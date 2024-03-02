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Новини Війна
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Ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсону, пошкоджено будинки

херсон

Російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, знову під ударами житлові квартали міста. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

"Внаслідок артобстрілу є постараждала в Херсоні. До лікарні доставили 79-річну жінку з уламковим пораненням плеча та ноги. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Нині потерпілій надається допомога", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні вночі пролунала серія потужних вибухів

Автор: 

обстріл (28687) Херсон (3381)


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02.03.2024 13:56 Відповісти
 
 