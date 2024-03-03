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Тарасюк во второй раз стал председателем НКРЭКУ

тарасюк

Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избран Валерий Тарасюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"3 марта 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Тарасюка Валерия Владимировича", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Тарасюк имеет опыт работы в энергетике более десяти лет.

Он уже возглавлял НКРЭКУ в период с 2019 по 2022 гг., а с 2014 по 2016 гг. был членом Регулятора.

Также читайте: Глава НКРЭКУ Тарасюк заявил об уходе с должности

Напомним, Константин Ущаповский ушел с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в связи с истечением срока его полномочий.

Автор: 

НКРЭКУ (479) Тарасюк Валерий (17)


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Топ комментарии
+4
Змінили гниду на гниду,результат-0%
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03.03.2024 14:43
+3
Значить будуть грабувать далі.
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03.03.2024 15:05
+2
"2 січня 2024 року скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 - 2019 років переплатили понад 20 млрд грн." - а цей вислизнув???
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03.03.2024 14:38
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"2 січня 2024 року скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 14 осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 - 2019 років переплатили понад 20 млрд грн." - а цей вислизнув???
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03.03.2024 14:38 Ответить
ето нє то
ето другоє
він не знав...
ну, як резніков.
що за яйця, в літрах чи кг???
а тут вугілля, 200 за тону чи 500, какая разніца???
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03.03.2024 15:25 Ответить
Змінили гниду на гниду,результат-0%
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03.03.2024 14:43 Ответить
члену Регулятора можна довіряти)
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03.03.2024 14:49 Ответить
був би член - яйця докуплять.....
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03.03.2024 15:05 Ответить
Значить будуть грабувать далі.
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03.03.2024 15:05 Ответить
Добре став головою,а ця голова воювала,чи це каста зегнид
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03.03.2024 15:21 Ответить
А людям є якась різниця - чи то один поросюк, чи інший?
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03.03.2024 16:33 Ответить
ну, якщо зевладу мародерів-зрадникі він влаштовує, то, мабуть, додаткові коменти будуть зайві
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03.03.2024 16:40 Ответить
свій пацан
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03.03.2024 16:48 Ответить
Зумів двічі замутнити одну і ту ж воду! Талант. Кримінальний...
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03.03.2024 17:57 Ответить
 
 