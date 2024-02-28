Последствия удара КАБами по Купянску: есть жертвы, повреждены 12 домов, разрушены кафе и церковь. ФОТОрепортаж
В результате обстрелов оккупантами Купянска на Харьковщине разрушена исключительно гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, госпитализированы две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет. Еще одному мужчине оказали медпомощь на месте.
В результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 частных домов. Разрушениям подверглись местное кафе и церковь Иисуса Христа.
Продолжаются поисковые работы.
Ранее сообщалось, что рашисты ударили КАБами по Купянску: Погибли 2 человека.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усе, згідно з регламентом ВРУ чи КМУ….
вокзалах, ринках та закладах харчування????
Скорее всего террор идёт.. Дай бог чтобы мы там продолжали удерживать оборону, и уничтожать наступательный потенциал врага