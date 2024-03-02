Ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсону, пошкоджено будинки
Російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, знову під ударами житлові квартали міста. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.
"Внаслідок артобстрілу є постараждала в Херсоні. До лікарні доставили 79-річну жінку з уламковим пораненням плеча та ноги. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Нині потерпілій надається допомога", - йдеться у повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар02.03.2024 13:56 Відповісти Мені подобається 1
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