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Последствия удара КАБами по Купянску: есть жертвы, повреждены 12 домов, разрушены кафе и церковь. ФОТОрепортаж

В результате обстрелов оккупантами Купянска на Харьковщине разрушена исключительно гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, госпитализированы две 31-летние женщины и двое мужчин 45 и 52 лет. Еще одному мужчине оказали медпомощь на месте.

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 12 частных домов. Разрушениям подверглись местное кафе и церковь Иисуса Христа.

Продолжаются поисковые работы.

Читайте также: Рашисты ударили КАБами по Купянску: Погибли 2 человека, ранена женщина. Под завалами могут находиться люди

Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ
Куп'янськ

Ранее сообщалось, что рашисты ударили КАБами по Купянску: Погибли 2 человека.

Автор: 

обстрел (27379) Харьковщина (5577) Купянск (648)


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На фото, жодного епізоду щодо присутності там єрмака чи татарова, чи хоть когось, з ОПУ або РНБОУ… За Шмигаля з верещук чи стефанішиної, і мови немає. Їм мабуть, пороблено… Катлєта з безумною, видно мотнулися за лимонами, щоб там людям роздати…
Усе, згідно з регламентом ВРУ чи КМУ….
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28.02.2024 18:08 Ответить
Игнат , где Патриоты , почему самолеты не сбиваете ?
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28.02.2024 18:41 Ответить
а по чому мусять бити "високодуховнв" орки, як не по церквах, театрах,
вокзалах, ринках та закладах харчування????
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28.02.2024 18:49 Ответить
Изменения есть на участке фронта? До этого месяцами бои шли в лесу, и орки были возле села Синьковки... но вот начали доставать уже до купянска..

Скорее всего террор идёт.. Дай бог чтобы мы там продолжали удерживать оборону, и уничтожать наступательный потенциал врага
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28.02.2024 22:47 Ответить
 
 