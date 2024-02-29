Оккупанты ударили из артиллерии по производственной инфраструктуре Сумщины, травмирован человек. ФОТО

Сегодня после 12 часов враг нанес удар по производственной инфраструктуре Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 12 часов 25 минут россияне обстреляли из артиллерии Ворожбянскую громаду. Зафиксировано 4 взрыва."

Предварительно, в результате обстрела получил травмы один человек. Также произошло возгорание складских помещений производственного предприятия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар локализован. На месте работают все необходимые службы.

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