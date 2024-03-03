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Новини
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Зеленський: Ми чекаємо життєво необхідного постачання, зокрема американського рішення

зеленський

Україна чекає постачання, яке є життєво необхідним, зокрема рішення США.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні.

Попри значний дефіцит артилерії наші героїчні воїни стримують штурми й захищають позиції. Це надзвичайно складно. Це втрати. Це біль. Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка справді потрібна", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів" та понад 40 ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) США (23054) поставки (270)


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Топ коментарі
+33
Боже, Боже, яку ж дику, страшну помилку зробили придурки, що проголосували за оце "ніщо", за оцю пародію на президента, на українця, на людину!
Але саме жутке те, що всі оті лохи, що проголосували тоді за цю абіЗЗяну, ще й досі не визнали того, ЩО вони натворили! Що кров тисяч невинних цивільних українців, втрачені життя тисяч вояків, що не отримали вчасно зброю - це вина не тільки ЗЕшобли, а і їхня, їхнього вибору.
Можна видовищно заламувати руки, записувати роліки, але це не поверне згорнуті оборонні програми, не дасть ті ракети, що НЕ були вироблені, не побудує заводи, де могли б виготовлятись снаряди і Стугни, не замінить клістрони в РЛС нашої ППО, які познімали бабуїни з ДБР на радість рашки.
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03.03.2024 22:30
+32
Ждем и ничего не делаем!
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03.03.2024 22:18
+26
А вже думав, що ішака вже сьогодні не буде. Але це чмо цілий день думає, щоб на ніч щось сп...ти.
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03.03.2024 22:21
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Ждем и ничего не делаем!
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03.03.2024 22:18 Відповісти
Ось і в цьому проблема, що немає пошуку альтернативних шляхів, накшталт перекупу/передачі американської зброї через треті країни. Пряма допомога від США політична майже напевне мертва.
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03.03.2024 22:22 Відповісти
В ОПі агентура кремля а воно чекає.
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03.03.2024 22:30 Відповісти
А він тоді хто ?
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03.03.2024 22:40 Відповісти
Він - клоунська ширма, яку поставили для відведення очей населення. Ну гундосики вечірні звісно робити, як же без них.
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03.03.2024 22:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LWFweMTogBE&ab_channel=ComedyClub
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03.03.2024 22:52 Відповісти
КРИША , яка і в темі і в долі
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04.03.2024 00:03 Відповісти
Помилка природи він
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03.03.2024 22:47 Відповісти
резидент
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03.03.2024 22:47 Відповісти
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04.03.2024 07:21 Відповісти
Є. Зекацапи все саботують і списують на когось. Як тільки з'являється новмй шлях постачання зброї, відразу йде скандал, або ці дані передаються рашкі і вона по своїх лініям це ламає.
З останнього - Еквадор. Перед цим Болгарія, Чехія і т.д.
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04.03.2024 09:45 Відповісти
Чи може парламентсько -президентська країна у війні мати погодженого громадськістю непреобраного на час війни президента при абсолютно не оновленій коаліції у парламенті ( доречі, теж не перебраному в термін за каонстіитуцією)
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03.03.2024 22:32 Відповісти
Пані Наталю, це зписано в Конституції, що в нас парламентсько-президенстська республіка, а сьогодні по факту ОПешн диктатура.
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04.03.2024 08:57 Відповісти
ДЄЛАЮТ- саботують все що можуть ПРи імітації дій для перемоги .16 генералів врятуваших країну за бортом Кремлівського кардинала в ОПУ - то перемога Хйла!
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03.03.2024 22:35 Відповісти
А пока крадемо і мародеримо
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03.03.2024 22:36 Відповісти
крадемо=мародеримо=зрадждуємо
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03.03.2024 22:44 Відповісти
соціація місцевої та регіональної влади - Глава ЄРМАК, зобов'язані були забезпечувати будівництво фортифікацій, яке обіцяли в Кабміні та в Міністерстві Оборони здійснювати починаючи зі стадії тактики оборонних дій на найближчому етапі

Бюджети місцевих органів самоуправління спеціальним голосування у ВР ЩЕ В ЛИПНІ!!! значною часткою був переведений до КАбМІНУ шмигаля імені

міністерства Умерова від от 30 грудня 2023г

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації.(моє уточнення -ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ МІСЦЕВИХ ВЛАД ЄРМАК) Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

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03.03.2024 22:49 Відповісти
А ТЕПЕР ПИТАННЯ ДО ЄРМАКА ТА УМЄРОВА

"ДЄ ДЄНЬГІ ЗІН" ДЕ ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ пане УМЄРОВ, міністре ОБОРОНИ , 10-річний РАБ АХМЄТОВА=. сьогодні РАБ КОЗИРА-ЄРМАКА?

