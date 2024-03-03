Зеленський: Ми чекаємо життєво необхідного постачання, зокрема американського рішення
Україна чекає постачання, яке є життєво необхідним, зокрема рішення США.
Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні.
Попри значний дефіцит артилерії наші героїчні воїни стримують штурми й захищають позиції. Це надзвичайно складно. Це втрати. Це біль. Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка справді потрібна", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+33 Сергей121
показати весь коментар03.03.2024 22:30
+32 Vadym #587068
показати весь коментар03.03.2024 22:18
+26 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар03.03.2024 22:21
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З останнього - Еквадор. Перед цим Болгарія, Чехія і т.д.
Бюджети місцевих органів самоуправління спеціальним голосування у ВР ЩЕ В ЛИПНІ!!! значною часткою був переведений до КАбМІНУ шмигаля імені
міністерства Умерова від от 30 грудня 2023г
Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації.(моє уточнення -ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ МІСЦЕВИХ ВЛАД ЄРМАК) Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
"ДЄ ДЄНЬГІ ЗІН" ДЕ ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ пане УМЄРОВ, міністре ОБОРОНИ , 10-річний РАБ АХМЄТОВА=. сьогодні РАБ КОЗИРА-ЄРМАКА?
ВІДОМА СМТАТТЯ дводенної давнини
"Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, "- New York Times
американського рішенняукраїнського ВПК !!!!!
Зєля-мля, де хоча б українські мінометні міни у достатній кількості ?!!!!
Пиляє військовий бюджет на єдиний марафєт, євробачення та інші кулінарні шоу. Ганьбить та руйнує країну.
ойго 5-6 МЕНЕДЖЕРІВ «ВОРУЮТ
так , как буд-то завтра не НАСТУПИТ никогда»
Чехія знайшла і запропонувала скинутися на ті снаряди для України!
на шо Україна тут же відповіла "есть" і виділила пів лярда на дороги!
Але саме жутке те, що всі оті лохи, що проголосували тоді за цю абіЗЗяну, ще й досі не визнали того, ЩО вони натворили! Що кров тисяч невинних цивільних українців, втрачені життя тисяч вояків, що не отримали вчасно зброю - це вина не тільки ЗЕшобли, а і їхня, їхнього вибору.
Можна видовищно заламувати руки, записувати роліки, але це не поверне згорнуті оборонні програми, не дасть ті ракети, що НЕ були вироблені, не побудує заводи, де могли б виготовлятись снаряди і Стугни, не замінить клістрони в РЛС нашої ППО, які познімали бабуїни з ДБР на радість рашки.
Він = імітатор (і за роялем також).
Гірше те що воно = ментальний кацапо-совок, і оточує себе такими ж як він сам.
А ви за роки так цього й не навчилися робити!
Бетонний ДОТ на нулі знайти - як у лотерею мільйон виграти.
А коли знайдеш, сльози на очах з'являються від того, який він ЖАЛЮГІТНИ та НЕ ЗГРАБНИЙ!
Лиш в Луганській області зустрічав.Порошенківські,другої лінії оборони.
Між тими фортифікаціями знаходиться шпарина, НЕзакриваєма у режимі 24/7. Він нею гундить та й гундить.
Шию майже демонтував, щоб вороги з тилу не зайшли, бо ж він "ціль #1", а його "надійний тил" то Єрмак.
А головне, це "величне будівництво" влетіло українському бюджету у трильони гривень.
І як 20 травня його не спинити, воно й залишиться єдиною фортифіікацією, створеною державним коштом.
Або" It's fine!"