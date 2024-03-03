Вночі окупанти вдарили по селу на Херсонщині, загинув чоловік

Вночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка Дар’ївської громади Херсонської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1966 року народження, він дістав травми, несумісні з життям. Рятувальники дістали його тіло з-під завалів.

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