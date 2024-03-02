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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни протягом дня обстріляли 9 громад на Сумщині, зафіксовано 60 вибухів

сумщина

Протягом 2 березня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів).
  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи). Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли 9 громад на Сумщині: били з мінометів та "Градів", здійснили удар "Шахедом"

  • Миропільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).
  • Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (13 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

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Автор: 

обстріл (28687) Сумська область (3718)


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Чотириразовий верховний уклоніст пхав і продовжує пхати свою підлу тупу гнусаву пику у справи керування, планування та кадрову політику Главкома ЗСУ (безвідносно від того чи це Залужний чи Сирський) втручання в дії Главкома та Генштабу. Суспільство й незчулося, як сталося найжахливіше - ватний чотириразовий ухилянт вже де-факто власноруч керує ЗСУ, а всі провали через таке незаконне пагубне втручання він перекладає на військових.
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02.03.2024 22:45 Відповісти
 
 