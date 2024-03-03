Тарасюк во второй раз стал председателем НКРЭКУ
Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избран Валерий Тарасюк.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
"3 марта 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Тарасюка Валерия Владимировича", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Тарасюк имеет опыт работы в энергетике более десяти лет.
Он уже возглавлял НКРЭКУ в период с 2019 по 2022 гг., а с 2014 по 2016 гг. был членом Регулятора.
Напомним, Константин Ущаповский ушел с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в связи с истечением срока его полномочий.
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ето другоє
він не знав...
ну, як резніков.
що за яйця, в літрах чи кг???
а тут вугілля, 200 за тону чи 500, какая разніца???