Тарасюк во второй раз стал председателем НКРЭКУ

Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избран Валерий Тарасюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"3 марта 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Тарасюка Валерия Владимировича", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Тарасюк имеет опыт работы в энергетике более десяти лет.

Он уже возглавлял НКРЭКУ в период с 2019 по 2022 гг., а с 2014 по 2016 гг. был членом Регулятора.

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Напомним, Константин Ущаповский ушел с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в связи с истечением срока его полномочий.