ВІДОМА СМТАТТЯ дводенної давнини
"Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, "- New York Times
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03.03.2024 22:51 Відповісти
Ми чекаємо життєво необхідного постачання, зокрема американського рішення українського ВПК !!!!!
Зєля-мля, де хоча б українські мінометні міни у достатній кількості ?!!!!
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03.03.2024 23:13 Відповісти
А вже думав, що ішака вже сьогодні не буде. Але це чмо цілий день думає, щоб на ніч щось сп...ти.
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03.03.2024 22:21 Відповісти
все по сценарію. агенту нельзя порушувати умови завдання
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03.03.2024 22:50 Відповісти
Та нічого воно не думає, не приписуйте нікчемі того, що воно не може робити. Йому написали-воно прочитало. Колись йому писали дурню і казали те озвучити зі сцени, при цьому корчити дурну морду. Зараз пишуть друге, начебто актуальне, воно зачитує, надуваючи при цьому щоки та насуплюючи брови. Але як було воно бездарним блазнем, так ним і залишилося.
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04.03.2024 08:12 Відповісти
На хіба нам такий президент, який лише клянчить допомогу в інших країн, а сам нічого не може зробити?
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03.03.2024 22:22 Відповісти
Як нічого? Здає кремлю плани ЗСУ?
Пиляє військовий бюджет на єдиний марафєт, євробачення та інші кулінарні шоу. Ганьбить та руйнує країну.
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03.03.2024 23:12 Відповісти
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03.03.2024 23:14 Відповісти
Чого не може? Закрив для нарІду кордони,оголосив мобілізацію длянарІда,а сам з дєрмаком і бандою дерибанить бюджет і гуляє по світу....цікаво,а в італію на дачу їздив?
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03.03.2024 23:16 Відповісти
ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ ,«Как актриса из фільмов для взрослих « , а коли отримує , то НАВІТЬ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ,

