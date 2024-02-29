Окупанти вдарили з артилерії по виробничій інфраструктурі Сумщини, травмовано людину. ФОТО

Сьогодні після 12 години ворог завдав удару по виробничій інфраструктурі Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, о 12 годині 25 хвилин росіяни обстріляли з артилерії Ворожбянську громаду. Зафіксовано 4 вибухи.



Попередньо, внаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, пожежу локалізовано. На місці працюють всі необхідні служби.

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