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обстріл (27098) Сумська область (3246)

Вночі окупанти вдарили по Сумщині, дві людини загинули. ВIДЕО

Російські загарбники завдали авіаудару по Юнаківській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 – пошкоджено.

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Янсур анабой
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26.02.2024 08:24 Відповісти
Що це як не цілеспрямований геноцид українського народу ,ось так воює з мирними жителями рашиська орда ,це не армія, це злочинці терористи.
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26.02.2024 08:28 Відповісти
Припіздент дууууууже потужно відповість русні,от скумбріїї по 8 підожре піднатужиться і як відповість.Поки не буде відповіді кацапам наше прикордоння приречене на знищення.
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26.02.2024 09:17 Відповісти
Російські військові розстріляли сімох українських військових після того, як вони здалися в полон. Про це йдеться у заяві Офісу генерального прокурора України.
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26.02.2024 13:27 Відповісти
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26.02.2024 17:27 Відповісти
А що, у білгороді ще хтось живе?
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27.02.2024 04:35 Відповісти
 
 