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Новини
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Штучний інтелект допомагатиме з розмінуванням України, - Мінекономіки

мінекономіки

Міністерство економіки та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних підписали угоду про партнерство. Завдяки цій угоді стане можливим використання ШІ для гуманітарного розмінування України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінекономіки.

Підписання документа відбулося в Лондоні у межах робочого візиту до Великобританії української делегації на чолі з Першим віцепрем’єр-міністром України - Міністром економіки Юлією Свириденко.

"Гуманітарне розмінування - нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України", - зазначила вона.

Угода містить конкретні положення щодо співпраці за такими напрямками:

  • оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;
  • розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;
  • використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.

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У міністерсві поясняють, що платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.

Також передбачається, що бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися. Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках і т.ін. Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території - за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат.

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Автор: 

розмінування (994) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


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Топ коментарі
+7
*******. Тупо *******.
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03.03.2024 19:09
+6
Влвсного внтелекту випускникам трускавецькиз курсів вже не вистачає?
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03.03.2024 19:01
+5
Шо за брєд?
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03.03.2024 18:58
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Шо за брєд?
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03.03.2024 18:58 Відповісти
Чергове відмивання бабла...
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03.03.2024 19:38 Відповісти
Треба було одразу із "штучним інтелектом" угоду укладати...
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03.03.2024 19:39 Відповісти
Детальніше тут (будь ласка, прокоментуйте можливості та спроможності цієї платформи): https://www.palantir.com/platforms/***/ Palantir Artificial Intelligence Platform
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04.03.2024 00:55 Відповісти
Може ще й президентом його оберем..?? А кули нам?? І зеки були і клоуни, і на зло Україні були.. Ми такі, Ми можемо..))
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03.03.2024 19:00 Відповісти
Влвсного внтелекту випускникам трускавецькиз курсів вже не вистачає?
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03.03.2024 19:01 Відповісти
В трускавецьких зелених недоумків після курсів його не побільшало.Тут навіть і ШІ безсилий щось зробити.
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03.03.2024 19:24 Відповісти
яким боком мінєкономіки до розмінування?
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03.03.2024 19:04 Відповісти
Спишуть якісь десяток мільйонів на "штучний_інтелект", що нібито допомагає
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03.03.2024 19:20 Відповісти
По "оптимизации процессов" мы впереди всей планеты.
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03.03.2024 19:04 Відповісти
Ще трішки зπзженого бабла під благородним приводом.
Навіть не криються...
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03.03.2024 19:06 Відповісти
*******. Тупо *******.
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03.03.2024 19:09 Відповісти
ШІ буде міни виковирювати?
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03.03.2024 19:10 Відповісти
Краще нехай штучний інтелект замінить все шашличне шобло.
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03.03.2024 19:11 Відповісти
"Завдяки цій угоді стане можливим використання ШІ для гуманітарного розмінування України"
-------
Хтось володіє ексклюзивними правами на використання технологій ШІ та в нього потрібно питати дозволу?!
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03.03.2024 19:14 Відповісти
Як добре що винайшли ШІ, більше не треба липові контракти з лижними інструкторами підписувати... все ******* і згідно трендів, як і хотіли зебіли.
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03.03.2024 19:16 Відповісти
Дивно. У нас Віслюк усім "допомагає". Правда шашлики вже давно охололи.
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03.03.2024 19:17 Відповісти
А если шизоидный интеллект (ШИ) напортачит в своих рекомендациях, с кого спрашивать?
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03.03.2024 19:22 Відповісти
новые Васюки ахахаахахахахахаа
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03.03.2024 19:23 Відповісти
Якщо свого інтелекту не вистачає то без ШІ ніяк! Та то таке, ШІ "мудрому наріду" яка не яка допомога
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03.03.2024 19:27 Відповісти
ші, вагою в 20 тон, буде бігати по полям та лісам?
а скільки це коштує, то краще не питати?
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03.03.2024 19:30 Відповісти
зеленим клоунам аби ніх..я не робити! блдей по лондонах возять
де дрони на 40 млрд?
де тисячі тих, що обіцяв клоун?
де снаряди?
де аналоги шахедів!

клоун, твій час добігає
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03.03.2024 19:38 Відповісти
носятся с этим интеллектом как поп с ладаном. 73% (и это подтвердили трампоны в США) не обладают интеллектом, поедают сми-помойки и с важностью индюков рассуждают о политике.
Интеллект как способность обычно реализуется п ри помощи других способностей. Таких как: способности познавать, обучаться, мыслить логически, систематизировать информацию путём её анализа, определять её применимость (классифицировать), находить в ней связи, закономерности и отличия, ассоциировать её с подобной и т. д. О наличии интеллекта можно говорить при совокупности всех этих способностей, в отдельности каждая из них не формирует интеллект. Интеллектом может обладать система, составляющие элементы которой каждый в отдельности интеллектом не обладают.
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03.03.2024 19:45 Відповісти
Це він буде керувати роботом з металошукачем?
Читав що в Африці чи Латинській Америці міни вишукують за допомогою звичайних пацюків. Правда спеціально натренованих. Нюх у них значно кращий чим у собак.
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03.03.2024 19:55 Відповісти
Верещучка краще штучного інтелекту розмінує.
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03.03.2024 20:15 Відповісти
Я - незалежний українець. Тобто безпартійний. Підтримую тільки ОДНУ РІЧ - ПРАВДУ. Для мене зеленський ніхто. Я його не обирав собі президентом. І не вважаю взагалі президентом країни. Він може у відосиках робити страшні гримаси, які діють на його публіку. А я ... сміюсь з цього зрадника ( не з клоуна, а САМЕ ЗРАДНИКА ), який є клоуном для кремля й досі. У всьому. Тому ... мінекономіки даремно піклується про штучний інтелект. Він вже є і діє в Україні чотири роки. І кожного вечора приходить до своїх глядачів зі звітами про його кипучу діяльність у кріслі президента. Ну щоб імітувати щось, як з туалетним папером, який чомусь він називає Угодами про гарантії чогось незрозумілого для пересічного українця. Як ви здогадались цей штучний інтелект - небрита пика зялєнского ( штучна чи жива вже ніхто не розуміє ). Гадаю, що треба цей інтелект використати з користю. На розмінуванні.
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03.03.2024 21:47 Відповісти
 
 