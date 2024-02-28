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обстрел (25795) Харьковщина (5576) Купянск (545)

Рашисты ударили КАБами по Купянску: Погибли 2 человека, ранена женщина. Под завалами могут находиться люди

харківщина,купянськ

Российские оккупационные войска ударили корректируемыми авиационными бомбами по Купянску в Харьковской области. Погибли двое мужчин, ранена женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города.

В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Возможно, под завалами есть еще люди", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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Під завалим можуть перебувати люди

Що таке "завалий"?
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28.02.2024 14:42 Ответить
Рашисти вдарили КАБами по Куп'янську: Загинули 2 особи, поранено жінку. Під завалами можуть перебувати люди. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська вдарили керованими авіаційними бомбами по Куп'янську на Харківщині. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ. Зафіксоване влучання в центральній частині міста.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

У пресслужбі МВС повідомили, що зафіксовано влучання у церкву Ісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастор. Він отримав несумісні з життям травми. Також пошкоджене приміщення кафе. Поранення дістала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.

Найди, рашотроллик, написанное тобой слово.
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28.02.2024 17:35 Ответить
Ось так воює рашиська орда ,що б ви виздихали кацапи цей варварський народ разом з путіном і огидним "русским миром".
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28.02.2024 14:58 Ответить
Як ми вас підтримуємо!! Прокляття на голови ворогів України!!
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28.02.2024 15:12 Ответить
Вони КАБами змінили хід війни. Якщо ми ви відвоюєм небо як море - вони будуть рухатись засибаючи усе бомбами
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28.02.2024 15:05 Ответить
Намгаємося. Але союєнички у нас так собі. ППО мало дають, а тим шо є багато не навоююєш. Та й втратити його дуже легко...
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28.02.2024 15:18 Ответить
скільки кабів в відсотковом співідношені до арти? 1 до 1000? нема БК
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28.02.2024 15:21 Ответить
у немытых подельнички сопли не жуют, как это делают наши "союзники" с проплаченными п..рами на должностях. всё отвратительно. и не видно просвета. где дипломатия наша хз.
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28.02.2024 15:53 Ответить
На фото проглядає форма зсу, може приберіть фото?
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28.02.2024 16:03 Ответить
 
 