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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни упродовж дня здійснили 29 обстрілів Сумщини, зафіксовано 130 вибухів

сумщина

Протягом 3 березня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

  • Хотінська громада: ворог бив з міномету (7 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів) та удари FPV-дрона (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів) та пуски ракет НАР з літака (4 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом дня обстріляли 9 громад на Сумщині, зафіксовано 60 вибухів

  • Великописарівська громада: 37 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено гранатометний обстріл (18 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано пуск ракет НАР з літака (8 вибухів).
  • Білопільська громада: відбулися удар FPV-дрона (1 вибух), танкові обстріли (9 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: ворог вдарив з міномету (2 вибухи) та ствольної артилерії (5 вибухів).

Автор: 

обстріл (28687) Сумська область (3718)


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ну і де РДК? Де легіон "Свобода России"? У засідці?
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03.03.2024 23:00 Відповісти
Там кожен день це з часів коли росіян у 2022 прогнали. І думаю так само буде якщо навіть вигнати росіян на кордони 1991 року. Будуть точно так само обстрілювати і лізти через кордони групами покидьків і вбивць.
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03.03.2024 23:14 Відповісти
Сегодня можно сказать спокойной было... Не по 200+ взрывов как в будние дни.
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03.03.2024 23:30 Відповісти
а де наша відповідь а відосики про зеленого мерзотника
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04.03.2024 02:08 Відповісти
 
 