Росіяни протягом дня обстріляли 9 громад на Сумщині, зафіксовано 60 вибухів

Протягом 2 березня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів).

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи). Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

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Миропільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (13 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

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