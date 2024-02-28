Рашисты ударили КАБами по Купянску: Погибли 2 человека, ранена женщина. Под завалами могут находиться люди

Российские оккупационные войска ударили корректируемыми авиационными бомбами по Купянску в Харьковской области. Погибли двое мужчин, ранена женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города.

В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Возможно, под завалами есть еще люди", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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