Оккупанты ударили из артиллерии по производственной инфраструктуре Сумщины, травмирован человек. ФОТО
Сегодня после 12 часов враг нанес удар по производственной инфраструктуре Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в 12 часов 25 минут россияне обстреляли из артиллерии Ворожбянскую громаду. Зафиксировано 4 взрыва."
Предварительно, в результате обстрела получил травмы один человек. Также произошло возгорание складских помещений производственного предприятия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пожар локализован. На месте работают все необходимые службы.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий29.02.2024 15:35 Ответить Мне нравится 1
НБ
показать весь комментарий29.02.2024 15:40 Ответить Мне нравится 4
Тимми Трампет
показать весь комментарий29.02.2024 16:23 Ответить Мне нравится 1
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