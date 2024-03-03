Вночі окупанти вдарили по селу на Херсонщині, загинув чоловік
Вночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка Дар’ївської громади Херсонської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1966 року народження, він дістав травми, несумісні з життям. Рятувальники дістали його тіло з-під завалів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар03.03.2024 14:17 Відповісти Мені подобається 0
krot_lub
показати весь коментар03.03.2024 14:21 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль