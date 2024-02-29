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Оккупанты ударили из артиллерии по производственной инфраструктуре Сумщины, травмирован человек. ФОТО

Сегодня после 12 часов враг нанес удар по производственной инфраструктуре Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 12 часов 25 минут россияне обстреляли из артиллерии Ворожбянскую громаду. Зафиксировано 4 взрыва."

Предварительно, в результате обстрела получил травмы один человек. Также произошло возгорание складских помещений производственного предприятия", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Сумщині

Как отмечается, пожар локализован. На месте работают все необходимые службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли 250 ударов по Запорожской области: Повреждены дома и объекты инфраструктуры. ФОТО

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обстрел (27275) Сумская область (3158)


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Не вздумайте відразу фіксувати наслідки обстрілу, знову накриють падли як на днях вже було.
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29.02.2024 15:35 Ответить
Що заважає нам знищувати виробничі та особливо продуктові склади в Бєлгороді? Пару десятків влучань і Бєлгород стане непридатним для життя. Вперед! Вони того варті!
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29.02.2024 15:40 Ответить
Ви правильно використали займенник, саме "що", а не "хто". Така носата гундоса ***** з Банкової, пiдписант оманського меморандуму, ось що заважає. Ця ***** на словах та гаслах начебто за Україну, i за перемогу над кацапами, а от на дiлi все робить або навпаки, або взагалi нiчого не робить.
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29.02.2024 16:23 Ответить
 
 