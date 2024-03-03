"Нічні FPV працюють дуже активно", - Жорін розповів про нову тактику військ РФ

Війна постійно змінюється. Російські війська вчаться та адаптуються під умови на фронті

Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ще певний час тому вночі можна було здійснювати логістику, маневри, тепер уже й ніч не більш "безпечна". На фронті у великому обсязі вже присутні не тільки нічні розвідувальні дрони, а й ті, що завдають ураження. Скидань уночі не так багато, а ось нічні FPV працюють дуже активно", - зазначив воїн.

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За його словами, у Третій штурмовій намагаються нарощувати свої технічні можливості за цим напрямом, бо всі переміщення, логістичні маневри відбуваються переважно в нічний період доби.

"Ворог також працює, вчиться і з часом виробляє все більш якісно. Вони адаптуються під умови на певних ділянках фронту, під роботу нашого РЕБу. Щодо кількості - за всіма видами дронів, думаю, перевага на боці противника, хоча все залежить від підрозділу", - констатував Жорін.