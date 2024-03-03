Тарасюк удруге став головою НКРЕКП

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрано Валерія Тарасюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"3 березня 2024 року члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Тарасюка Валерія Володимировича", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Тарасюк має досвід роботи в енергетиці понад десять років.

Він уже очолював НКРЕКП у період з 2019 по 2022 рр., а з 2014 по 2016 рр. був членом Регулятора.

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Нагадаємо, Костянтин Ущаповський полишив посаду голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у зв’язку із завершенням строку його повноважень.