чекають десь далеко та й не відомо скільки часу ще будуть чекати!
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28.02.2024 13:49
+3
Можливість скидання КАБів з літаків є мобільною, бо літак може летіти будь куди на велику відстань від свого аеродрому чи наміть змінити його, тому напоровшись на захист ЗСУ від ворожої авіації на східному напрямку рашисти кинулись це робити на Слобожанщині. На жаль за відсутності F-16 захисники України не можуть з такою ж "легкістю" перекидати власні засоби боротьби з носіями КАБів, чим московські нацисти й коритуються.
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28.02.2024 13:47
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А де наші КАБи у відповідь?
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28.02.2024 13:38 Ответить
ми маленька позаблокова країна , у нас немає стільки дурнів і дурного заліза, наші gmldb працює тільки по гарячих точках підарів
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28.02.2024 13:42 Ответить

Не нове, але файне:
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28.02.2024 13:41 Ответить
Недовго триватиме цей шабаш - F-16 вже чекають на носіїв цих бомб
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28.02.2024 13:44 Ответить
На жаль чекають десь далеко та й не відомо скільки часу ще будуть чекати!
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28.02.2024 13:49 Ответить
Як раз відмо конкретний час - у червні.
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28.02.2024 13:55 Ответить
Рік?
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28.02.2024 13:56 Ответить
2024 https://suspilne.media/687212-persi-f-16-zavlatsa-v-ukrainskomu-nebi-orientovno-u-cervni-cogo-roku/
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28.02.2024 15:37 Ответить
До червня від Харкова залишаться руїни
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28.02.2024 14:20 Ответить
Бодай Вам заціпило!
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28.02.2024 14:53 Ответить
Запит США і двох країн Європи на початок передачі першої партії F-16 у кількості 12 одиниць відхилено Україною в зв'язку з неготовністю інфраструктури і інженерних кадрів. "Потужна" робота Зеленського і К по саботажу постачання озброєнь.
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28.02.2024 14:55 Ответить
Можливість скидання КАБів з літаків є мобільною, бо літак може летіти будь куди на велику відстань від свого аеродрому чи наміть змінити його, тому напоровшись на захист ЗСУ від ворожої авіації на східному напрямку рашисти кинулись це робити на Слобожанщині. На жаль за відсутності F-16 захисники України не можуть з такою ж "легкістю" перекидати власні засоби боротьби з носіями КАБів, чим московські нацисти й коритуються.
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28.02.2024 13:47 Ответить
Ф-16 может и не сбить носитель КАБов. Носители КАБов это СУ-34, у них "потолок" 20 км в высоту. А у Ф-16 всего 15 км. Внимание вопрос. Как Ф-16 наведет ракету на "сушку" если "сушка" выше на 5 км находится?
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28.02.2024 14:23 Ответить
Потолок ето не значит что Су-34 с КАБом сможет подняться на такую максимальую высоту. Дело в другом. Что F-16 не смогут из-за вражеской ПВО приблизиться к линии фронта или границе чтобы достать вражеский самолет. С-400 может сбивать самолеты на расстоянии 300км вглубь нашей территории.
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28.02.2024 14:31 Ответить
 
 