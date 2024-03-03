Зеленський: Ми чекаємо життєво необхідного постачання, зокрема американського рішення

Україна чекає постачання, яке є життєво необхідним, зокрема рішення США.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні.

Попри значний дефіцит артилерії наші героїчні воїни стримують штурми й захищають позиції. Це надзвичайно складно. Це втрати. Це біль. Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка справді потрібна", - зазначив Зеленський.

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