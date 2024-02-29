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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти вдарили з артилерії по виробничій інфраструктурі Сумщини, травмовано людину. ФОТО

Сьогодні після 12 години ворог завдав удару по виробничій інфраструктурі Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, о 12 годині 25 хвилин росіяни обстріляли з артилерії Ворожбянську громаду. Зафіксовано 4 вибухи.

Попередньо, внаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє поліцейських загинули та 6 поранені через російський обстріл на Сумщині: вони документували наслідки прильотів. ФОТОрепортаж (оновлено)

Удар РФ по Сумщині

Як зазначається, пожежу локалізовано. На місці працюють всі необхідні служби.

Також дивіться: Вночі окупанти вдарили по Сумщині, дві людини загинули. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28613) Сумська область (3709)


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Не вздумайте відразу фіксувати наслідки обстрілу, знову накриють падли як на днях вже було.
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29.02.2024 15:35 Відповісти
Що заважає нам знищувати виробничі та особливо продуктові склади в Бєлгороді? Пару десятків влучань і Бєлгород стане непридатним для життя. Вперед! Вони того варті!
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29.02.2024 15:40 Відповісти
Ви правильно використали займенник, саме "що", а не "хто". Така носата гундоса ***** з Банкової, пiдписант оманського меморандуму, ось що заважає. Ця ***** на словах та гаслах начебто за Україну, i за перемогу над кацапами, а от на дiлi все робить або навпаки, або взагалi нiчого не робить.
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29.02.2024 16:23 Відповісти
 
 