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Новини
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Тарасюк удруге став головою НКРЕКП

тарасюк

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрано Валерія Тарасюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"3 березня 2024 року члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Тарасюка Валерія Володимировича", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Тарасюк має досвід роботи в енергетиці понад десять років.

Він уже очолював НКРЕКП у період з 2019 по 2022 рр., а з 2014 по 2016 рр. був членом Регулятора.

Також читайте: Нацкомісія з тарифів залишилася без голови

Нагадаємо, Костянтин Ущаповський полишив посаду голови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у зв’язку із завершенням строку його повноважень.

Автор: 

НКРЕКП (1816) Тарасюк Валерій (38)


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Топ коментарі
+4
Змінили гниду на гниду,результат-0%
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03.03.2024 14:43
+3
Значить будуть грабувать далі.
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03.03.2024 15:05
+2
"2 січня 2024 року скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 - 2019 років переплатили понад 20 млрд грн." - а цей вислизнув???
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03.03.2024 14:38
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"2 січня 2024 року скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 - 2019 років переплатили понад 20 млрд грн." - а цей вислизнув???
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03.03.2024 14:38 Відповісти
ето нє то
ето другоє
він не знав...
ну, як резніков.
що за яйця, в літрах чи кг???
а тут вугілля, 200 за тону чи 500, какая разніца???
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03.03.2024 15:25 Відповісти
Змінили гниду на гниду,результат-0%
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03.03.2024 14:43 Відповісти
члену Регулятора можна довіряти)
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03.03.2024 14:49 Відповісти
був би член - яйця докуплять.....
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03.03.2024 15:05 Відповісти
Значить будуть грабувать далі.
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03.03.2024 15:05 Відповісти
Добре став головою,а ця голова воювала,чи це каста зегнид
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03.03.2024 15:21 Відповісти
А людям є якась різниця - чи то один поросюк, чи інший?
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03.03.2024 16:33 Відповісти
ну, якщо зевладу мародерів-зрадникі він влаштовує, то, мабуть, додаткові коменти будуть зайві
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03.03.2024 16:40 Відповісти
свій пацан
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03.03.2024 16:48 Відповісти
Зумів двічі замутнити одну і ту ж воду! Талант. Кримінальний...
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03.03.2024 17:57 Відповісти
 
 