ойго 5-6 МЕНЕДЖЕРІВ «ВОРУЮТ
так , как буд-то завтра не НАСТУПИТ никогда»
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04.03.2024 00:12 Відповісти
Зразковий ждун.
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03.03.2024 22:22 Відповісти
Чекан.
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03.03.2024 22:23 Відповісти
з зеленого цитатника - "наша стратегія - це тактика!"
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03.03.2024 22:25 Відповісти
Щоб тобі повилазидо, ждун херов неголений.
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03.03.2024 22:25 Відповісти
А где украинские Гром-2 (Сапсан)? Закатаны в асфальт по приказу Ху#ла, как и десятки других видов вооружений. Когда нам их ждать? А тогда, когда киевские каштаны и фонари заЗЕленеют.
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03.03.2024 22:25 Відповісти
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03.03.2024 22:26 Відповісти
А може на часі знизити корупційні апетити ,та закупити снаряди у Чехії?
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03.03.2024 22:26 Відповісти
та нема тих снарядів у Чехії,
Чехія знайшла і запропонувала скинутися на ті снаряди для України!
на шо Україна тут же відповіла "есть" і виділила пів лярда на дороги!
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03.03.2024 22:31 Відповісти
Байден: "Ми чекаємо арешту агентів Кремля і реальної боротьби з корупцією".
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03.03.2024 22:28 Відповісти
Боже, Боже, яку ж дику, страшну помилку зробили придурки, що проголосували за оце "ніщо", за оцю пародію на президента, на українця, на людину!
Але саме жутке те, що всі оті лохи, що проголосували тоді за цю абіЗЗяну, ще й досі не визнали того, ЩО вони натворили! Що кров тисяч невинних цивільних українців, втрачені життя тисяч вояків, що не отримали вчасно зброю - це вина не тільки ЗЕшобли, а і їхня, їхнього вибору.
Можна видовищно заламувати руки, записувати роліки, але це не поверне згорнуті оборонні програми, не дасть ті ракети, що НЕ були вироблені, не побудує заводи, де могли б виготовлятись снаряди і Стугни, не замінить клістрони в РЛС нашої ППО, які познімали бабуїни з ДБР на радість рашки.
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03.03.2024 22:30 Відповісти
Скажи просто - обрали членограя
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03.03.2024 22:37 Відповісти
Писькограй це для нього комплімент.
Він = імітатор (і за роялем також).
Гірше те що воно = ментальний кацапо-совок, і оточує себе такими ж як він сам.
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03.03.2024 22:47 Відповісти
Так Херпіду ж сам казав-" я ваш вирок", народ думав що то він до Порошенко, а виявилось що то до нього, ні досвід Януковича, ні Майдан, нічому не навчив, як була "моя хата з краю" так воно нажаль і залишилося
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03.03.2024 22:44 Відповісти
у цих клінічних ідіотів ще й відмазка вже є, почув вже двічі: "Цей, хоча б не утік... А Порошенко одразу б нас здав." Вважаю, що це якийсь масовий гіпноз-психоз відбувався, оскільки спробувавши хоча б якось зрозуміти суть в макітрі, отримав дежавю в стилі: вбив брата, збагатився у 85разів та інші фейки для дебілів, що заГ+Гдили в бошки.
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03.03.2024 23:25 Відповісти
Пан Сергій , все вірно , тільки - по завданню рашки, виконали безпрекослівно на упередження
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04.03.2024 00:17 Відповісти
Нема там пародії українця.
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04.03.2024 08:14 Відповісти
Почекун ! То дулі крутив США, а зараз чекає рішення !
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03.03.2024 22:36 Відповісти
і нічого про власні заходи. І нічого з цим не поробиш. Мріяв про вибори у травні але їх провести неможливо. Ось і матиме Зеленского до "фінішу"
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03.03.2024 22:36 Відповісти
Виявляється цей кокаїновий ждун був в Саудівській Аравії з Ромкою Абрамовічем,тепер зрозуміло,чому наркоман Володька з 95-го кварталу,всіми силами старається провалити мобілізацію,а вся обслуга Єрмака виє в телеграмі і бидломарафоні про Майдан-3.Здається цей кінчений,зелений українофоб готує нам "шашлички" 2.0
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03.03.2024 22:38 Відповісти
Там ще й Володін був.
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03.03.2024 22:46 Відповісти
Руку дєрьмака із дупи витягни
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03.03.2024 22:38 Відповісти
зеждун
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03.03.2024 22:39 Відповісти
"Ми чекаємо" отож тільки і так, тільки дайте, дайте, дайте, а самому пробували щось робити? Можливо замість 17 мільярдів доларів на асфальт і дороги, краще б на обороні лінії виділили? Після втрати Авдіївки обороних ліній не построїли, тому кацапи і просуваються
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03.03.2024 22:39 Відповісти
Вам ще два роки тому сказали "КОПАЙТЕ ОКОПИ!"
А ви за роки так цього й не навчилися робити!
Бетонний ДОТ на нулі знайти - як у лотерею мільйон виграти.
А коли знайдеш, сльози на очах з'являються від того, який він ЖАЛЮГІТНИ та НЕ ЗГРАБНИЙ!
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03.03.2024 22:40 Відповісти
Бетонний ?
Лиш в Луганській області зустрічав.Порошенківські,другої лінії оборони.
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03.03.2024 23:23 Відповісти
Зате помилуйтесь, які дві милі ДОТи вибудував Зеленський для захисту свогонайвеличнішого шнобеля. Тактичною рослинністю прикрив, щоб не відсвічували-фсьо по науці.
Між тими фортифікаціями знаходиться шпарина, НЕзакриваєма у режимі 24/7. Він нею гундить та й гундить.
Шию майже демонтував, щоб вороги з тилу не зайшли, бо ж він "ціль #1", а його "надійний тил" то Єрмак.
А головне, це "величне будівництво" влетіло українському бюджету у трильони гривень.
І як 20 травня його не спинити, воно й залишиться єдиною фортифіікацією, створеною державним коштом.
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04.03.2024 03:40 Відповісти
СВОЛОЧЬ ******* !!!
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03.03.2024 22:41 Відповісти
тссс - ми це не чули!
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03.03.2024 22:46 Відповісти
а второе слово через Е -єто слуайно ?
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03.03.2024 23:09 Відповісти
Кров українського народу і на руках "зезрадників"
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03.03.2024 22:45 Відповісти
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03.03.2024 22:45 Відповісти
Який молодець !
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04.03.2024 07:44 Відповісти
Пророцтво керованого з банківської кнура, через проблеми неякісного корму, від єрмака, не відбулося.
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04.03.2024 13:49 Відповісти
ЧекунЗе.
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03.03.2024 22:52 Відповісти
Зараз доречний малюнок "ждуна"...
Або" It's fine!"
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03.03.2024 23:21 Відповісти
На жаль, він не просто "ждун". Все трохи гірше
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04.03.2024 10:19 Відповісти
Чекушка.
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03.03.2024 23:34 Відповісти
Звичайно вони чекають, нащо щось робить, а тим часом москалі наступають
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03.03.2024 23:56 Відповісти
Вони ще не знають кому допомогати.
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04.03.2024 07:43 Відповісти
Весь термін при владі в стані ждунів. Хтось повинен брати на себе відповідальність, але не актор. Бо він не здатен брати на себе відповідальність.
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04.03.2024 00:00 Відповісти
підоре зелений, може нарешті щось почнеш робити всередині країни? останній дебіл вже б почав щось підозрювати й починав би щось робити...
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04.03.2024 00:14 Відповісти
Не чекайте і не мрійте Невже ,Ви , за 5 р , ще не пересвідчились , що воно і ойго підручні фсб шинки , діють, як їм ***** прописало - готували Київ за 3 дні - не вийшло , зараз мстять НАЙКРАЩІМ і руйнують Україну з середени!
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04.03.2024 00:27 Відповісти
Ти , брехлива гнида, не чекай, а меньше розкрадай із своєю шелупенью, і більше роби. Не брудним ротом
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04.03.2024 06:22 Відповісти
Та не чекаты треба и видосики пилить, а отправлять делегации депутатов и чиновников в США, а через их же СМИ давить лично на Джонсона, например показывая последствия ракетных ударов рашистов... ну что за дилетанты...
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04.03.2024 07:33 Відповісти
Справжній ждун ,працювати треба дебіл
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04.03.2024 08:34 Відповісти
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04.03.2024 08:54 Відповісти
Ти б курв*то краще слідкувало за побудовую оборони, а не розказувати що чикаєш. Заводи падло будуй. Як же за ним тюрма плаче, немає слів
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04.03.2024 12:16 Відповісти
 
 