Росіяни упродовж дня здійснили 29 обстрілів Сумщини, зафіксовано 130 вибухів

Протягом 3 березня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з міномету (7 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів) та удари FPV-дрона (5 вибухів).

Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів) та пуски ракет НАР з літака (4 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом дня обстріляли 9 громад на Сумщині, зафіксовано 60 вибухів