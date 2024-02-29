Рашисты нанесли 250 ударов по Запорожской области: Повреждены дома и объекты инфраструктуры. ФОТО

За сутки россияне нанесли 250 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты били из авиации по Малиновке, Щербакам и Степовому, осуществили 14 РСЗВ-обстрелов Работино атаковали 48 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино.

185 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Приморского и других прифронтовых городов и сел", - говорится в сообщении.

Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры Запорожской области. Информация о пострадавших не поступала.

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