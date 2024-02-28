Рашисты ударили КАБами по Купянску: Погибли 2 человека, ранена женщина. Под завалами могут находиться люди
Российские оккупационные войска ударили корректируемыми авиационными бомбами по Купянску в Харьковской области. Погибли двое мужчин, ранена женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города.
В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Возможно, под завалами есть еще люди", - говорится в сообщении.
В результате удара повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
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Що таке "завалий"?
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Російські окупаційні війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Куп'янську на Харківщині. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.
Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
У пресслужбі МВС повідомили, що зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастор. Він отримав несумісні з життям травми. Також пошкоджене приміщення кафе. Поранення дістала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.
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