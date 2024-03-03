Росіяни упродовж дня здійснили 29 обстрілів Сумщини, зафіксовано 130 вибухів
Протягом 3 березня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з міномету (7 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів) та удари FPV-дрона (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (13 вибухів) та пуски ракет НАР з літака (4 вибухи).
- Великописарівська громада: 37 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено гранатометний обстріл (18 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано пуск ракет НАР з літака (8 вибухів).
- Білопільська громада: відбулися удар FPV-дрона (1 вибух), танкові обстріли (9 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Шалигинська громада: ворог вдарив з міномету (2 вибухи) та ствольної артилерії (5 вибухів).
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Frol Fedoroff
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Людмила Полякова #573716
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