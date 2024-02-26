Вночі окупанти вдарили по Сумщині, дві людини загинули. ВIДЕО

Російські загарбники завдали авіаудару по Юнаківській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 – пошкоджено.

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