Рашисты нанесли 250 ударов по Запорожской области: Повреждены дома и объекты инфраструктуры. ФОТО
За сутки россияне нанесли 250 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты били из авиации по Малиновке, Щербакам и Степовому, осуществили 14 РСЗВ-обстрелов Работино атаковали 48 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино.
185 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Приморского и других прифронтовых городов и сел", - говорится в сообщении.
Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры Запорожской области. Информация о пострадавших не поступала.
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GICKO_ BANAN
показать весь комментарий29.02.2024 09:47 Ответить Мне нравится 0
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