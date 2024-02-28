Последствия удара КАБами по Купянску: есть жертвы, повреждены 12 домов, разрушены кафе и церковь. ФОТОрепортаж

В результате обстрелов оккупантами Купянска на Харьковщине разрушена исключительно гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, госпитализированы две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет. Еще одному мужчине оказали медпомощь на месте.

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 частных домов. Разрушениям подверглись местное кафе и церковь Иисуса Христа.

Продолжаются поисковые работы.

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