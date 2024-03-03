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Новини Війна
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"Нічні FPV працюють дуже активно", - Жорін розповів про нову тактику військ РФ

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін

Війна постійно змінюється. Російські війська вчаться та адаптуються під умови на фронті

Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ще певний час тому вночі можна було здійснювати логістику, маневри, тепер уже й ніч не більш "безпечна". На фронті у великому обсязі вже присутні не тільки нічні розвідувальні дрони, а й ті, що завдають ураження. Скидань уночі не так багато, а ось нічні FPV працюють дуже активно", - зазначив воїн.

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За його словами, у Третій штурмовій намагаються нарощувати свої технічні можливості за цим напрямом, бо всі переміщення, логістичні маневри відбуваються переважно в нічний період доби.

"Ворог також працює, вчиться і з часом виробляє все більш якісно. Вони адаптуються під умови на певних ділянках фронту, під роботу нашого РЕБу. Щодо кількості - за всіма видами дронів, думаю, перевага на боці противника, хоча все залежить від підрозділу", - констатував Жорін.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін про тактику РФ

Автор: 

Жорін Максим (48) fpv-дрон (116)


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Топ коментарі
+12
Тільки держава 2750 дронів в день постачає( зе казав) зезедент же не може бути пиз.уном?!!! Плюс волонтери...
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03.03.2024 02:08
+10
ага. миллиард деревьев и 4000 долларов зарплаты учителям
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03.03.2024 02:24
+10
Жорін прокинувся? Нічні кацапські ФПВ кошмарили наших ще влітку в районі Роботиного.
Може тому що мавіками ФПВішками там займаються на державному рівні, а у нас волонтери?
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03.03.2024 05:03
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Тільки держава 2750 дронів в день постачає( зе казав) зезедент же не може бути пиз.уном?!!! Плюс волонтери...
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03.03.2024 02:08 Відповісти
ага. миллиард деревьев и 4000 долларов зарплаты учителям
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03.03.2024 02:24 Відповісти
я бачу, шо ти не на фронті, якщо є час срати в коментах. то скільки задонатив у лютому?
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03.03.2024 02:27 Відповісти
О, у нас тут зесрань-донатор
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03.03.2024 09:33 Відповісти
А ти скільки, подоляцький?
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03.03.2024 13:31 Відповісти
А де ж наш мульон дронів?
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03.03.2024 10:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1763969968532525355 росіяни увесь час пристосовуються та адаптуються до нових викликів

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03.03.2024 02:50 Відповісти
Якби стьоб вирішував реальні проблеми, стьобом би і обійшлися...
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03.03.2024 13:33 Відповісти
нє нє,кацапи тупі як валянки,телелохотрон ж брехати не буде...
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03.03.2024 03:42 Відповісти
Жорін прокинувся? Нічні кацапські ФПВ кошмарили наших ще влітку в районі Роботиного.
Може тому що мавіками ФПВішками там займаються на державному рівні, а у нас волонтери?
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03.03.2024 05:03 Відповісти
Трійка тоді була під Бахмутом, потім була відведена на відновлення.
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03.03.2024 09:43 Відповісти
До Жоріна які питання, навпаки, чим більше будуть говорити і друкувати у ЗМІ, тим швидше бюджетопільщики, щось реально будуть виділяти на дрони?
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03.03.2024 13:36 Відповісти
Китайцы падлы. Мрази косоглазые. Помогают кацапам. Им интересно испытать свои разработки против западного оружия. Твари жолтые.
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03.03.2024 05:30 Відповісти
Против DJI производителя Mavic с 2020-го года действуют американские санкции. До этого они занимали 70% мирового рынка квадрокоптеров. Хотя похоже с тех пор ничего не изменилось.
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03.03.2024 06:09 Відповісти
А вы серьезно думаете, что коммунистический тоталитарный Китай будет поддерживать демократии? С тем же успехом король Саудовской Аравии будет финансировать ЛГБТ движение
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03.03.2024 06:32 Відповісти
Как на это смотреть. Eсли в СА болшинство мужиков будет гомосеками, у короля больше женщчин останется.
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03.03.2024 16:46 Відповісти
такого бути не може,адже "зебрехуни" вже зрівнялися за кількістю виготовлених всіляких дронів з 3,14дерацією...
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03.03.2024 10:55 Відповісти
Слава героям ! Чим більш ми розказуємо про наші винаходи, тактичні прийоми у ПРЕСІ та ТБ, тим скоріше це з'явиться у касапів на лінію вогню. Фіни не розповідали як вони заморозили радянські дивізії на лінії Маннергейма, якої насправді не існувало, крім окопів та поодиноких дзотів. Проте КПСС ще років п'ятидесят розказувало про підступність фінських "кукушок" та неприступність "лінії" Маннергейма.
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03.03.2024 11:37 Відповісти
на жаль, у нас так працює збір коштів.
Демократіям постійно потрібний фідбек та залученість населення. Раби просто їбашать на завдаючи питань
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03.03.2024 14:35 Відповісти
Я не зовсім зрозумів про збір коштів. Над технологією зборів не замислювався, бо працюю з перевіреним БФ. Щодо ДЕМОКРАТІЇ. Демократія - форма устрою суспільства. Основа її - широка залученість суспільства до суспільного життя. Так я думаю. Суспільство у автократіях діє у межах дозволеного владою, а не за вільним вибором. Якось так.
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03.03.2024 15:05 Відповісти
вибачте, але з вашої відповіді я дуже сумніваюся, що ви взагалі кудись донатите.
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03.03.2024 15:40 Відповісти
Я не займаюсь донатами - ви праві. Я чув про Притулу негідне. І кошти викидати негіднику яких у мене обмежено - це безвідповідальність. Я обрав БФ перевірений. Звітувати вам не збираюсь. Хочете вірте, хочете ні. Але закидати звинувачення будь-кому ви не маєте право. Хтось би вас добряче облаяв. Я більш толерантна людина. Якось так.
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03.03.2024 15:47 Відповісти
 
 