Окупанти вдарили з артилерії по виробничій інфраструктурі Сумщини, травмовано людину. ФОТО
Сьогодні після 12 години ворог завдав удару по виробничій інфраструктурі Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, о 12 годині 25 хвилин росіяни обстріляли з артилерії Ворожбянську громаду. Зафіксовано 4 вибухи.
Попередньо, внаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, пожежу локалізовано. На місці працюють всі необхідні служби.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар29.02.2024 15:35 Відповісти Мені подобається 1
НБ
показати весь коментар29.02.2024 15:40 Відповісти Мені подобається 4
Тимми Трампет
показати весь коментар29.02.2024 16:23 Відповісти Мені подобається 1
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